Tamro tukee nuorten mielenterveyttä osallistumalla MIELI ry:n joulukeräykseen
Nuorten mielenterveys on ollut viime vuosina yksi yhteiskunnan vakavista huolenaiheista. Paineet ja vaatimukset arjessa ovat kasvaneet, ja yhä useampi nuori kokee mm. ahdistusta, yksinäisyyttä ja uupumusta. Onkin tärkeää varmistaa, että tukea ja apua on tarjolla sitä tarvitseville.
Tamro osallistuu MIELI ry:n joulukeräykseen 10 000 euron lahjoituksella. Lahjoituksen avulla MIELI ry voi tehdä arvokasta työtään nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Järjestö kouluttaa aikuisia, jotka kohtaavat nuoria arjessa – kouluissa, harrastuksissa ja kodeissa – jotta heillä olisi keinoja tukea nuoria. Lisäksi MIELI ry tarjoaa keskusteluapua Sekasin-chatissa vuoden jokaisena päivänä. Moni nuori kertoo, että ilman tätä palvelua ja mahdollisuutta puhua ammatti-ihmisen kanssa he olisivat jääneet yksin pahassa olossaan.
”Jotta voimme tehdä tätä työtä, tarvitaan resursseja. Siksi on erityisen arvokasta, että yritykset tukevat joululahjoituksillaan nuorten mielenterveystyötä”, kertoo Satu Raappana, lasten ja nuorten mielenterveystyön johtaja MIELI ry:ssä.
Tamro valitsi MIELI ry:n monivuotiseksi kumppaniksi ja hyväntekeväisyyskohteeksi.
”Osana vastuullista toimintaamme haluamme olla mukana tukemassa MIELI ry:n tärkeää työtä lasten ja nuorten mielenterveyden hyväksi, jotta jokaisella nuorella olisi mahdollisuus saada apua silloin, kun hän sitä tarvitsee. Oikea-aikaisella tuella voimme ehkäistä vakavampia ongelmia ja rakentaa samalla turvallisempaa ja toiveikkaampaa tulevaisuutta nuorille”, sanoo Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.
Tietoja julkaisijasta
Tamron tehtävänä on toimittaa terveyttä. Lähes 55 % Suomessa tarvittavista lääkkeistä kulkee kauttamme sairaaloihin, apteekkeihin ja vähittäiskauppoihin. Lääke- ja terveystuotejakelun lisäksi tarjoamme datapohjaisia palveluja, myynnin ja markkinoinnin palveluja sekä kotihoidon digitaalisia hoivaratkaisuja. Lääkehuoltoa ja suomalaista hyvinvointia olemme kehittäneet osana terveydenhuollon verkostoa vuodesta 1895 lähtien.
Tamro Oyj:n liikevaihto on 1,8 miljardia euroa, ja meillä työskentelee 440 ammattilaista. Tytär- ja yhteisyrityksiämme ovat Medaffcon Oy ja Pharmac Finland Oy. Tamro kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.
Lue lisää: www.tamro.fi
