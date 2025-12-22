Vastuullisempaa kaivosteollisuutta – Schneider Electric edistää muutoksia sähköistämisellä ja digitalisoinnilla
Kaivosteollisuus on suuren muutoksen edessä: metallien kysyntä on nousussa, mutta päästöt eivät saisi kasvaa samaan tahtiin. Sähköistämisen ja digitaalisten työkalujen avulla yritykset voivat vähentää ilmastovaikutuksiaan ja parantaa kilpailukykyään.
Kuparin, litiumin ja koboltin kaltaisten metallien kysynnän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä, sillä niitä tarvitaan liikennesektorin sähköistymiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin. Samalla kaivosteollisuudelta vaaditaan päästöjen vähentämistä ja toiminnan tehostamista ilman, että turvallisuudesta tai tuottavuudesta joudutaan tinkimään.
Dieselistä sähköön
Kaivostoiminnan sähköistyminen on ollut alan visio jo pitkään, mutta nyt ratkaisuista on tullut realismia. Sähkökäyttöiset koneet, älykkäät voimansiirtojärjestelmät ja latausinfrastruktuuri korvaavat vähitellen dieselpohjaiset laitteet, mikä vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja tuo parannuksia työympäristöön.
– Sähköistymisellä on olennainen rooli kaivostoiminnan päästöjen vähentämisessä, mutta todellinen tehokkuus syntyy sen yhdistämisestä digitaalisiin työkaluihin, sanoo Business Development Manager Rita Moukarzel Schneider Electriciltä.
Tehokkuutta verkkoon yhdistämisestä
Digitalisaation avulla on mahdollista luoda datakeskeisempiä ohjauksia kaivosteollisuuden koko arvoketjuun. Anturit, verkkoon liitetyt ajoneuvot ja automatisoidut prosessit tuottavat valtavia määriä tietoa, jotka tekoäly voi reaaliaikaisesti muuntaa ennakoiviksi analyyseiksi ja optimoiduiksi päätöksiksi.
Schneider Electric on kehittänyt EcoStruxure for Mining -alustan, joka yhdistää energiaoptimoinnin, automaation ja data-analyysin. Sen kaivosteollisuutta varten suunniteltu IoT-arkkitehtuuri yhdistää laitteet, prosessit ja ohjelmistot, jotta kaivosyhtiöt voivat vähentää energiahukkaa, optimoida tuotantoa ja parantaa resurssitehokkuutta.
Schneider tekee yhteistyötä ohjelmistoyritys AVEVAn kanssa, jonka edistyneillä simulointi- ja analyysityökaluilla voi luoda digitaalisen kaksosen koko tuotantoketjusta. Digitaalinen kaksonen auttaa yhtiöitä havaitsemaan toiminnan pullonkauloja, vähentämään seisonta-aikoja ja tekemään entistä nopeampia päätöksiä reaaliaikaisen datan perusteella.
– Automaation ja data-analyysin yhdistelmä tarjoaa uusia mahdollisuuksia lisätä tuottavuutta ja vähentää energiankulutusta. Kun yhdistämme Schneider Electricin koko arvolupauksen, joka kattaa kaiken energiasta ja automaatiosta ohjelmistoihin ja palveluihin, voimme todella edistää kaivosteollisuuden kestävyyttä ja kilpailukykyä, Moukarzel kertoo.
Yhteistyö vastuullisen toimitusketjun puolesta
Vähentääkseen päästöjä koko arvoketjussa Schneider Electric on lanseerannut Materialize-ohjelman, joka auttaa metalli- ja mineraaliteollisuuden yhtiöitä kartoittamaan ja vähentämään epäsuoria päästöjään. Yhteisillä panostuksilla uusiutuvaan energiaan ja digitaalisiin työkaluihin alan toimijat voivat nopeuttaa muutosta ja luoda vastuullisemman toimitusketjun.
Sähköistetty ja digitalisoitu kaivos osoittaa, kuinka tekniikka, data ja energian optimointi yhdessä luovat uusia mahdollisuuksia ilmaston hyväksi ja varmistavat kaivosalalle kannattavan ja kilpailukykyisen tulevaisuuden.
Lisätietoja:
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland
050 3545 666, susanna.niemela@se.com
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
