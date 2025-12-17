Joulumieli löytyy kotoa Kokkolasta!

”Jouluna moni palaa sinne, mistä on lähtenyt – ei vain fyysisesti, vaan myös ajatuksissaan”, toteaa Kokkolan kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Korpisalo. ”Halusimme tarjota KokkolaWorks.fi-sivulta lähetettävien e-joulukorttien muodossa joulutunnelmaa myös niille entisille, nykyisille tai tuleville kokkolalaisille, jotka ehkä tänä vuonna eivät pääse kotiseudulle.”

Tiivis joulukampanja on jatkumoa vuosina 2023 ja 2024 toteutettuja KokkolaWorks-työvoimakampanjoille. Kaksi viikkoa kestävä kokonaisuus painottuu korostaa pehmeitä arvoja, vapaa-aikaa ja asumista Kokkolassa. Se näkyy erityisesti sosiaalisen median kanavilla ja ulkomainonnassa pääradan varrella.