SDP:n Viitanen ja Kymäläinen: Hallituksen asuntopolitiikka romuttaa luottamusta
– Hallituksen asuntopoliittiset päätökset ovat jatkumoa sen epäonnistuneelle talouspolitiikalle, jolla se on romuttanut ihmisten luottamuksen. Asuntopolitiikkaan on palautettava pitkäjänteisyys ja kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuus turvattava, vaativat valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd.) ja jäsen Suna Kymäläinen (sd.).
– Hallitus päätti lakkauttaa asuntorahaston ilman, että se lainkaan pohti kohtuuhintaisen asumisen jatkoa. Hallitus ei ole yrittänytkään löytää budjetin ulkopuolisen rahastomallin haasteisiin muuta ratkaisua, vaan se päätti tulouttaa rahaston 2,3 miljardin varat budjettiin muiden menojen katteeksi. Hallitus on päättänyt siivota kohtuuhintaisella asuntotuotannolla epäonnistuneen talouspolitiikkansa jälkiä, vaikka miljardien siirtely taskusta toiseen ei paranna valtion taloudellista asemaa. Surullisinta on, että tästä kirjanpidollisesta kikkailusta kärsivät ennen kaikkea kohtuuhintaista asumista tarvitsevat, toteaa Viitanen.
– Ilman valtion sitoutumista kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon asuinalueiden eriytyminen vahvistuu, kaupunkiseutujen elinvoima heikkenee ja matalapalkka-aloilla työskentelevien asuminen vaikeutuu, vaikka monet yhteiskuntamme perustoiminnot pysyvät käynnissä heidän työpanoksensa turvin. Jos kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarjolla, on riskinä hallituksen saksiman sosiaaliturvan kysynnän lisääntyminen. Olemme valitettavasti jo nähneet tilanteita, joissa pienituloiset työssäkäyvät eivät voi asua kohtuullisen matkan päässä työpaikastaan ja ovat ajautuneet jopa asunnottomiksi, Kymäläinen muistuttaa.
– Hallituksen toimillaan rikkomaa luottamusta ei korjata hetkessä, mutta SDP rohkaisisi ensiasunnon ostajia asuntokaupoille tarjoamalla todellisia kannustimia: määräaikaista asuntolainan korkovähennysoikeutta sekä määräaikaista vapautusta varainsiirtoverosta, jonka nykyhallitus heiltä poisti. Asuntokaupan vilkastuminen näkyisi toivottavasti myös rakennusalalla, mutta antaisimme alalle vauhtia korjausrakentamisen paketilla, jolla saataisiin rakentajille heti töitä, Kymäläinen jatkaa.
– Tuplaisimme hallituksen 15 miljoonaan leikkaaman erityisryhmien investointiavustuksen, sillä asuminen on perusoikeus, ei markkinahyödyke. Hallituksen leikkausten seurauksena investointiavustusta ei riitä enää lainkaan ikääntyvien ihmisten asuntojen rakentamiseen, mikä on kestämätöntä, kun samaan aikaan tarve kasvaa. SDP panostaisi myös asumisen ongelmia ennaltaehkäiseviin toimiin. Vahvistaisimme asunnottomuutta ehkäisevää asumisneuvontaa, jolle on suurta kysyntää häätöjen lisäännyttyä. Jatkaisimme myös edelliskauden lähiöohjelmaa, jolla ehkäistään asuinalueiden eriytymistä ja parannetaan asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Tukisimme myös ihmisten kotien korjaamista määräaikaisella korjausavustuksella, joka samalla kuroo umpeen korjausvelkaa ja vauhdittaa rakennusalaa edelleen vaikeassa suhdannetilanteessa, kertoo Viitanen.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
Suna KymäläinenKansanedustajaPuh:050 512 0526
