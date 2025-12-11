Viikkiin yhteiset toimistotilat valtion tutkimusorganisaatioille

Merkittävät säästöt

Hankkeen taustalla vaikuttavat muun muassa valtion säästötavoitteet ja linjaukset keskittää toiminnot valtion omiin tiloihin. Kaaritalon käyttöaste on ollut alhainen.

Tilaratkaisun myötä virastojen vuokrakustannukset laskevat yhteensä noin 2,4 milj. euroa vuodessa. Valtion ulkopuolelta vuokrattujen tilojen pinta-ala vähenee noin 9 828 m² ja ulosmaksettavat vuokrat noin 2,9 milj. euroa/vuosi.

Kaaritalo on aiemmin toiminut Ruokaviraston toimisto- ja laboratoriotiloina. Siellä on myös entuudestaan Syken laboratoriotiloja. Nyt toteutettavan yhteisen toimistotyöympäristön myötä Kaaritaloon keskitetään kolmen viraston toimistotilat sekä Luken mikrobiologian ja kemian laboratorio. Sekä Syke että Luke toimivat tällä hetkellä valtion ulkopuolisissa tiloissa. Sykelle ja Lukelle jää joitain laboratoriotiloja vielä Helsingin yliopistolta vuokrattuihin tiloihin.

Modernit työtilat vastuullisesti

Tavoitteena on toteuttaa Viikkiin organisaatioiden toimintaa, työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevat tilat, joissa virastojen yhteiset ja erityiset tarpeet on huomioitu. Ratkaisuna on toimistoissa monitilaympäristö, jossa on monipuolisesti erilaisia työnteon paikkoja.

”Kaaritalon moderni työympäristö toteutetaan resurssiviisaasti ja vastuullisesti. Toimistotilojen lisäksi myös laboratorioissa laitteiden ja tilojen yhteiskäyttö lisääntyy. Muutostöissä hyödynnetään nykyisiä rakennusosia mahdollisimman paljon, kuten myös olemassa olevia kalusteita”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jyrki Puska.

Urakoitsijakilpailutus käynnistyy keväällä

Senaatti-kiinteistöt on aloittanut rakennushankkeen toteutussuunnittelun. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Sitowise Oy, joka toimii myös hankkeen rakennuttajakonsulttina. Rakennustyöt alkavat arviolta touko- / kesäkuussa 2026 ja valmistuvat elokuussa 2027. Senaatti kilpailuttaa urakoitsijan kevään 2026 aikana.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus on tehnyt hankkeesta investointipäätöksen, ja marraskuussa solmittiin osapuolten kesken vuokrasopimukset. Rakennushankkeen laajuus on 8 600 m2 ja kustannukset 6,7 milj. euroa.