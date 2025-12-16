Pelastuslautakunta hyväksyi ensihoitopalvelujen järjestämissopimuksen

Pelastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan HUS-yhtymän ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välisen ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan järjestämissopimuksen. Se astuu voimaan 1.1.2026 ja korvaa aiemman yhteistyösopimuksen.

Sopimuksen tarkoituksena on hyödyntää sopijapuolten asiantuntemusta ja resursseja tehokkaalla tavalla sekä tehostaa sopijapuolten toimintaa ja henkilö- ja muiden voimavarojen käyttöä ensihoitopalvelun ja ensivastetoiminnan toteuttamisessa.

Sopimuksen tarkoituksena on myös varmistaa osapuolten työnjaon, yhteistyön ja toiminnan yhteensovittamisen toteutuminen siltä osin kuin se on tarpeellista osapuolten lakisääteisten tehtävien hoitamisen ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.

Lautakunta päätti päivittää sopimuspalokuntien neuvottelukunnan tehtävät ja toimintatavat sekä nimesi uudet jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2026–2027. Lisäksi hyväksyttiin pelastuspäällikön virkanimikkeen muuttaminen palopäälliköksi 1.2.2026 alkaen, mikä liittyy organisaation johtamisrakenteen uudistamiseen.

Lautakunta käsitteli kaksi oikaisuvaatimusta liittyen valmiussuunnittelijan ja valmiuspäällikön virkojen täyttämiseen. Molemmat oikaisuvaatimukset hylättiin, sillä rekrytointiprosessien todettiin edenneen lainmukaisesti ja asiakirjat toimitettiin määräaikojen puitteissa.

Lopuksi päätettiin pelastuslautakunnan kevään 2026 kokousaikatauluista. Kokoukset järjestetään 5.2., 18.3., 28.4. ja 3.6.2026, ja osa kokouksista pidetään Kerava-Tuusulan ja Järvenpään paloasemilla.

Pöytäkirja myöhemmin verkossa.

Esityslista verkossa.