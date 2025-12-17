SDP:n Eloranta: Hallituksen politiikka syventää lasten oppimisen eroja

– Peruskoulun keskeisenä tavoitteena on ollut sen perustamisesta asti lasten taustoista johtuvien erojen tasoittaminen ja mahdollisimman yhdenvertaisten lähtökohtien takaaminen kaikille asuinpaikasta ja perhetaustasta huolimatta. Tämä ei kuitenkaan enää toteudu kuten ennen, ja on nähtävissä yhä enemmän merkkejä siitä, että koulutuksen yhdenvertaisuus eriytyy, Eloranta toteaa.

– Suomen Pisa-tuloksissakin on nähty kasvavaa oppilaiden osaamisen eriytymistä, kun ero heikoimmin ja vahvimmin pärjäävien välillä on kasvanut. Ennen hyvin pieni sosioekonomisen taustan vaikutus on noussut OECD:n keskiarvon tasolle. Vuoden 2009 62 pisteen erosta on kasvua tullut 79 pisteeseen. Sosiaali- ja terveysministeriön omien arvioiden mukaan hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset pudottavat 31 000 lasta köyhyysrajan alle. Tämä tulee todennäköisesti myös vaikuttamaan näiden lasten koulupolkuun ja oppimiseen, Eloranta pelkää.

– Tämän lisäksi oppilaiden osaamistason ero kuntien välillä on kasvanut. Nyt, kun hallitus edelleen leikkaa kuntien valtionosuuksia, on pelkona, että tämä edelleen lisää alueellista eriarvoisuutta ja kuntien mahdollisuuksia panostaa koulutukseen. Hallituksen leikkaukset kuntien valtionosuuksiin vähentävät entisestään perusopetuksen resursseja ja erot rikkaampien ja köyhempien kuntien mahdollisuuksissa panostaa koulutukseen tulevat kasvamaan, Eloranta toteaa.

– Samalla kun hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan ja perheiden toimeentuloon eriyttävät lasten taloudellisia lähtökohtia entistä enemmän toisistaan, ovat oppilaiden ja koulujen väliset erot osaamisessa kasvaneet jo pidempään. Yhtä aikaa kasvavat koulutuksen eriarvoisuus ja lapsiperheköyhyys tulevat maallemme kalliiksi. Yhä uusien koulutusleikkauksien sijaan tarvitsemme panostuksia koulutukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Hyvinvointivaltion lupaus paremmasta tulevaisuudesta kuuluu myös tuleville sukupolville, Eloranta sanoo.