Joulumieli löytyy kotoa Kokkolasta!
Kaupungin joulukampanja vetoaa tunteisiin ja kutsuu kotiin. Kokkolan kaupunki kampanjoi vuoden viimeisinä viikkoina jouluhengessä ja tarjoaa mahdollisuuden lähettää sähköisiä joulukortteja ystäville ja sukulaisille.
”Jouluna moni palaa sinne, mistä on lähtenyt – ei vain fyysisesti, vaan myös ajatuksissaan”, toteaa Kokkolan kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Korpisalo. ”Halusimme tarjota KokkolaWorks.fi-sivulta lähetettävien e-joulukorttien muodossa joulutunnelmaa myös niille entisille, nykyisille tai tuleville kokkolalaisille, jotka ehkä tänä vuonna eivät pääse kotiseudulle.”
Tiivis joulukampanja on jatkumoa vuosina 2023 ja 2024 toteutettuja KokkolaWorks-työvoimakampanjoille. Kaksi viikkoa kestävä kokonaisuus painottuu korostaa pehmeitä arvoja, vapaa-aikaa ja asumista Kokkolassa. Se näkyy erityisesti sosiaalisen median kanavilla ja ulkomainonnassa pääradan varrella.
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
