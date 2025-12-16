Lapin ilmasto- ja energiastrategia hyväksyttiin – Lappi voi olla ilmastotyössä kokoaan suurempi
Lapin maakuntahallitus hyväksyi Lapin ilmasto- ja energiastrategian 15.12.2025.
Lapin maakuntahallitus hyväksyi Lapin ilmasto- ja energiastrategian kokouksessaan 15. joulukuuta 2025. Strategia toimii tiekarttana alueen kunnille, yrityksille ja yhteisöille, jotka pyrkivät aktiivisesti varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja vähentämään toimintansa ilmastopäästöjä. Strategiassa esitetyt toimenpiteet parantavat myös asukkaiden mahdollisuuksia ilmastoystävällisiin arjen valintoihin ja lieventävät asukkaisiin kohdistuvia ilmastoriskejä.
Lapin ilmasto- ja energiastrategiassa tarkastellaan ilmastonmuutosta kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Se jakautuu neljään toisiaan tukevaan osioon, joissa käsitellään ilmastonmuutoksen hillintää, energia-alan kehittämistä, sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä ilmastotyöhön liittyviä viestintä- ja osallisuustoimia. Strategialla toimeenpannaan Lappi-sopimusta sekä kansallisia ilmastotavoitteita Lapissa, ja sitä on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä samannimisessä EU-rahoitteisessa hankkeessa Lapin liiton ja Lapin ELY-keskuksen toimesta vuosina 2024–2025.
- Kunnilla on merkittävä rooli alueemme ilmastotyön edistämisessä esimerkiksi kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen kautta. Strategialla ja sen toimeenpanolla haluamme tukea kuntia ilmastotyössä ja lisätä yhteistyötä, summaa Lapin liiton yhteysjohtaja Heli Knutars.
Strategian linjaukset ja konkreettiset toimenpidesuositukset edistävät oikeudenmukaista energiasiirtymää, tukevat muutosta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja vahvistavat lappilaisten osallisuutta ja tietoisuutta ilmastonmuutokseen liittyen. Alueellinen sopeutumissuunnitelma tukee eri toimialojen omien sopeutumistoimien suunnittelua kattavalla ilmastoriskien tarkastelulla, jonka tausta-aineistona on toiminut Ilmatieteen laitoksen strategiahankkeelle tuottama selvitys.
Lappilaisille elinkeinotoimijoille ilmastonmuutoksen hillintä tuo uudistumisen ja kasvun mahdollisuuksia, ja toisaalta muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös yrityksiltä ennakoivaa sopeutumista menestyksen turvaamiseksi. Toteuttamalla ilmastotyötä oikeudenmukaisesti varjellaan samalla lappilaisia omaleimaisia kulttuureja ja elämäntapoja, jotka kuuluvat myös maakunnan vetovoimatekijöihin.
Lapin keskeiset elinkeinot, kuten matkailu ja luonnonvara-alat, ovat olleet riippuvaisia tasaisista talviolosuhteista, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaimmin.
- Varautuminen toimintaympäristön muutoksiin Lapissa on tärkeää, sillä pitkät välimatkat ja pohjoinen sijainti lisäävät altistumistamme uudenlaisille ilmastoriskeille. Strategia antaa elinkeinoille ja maakunnalle hyvät suuntaviivat oman toimintansa kehittämiseen, toteaa Lapin elinvoimakeskuksen tuleva ylijohtaja Jaakko Ylinampa.
Lapin liitto koordinoi ja edistää Lapin ilmasto- ja energiastrategian toimeenpanoa laajassa sidosryhmäyhteistyössä osana Lappi-sopimuksen toteuttamista. Maakunnan yhteistyöryhmän alainen Vihreän siirtymän jaosto seuraa strategian etenemistä ja raportoi siitä maakuntahallitukselle.
-Strategia ohjaa maakunnan kehittämistä ja se toimii myös suuntana ja apuna ilmastotoimien ideointiin ja valintaan kunnissa ja yrityksissä, vinkkaa Lapin maakuntahallituksen puheenjohtaja Olli Rainio.
Tiedot
- Tästä linkistä pääset tutustumaan Lapin ilmasto- ja energiastrategia -julkaisuun. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-381-6
- Strategian tiivistelmän, lausuntopalautteet ja muun aineiston löydät Lapin luotsi -verkkosivulta osoitteesta https://lapinluotsi.fi/lapin-ilmasto-ja-energiastrategia
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lapin liitto
Hanna-Leena Pesonen puh. +358401861455
hanna-leena.pesonen@lapinliitto.fi
Lapin ELY-keskus
Heino Vasara puh. 0295 037 206
heino.vasara@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
