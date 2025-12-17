Lasten, nuorten ja perheiden palvelut opiskeluhuollossa yhtenäistyvät Pohteen ja kuntien yhteistyön tuloksena

Pohde, alueen kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto aloittivat yhteistyön opiskeluhuollon palvelujen kehittämiseksi tammikuussa 2025 osana kuntien, Pohteen sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton strategista yhteistyösopimusta. Yhteistyön tavoitteena on ollut tuoda yhteen opiskeluhuollon eri toimijat ja luoda Pohjois-Pohjanmaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille tasalaatuiset, yhdenvertaiset ja oikea-aikaiset opiskeluhuollon palvelut.

Palvelujen kehittämisen työryhmään on kuulunut asiantuntijoita Pohteelta, Oulun kaupungilta, Pyhäjärven kaupungilta sekä Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

– Kun Pohde aloitti toimintansa, yhteen tuli 19 eri organisaatiota, joissa palveluiden toteuttaminen oli pirstaloitunutta, koska toimintamallit olivat eri tavoin suunniteltuja. Opiskeluhuolto on monialaista, ja se ylittää eri hallintoalat. Yhteinen kehittäminen vahvistaa eri toimijoiden välistä luottamusta ja mahdollistaa palveluiden kohdentamisen oikea-aikaisesti sekä yhdenvertaisesti. Yhteistyö muodostaa keskeisen perustan vaikuttavalle ja ennakoivalle perhekeskustyölle, sanoo Pohteen palvelualuejohtaja Minna Malila.

Lasten ja nuorten maakunnassa yhdenvertaiset palvelut

Työ Pohjois-Pohjanmaan alueen opiskeluhuollon palvelujen kehittämisessä on vaatinut tiivistä yhteistyötä ja yhteistä tahtoa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen parantamiseksi. Yhteistyö on ollut poikkeuksellinen koko maakunnan mittakaavassa.

– Tämä työ edustaa edelläkävijyyttä maakunnallisessa kehittämisessä. Pohjois-Pohjanmaa on jatkossakin lasten ja nuorten maakunta. Yhteistyö vie eteenpäin visiota hyvästä kasvusta koko alueella, summaa strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Opiskeluhuollossa tehdään monialaista työtä, jossa mukana olevien toimijoiden on tunnettava toistensa roolit ja vastuut. Työryhmän keskeinen tehtävä on ollut kuvata opiskeluhuollon toimijoiden yhteistyö, mikä auttaa eri toimijoita käyttämään yhdenmukaisia toiminta- ja yhteistyötapoja, kun lapsille, nuorille ja perheille tarjotaan opiskeluhuollon palveluja. Tämä mahdollistaa opiskeluhuollon yhdenvertaisen toiminnan ja palvelujen laadun kaikille asukkaille asuinpaikasta riippumatta.

– Yhteistyön avulla on luotu malli, joka vahvistaa osaltaan maakuntaamme siten, että lapset, nuoret ja perheet tarpeineen ovat vielä entistäkin selkeämmin palveluiden keskiössä, sanoo Pyhäjärven kaupungin hyvinvointijohtaja Jouni Tilli.

Yhteistyön tuloksena syntyneet materiaalit eri toimijoiden käytössä

Työryhmä on luonut yhteistyön pohjalta materiaalin, jonka avulla opiskeluhuollon toimintaa voidaan jatkossa järjestelmällisesti suunnitella, toteuttaa, seurata ja kehittää. Materiaalit ovat myös tärkeä osa tiedolla johtamista niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin opiskeluhuollon eri yhteistyötahoilla.

Materiaalin avulla opiskeluhuollon toimijat voivat toimia yhdenmukaisesti riippumatta kunnasta tai hallinnonalasta. Yhteiset toimintamallit tukevat ennakoivaa ja suunnitelmallista työtä, vähentävät päällekkäisyyksiä ja varmistavat, että lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat tasalaatuisia koko Pohteen alueella. Materiaalit löytyvät jatkossa Pohteen ohjekirjastosta. Hyvinvointialueen ja kuntien henkilöstölle materiaalit toimitetaan esihenkilöiden kautta. Kevään 2026 aikana toimintamalleihin perehdytetään osana perhekeskustoiminnan yhteistä kehittämistyötä ja henkilöstökoulutusta.

– Oppilashuollon ja yhteisövaikuttavuuden prosessien kuvaaminen tekee monialaisesta työstä näkyvää, varmistaa toimijoiden roolit ja vastuut sekä mahdollistaa yhdenvertaisen toiminnan koko hyvinvointialueella ja sen kunnissa, kertoo Oulun kaupungin kehitysjohtaja Juha Aho.