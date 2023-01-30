Suomi erottuu kansainvälisessä kiertotaloustutkimuksessa – korjausalan pienyritykset ilmastotekojen etulinjassa
Uusi British Journal of Management -lehdessä julkaistu tutkimus vertasi korjausalan pienyrityksiä Suomessa, Kiinassa ja Japanissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset kiertotalouden ammattilaiset kytkevät korjauttamisen muita maita vahvemmin ekologisiin arvoihin ja ilmastovastuuseen.
Aineisto kerättiin haastattelemalla korjaus- ja huoltoalan sekä second hand -pienyrittäjiä kolmessa maassa. Suomesta mukana oli muun muassa helsinkiläinen Suutarimestari Ville.
Tavaran kierron hidastaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle
Kiertotalouden keskustelu ja tutkimus ovat perinteisesti painottuneet materiaalikiertojen sulkemiseen, kuten kierrätykseen ja teolliseen uusiokäyttöön. Tämä tutkimus tuo esiin toisen näkökulman: miten pienyritykset pidentävät tuotteiden elinkaarta korjaamalla, huoltamalla ja kunnostamalla. Tutkimus valaisi korjauttamisen taustalla vaikuttavia syitä.
Suomessa korjauttaminen on ilmastoteko
Korjausalan ammattilaiset Suomessa kokevat ilmasto- ja vastuullisuusajattelun vaikuttavan työssään selvästi vahvemmin kuin Kiinassa tai Japanissa.
- Asiakkaat löytävät korjauspalvelut kestävyysajattelun kautta.
- Yritykset viestivät avoimesti korjaamisen ekologisista hyödyistä.
Japanissa kulttuuri on keskiössä
Japanissa sekä asiakkaat että ammattilaiset vaalivat esimerkiksi erilaisiin alakulttuureihin liittyviä esineitä. Kulttuuriperinnön jatkaminen on tärkeää monelle korjausalan ammattilaiselle.
Kiinassa ratkaisevat digitaalisuus ja palveluiden saatavuus
Kiinassa korjauttaminen kytkeytyy usein suuriin alustoihin ja verkkokauppatoimintaan.
- Alhaisemmat palveluhinnat ja laaja markkina online-alustojen kautta vaikuttavat korjaajien työhön.
- Korjaajan ja asiakkaan kohtaaminen kasvokkain on vähäisempää kuin Suomessa tai Japanissa.
Neljä kyvykkyyttä yhdistää eri maiden yrittäjiä
Tutkimus tunnisti pienyrittäjien toiminnassa neljä osa-aluetta, jotka mahdollistavat tavaroiden kierron hidastamisen:
- tekninen osaaminen
- asiakkaiden tunteiden ja tarinoiden ymmärtäminen
- palveluiden arvon kommunikointi
- ammatin modernisointi
Kiertotalous on pienyrityksissä ennen kaikkea inhimillistä työtä, jossa korostuvat:
- yksilön ammattitaito ja motivaatio
- tunneäly ja asiakassuhteet
- kyky yhdistää perinteinen käsityö ja modernit digitaaliset toimintatavat
"Suomalaiset arvostavat korjauspalveluja, mutta ne eivät ole kaikkien saavutettavissa. Olemme siksi korjausalan yrittäjien kanssa laatineet kansalaisaloitteen työmme arvonlisäveron alentamiseksi," kertoo tutkimukseen osallistunut Suutarimestari Ville Hasala.
Artikkeli
Circular Economy Capabilities for Slowing Resource Loops at Small Businesses in China, Finland and Japan – An Institutional Logics Perspective
British Journal of Management (2025)
Savu Rovanto & Yuan Virtanen
DOI: 10.1111/1467-8551.12892
Korjausaloite
Lue lisää ja allekirjoita aloite korjauspalvelujen arvonlisäverokannan alentamiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suutarimestari Ville Hasala
0400 285 348
ville@suutarimestariville.fi
Assistant Professor Savu Rovanto
savu.rovanto(at)r.hit-u.ac.jp
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suutarimestari Ville
Suutarimestari: Vain harva käyttää kengissä pohjallisia – haju paljastaa ongelman30.1.2023 13:25:00 EET | Tiedote
Ihmiset eivät kiinnitä huomiota pohjallisten käyttöön, vaikka lempikengillä kuljetaan päivästä toiseen. Suutaritkaan eivät välttämättä tule niitä asiakkaille tarjonneeksi.
Avattu: Uudenlainen suutarinliike opastaa pitämään kengistä ja ympäristöstä huolta Iloiseen suutariin uskaltaa tulla16.8.2021 08:41:32 EEST | Tiedote
Helsinkiläinen suutarimestari Ville Hasala on huomannut, että suomalaisia usein jännittää tuoda töitä suutarille. Asiakas pelkää kalliita hintoja tai että suutari antaa toruja kenkien huonosta pitämisestä. Usein pelkoon ei ole syytä.