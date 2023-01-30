Suomi erottuu kansainvälisessä kiertotaloustutkimuksessa – korjausalan pienyritykset ilmastotekojen etulinjassa

Tavaran kierron hidastaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle

Kiertotalouden keskustelu ja tutkimus ovat perinteisesti painottuneet materiaalikiertojen sulkemiseen, kuten kierrätykseen ja teolliseen uusiokäyttöön. Tämä tutkimus tuo esiin toisen näkökulman: miten pienyritykset pidentävät tuotteiden elinkaarta korjaamalla, huoltamalla ja kunnostamalla. Tutkimus valaisi korjauttamisen taustalla vaikuttavia syitä.

Suomessa korjauttaminen on ilmastoteko

Korjausalan ammattilaiset Suomessa kokevat ilmasto- ja vastuullisuusajattelun vaikuttavan työssään selvästi vahvemmin kuin Kiinassa tai Japanissa.

Asiakkaat löytävät korjauspalvelut kestävyysajattelun kautta.

Yritykset viestivät avoimesti korjaamisen ekologisista hyödyistä.

Japanissa kulttuuri on keskiössä

Japanissa sekä asiakkaat että ammattilaiset vaalivat esimerkiksi erilaisiin alakulttuureihin liittyviä esineitä. Kulttuuriperinnön jatkaminen on tärkeää monelle korjausalan ammattilaiselle.

Kiinassa ratkaisevat digitaalisuus ja palveluiden saatavuus

Kiinassa korjauttaminen kytkeytyy usein suuriin alustoihin ja verkkokauppatoimintaan.

Alhaisemmat palveluhinnat ja laaja markkina online-alustojen kautta vaikuttavat korjaajien työhön.

Korjaajan ja asiakkaan kohtaaminen kasvokkain on vähäisempää kuin Suomessa tai Japanissa.

Neljä kyvykkyyttä yhdistää eri maiden yrittäjiä

Tutkimus tunnisti pienyrittäjien toiminnassa neljä osa-aluetta, jotka mahdollistavat tavaroiden kierron hidastamisen:

tekninen osaaminen asiakkaiden tunteiden ja tarinoiden ymmärtäminen palveluiden arvon kommunikointi ammatin modernisointi

Kiertotalous on pienyrityksissä ennen kaikkea inhimillistä työtä, jossa korostuvat:

yksilön ammattitaito ja motivaatio

tunneäly ja asiakassuhteet

kyky yhdistää perinteinen käsityö ja modernit digitaaliset toimintatavat

"Suomalaiset arvostavat korjauspalveluja, mutta ne eivät ole kaikkien saavutettavissa. Olemme siksi korjausalan yrittäjien kanssa laatineet kansalaisaloitteen työmme arvonlisäveron alentamiseksi," kertoo tutkimukseen osallistunut Suutarimestari Ville Hasala.

Artikkeli

Circular Economy Capabilities for Slowing Resource Loops at Small Businesses in China, Finland and Japan – An Institutional Logics Perspective

British Journal of Management (2025)

Savu Rovanto & Yuan Virtanen

DOI: 10.1111/1467-8551.12892

Korjausaloite

Lue lisää ja allekirjoita aloite korjauspalvelujen arvonlisäverokannan alentamiseksi.

https://www.korjausaloite.fi/