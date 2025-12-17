SDP:n Kumpula-Natri: Onneksi Suomi on eurossa, eikä yksin

Historiallisen velkaantumisen, työttömyyden ja näköalattomuuden valtiovarainministeri Purra turvautuu laitaoikeiston tuttuun retoriikkaan ja nostaa Kauppalehden haastattelussa pöydälle ajatuksen Suomen euroerosta.

— EU-kritiikki, maahanmuutto ja rasismi toistuvat Euroopassa laitaoikeiston esiintuloissa. Ne ovat keinoja saada ihmisten huomio pois siitä, että heidän etujaan sorretaan, Kumpula-Natri kertaa.

Suomalaisista 82 prosenttia katsoo maan hyötyneen EU-jäsenyydestä. 85 prosenttia uskoo, että Suomella on enemmän painoarvoa EU:n jäsenenä kuin sillä olisi ilman jäsenyyttä. Myös koko EU:ssa eurolle sekä yhteiselle puolustukselle ja turvallisuudelle annettu tuki on ennätyksellisen vahvaa.

— Tässä tilanteessa Purra haikailee eurokriittisyyttä? Minä haikailen realismia. Missä jamassa olisimme nyt irrallisella omalla 5 miljoonan ihmisen markalla? kysyy Kumpula-Natri.

— Alkaa herätä ajatus, että Purra ei ole tehtävässään ainoastaan epäonnistunut, vaan myöskin vaarallinen puoltaessaan Suomen etujen vastaista populistista agendaa. Hänen puheenjohtajuuskaudellaan perussuomalaiset pitävät poliittisessa ohjelmassaan EU-eroakin tavoitteena. Sietäisi poistaa tuollainen tavoite ja keskittyä yhteisen eurooppalaisen puolustuksen vahvistamiseen.