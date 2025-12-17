Asiantuntijan vinkit joulun sähkönkäyttöön: Vanhat kausivalot vaihtamalla voit säästää jopa 4 800 % sähköä
Jouluna on syytä tarkistaa harvoin käytössä olevien kausivalojen kunto ja turvallisuus, mutta lisäksi kannattaa varmistaa myös niiden vaikutus virrankulutukseen. Schneider Electricin kaupallinen tuotepäällikkö Juhani Hallamaa suosittelee vanhojen jouluvalojen päivittämistä viimeistään tämän joulun jälkeen.
Suomalaiset ovat pohtineet viime vuosina sähkönkulutustaan monelta kantilta, mutta valistunutkaan kuluttaja ei välttämättä tule ajatelleeksi vanhojen kausivalojen sähkönkulutusta. Hallamaa muistuttaa, että perityt joulukynttilät voivat osoittautua yllättäväksi sähkösyöpöksi.
– Eräs säästäväinen kollegani päätti tarkistaa Wiser-älypistokkeella, millainen sähkönkulutus hänen vanhoilla kuusenkynttilöillään on. Ihmetys olikin suuri, kun kulutus oli peräti 49 wattia! Hallamaa kuvailee.
Pikaisen pohdinnan jälkeen valot päätettiin vaihtaa uusiin LED-valoihin ja kulutus tipahti 1 wattiin, mikä on pienin mahdollinen arvo, jonka pistoke mittaa. Jos vanhoja valoja kuitenkin haluaa käyttää, voi sähkönkulutusta säätää muilla keinoilla.
– Sähkönsäästöä voi ajatella myös tunnelman kannalta, joten muuta valaistusta voi vaikkapa himmentää aikaan ja tunnelmaan sopivaksi. Myös älykodin mahdollisuudet kannattaa ottaa käyttöön. Valot voi automatisoida auringon nousujen ja laskujen mukaan tai siten, että valot eivät pala turhaan silloin kun ollaan poissa kotoa, Hallamaa ehdottaa.
Hallamaan vinkit turvalliseen ja tehokkaaseen sähkönkäyttöön jouluna:
- Tarkasta aina huolella sähkölaitteiden ja johtojen kunto, kun otat niitä käyttöön.
- Käytä ulkona vain sinne tarkoitettuja sähkölaitteita.
- Huolehdi, että johdot on sijoitettu turvallisesti ja että lapset eivät pääse joulutohinassa kompastelemaan niihin.
- Ajasta kausivalot älykotisovelluksen avulla esimerkiksi auringon nousun ja laskun mukaan.
- Käytä turvallisia, FI-hyväksyttyjä älypistokkeita.
