Vihreiden Hopsu esittää kunnille vapaaehtoista matkailumaksua

17.12.2025 13:56:11 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu esittää kunnille vapaaehtoisen matkailumaksun käyttöönottoa kulttuurialan tukemiseksi.

Joulumatkailun kaltaisen matkailupiikkien ja muutenkin kasvaneen matkailun myötä maksu voisi toimia tärkeänä tukena paikallisille kulttuuripalveluille ja -investoinneille. 

– Kulttuuri houkuttelee Suomeen uusia turisteja, siihen kannattaa kunnissa panostaa. Matkailumaksu antaisi kunnille työkalun vastata kasvavan matkailun aiheuttamiin kustannuksiin ja ohjata tuloja paikallisiin kulttuuripalveluihin ja esimerkiksi kulttuuriperinnekohteiden kunnostamiseen, Hopsu kertoo.

Matkailijamaksu toisi kulttuurin rahoitukseen lisää liikkumavaraa kunnissa, joissa talouskin tiukalla. Tänä syksynä hyväksytty kulttuuripoliittinen selonteko sitä myös esittää toteutettavaksi. Myös vihreät ehdottavat vaihtoehtobudjetissaan matkailumaksun mallien selvittämistä.

– Turismi tuo Suomeen merkittäviä tuloja ja työpaikkoja, mutta se myös kuormittaa luontoa, infrastruktuuria ja paikallisyhteisöjä. Matkailijamaksu olisi myös reilu tapa varmistaa, että myös matkailijat osallistuvat heille tarjottujen palveluiden ylläpitoon, Hopsu toteaa.

– Monissa Euroopan maissa matkailijamaksu on jo arkea. Maksujen tuotot ohjataan tyypillisesti muun muassa infrastruktuurin ylläpitoon, ympäristön suojeluun sekä kulttuuri- ja virkistyspalveluihin, Hopsu kuvaa.

Esimerkiksi Ranskassa, Italiassa ja Islannissa kerätään muutaman euron maksua yöpymistä kohden. Norjassa kunnille avautuu vuonna 2026 mahdollisuus ottaa käyttöön kolmen prosentin suuruinen matkailijamaksu yöpymisten yhteydessä.

– Suomessa esimerkiksi Rovaniemi on jo ilmaissut kiinnostuksensa matkailijamaksun käyttöönotosta. Saamenmaalla matkailijamaksu voisi puolestaan tukea myös saamelaisten kulttuuristen ja kielellisten oikeuksien toteutumista, joita matkailu osaltaan kuormittaa, ehdottaa Hopsu.

– Toimenpidealoitteeni tavoitteena ei ole pakottaa kuntia matkailijamaksun käyttöönottoon. Maksun keräämisen vapaaehtoisuus antaisi kunnille mahdollisuuden päättää asiasta itse – aivan kuten esimerkiksi Norjassa ja Italiassa. On tärkeää, että kunnat voivat tarvittaessa rahoittaa kestävää matkailua, vahvistaa kulttuuripalveluita ja ylläpitää vierailukohteita, joita niin matkailijat kuin paikallisetkin käyttävät, Hopsu korostaa.

