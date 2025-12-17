Ilmaiskonserttisarja Aurora jatkaa Taiteen talossa keväällä 2026

Taiteen talossa lanseerattu Turun musiikkijuhlien tuottama Aurora-sarja jatkaa toimintaansa pienen tauon jälkeen. Ilmaiskonserttisarja on ehtinyt toimia Taiteen talossa syksystä 2024, ja syksyn tauon aikana sen perään on kyselty paljon.

Kevään kokonaisuuden on suunnitellut paikallinen säveltäjä Lauri Mäntysaari, joka kuratoi myös kauden 2024–2025 Aurora-sarjan. Mäntysaari kuvailee kevään konsertteja seuraavasti:

"Puolen vuoden remonttitauon jälkeen on ollut taas jännittävää päästä suunnittelemaan Aurora-sarjan konsertteja. Väistötilamme Taiteen talon yläkerrassa on intiimi, joten siellä myös intiimiä tunnelmaa vaativat teokset pääsevät oikeuksiinsa. Tammikuussa Puhallinkvintetti Otava tarjoilee mm. Gustav Holstin lempeän puhallinkvinteton sekä Anni Tolvasen kekseliään sovituksen Sibeliuksen rakastettujen pianokappaleiden ’Puusarjasta’. Helmi-maaliskuussa vietämme pianotriojen juhlaa, kun Trio Lago tekee kurkistuksen säveltäjäpariskunta Amanda Maierin ja Julius Röntgenin musiikkikamariin ja KAAÅS-trio soittaa mm. Matthew Whittallilta tilaamansa uuden teoksen.

Huhtikuussa salin valtaa harmonisti Mikko Luoma, ja toukokuussa juhlistamme Snellmanin päivää 12.5. kantaesityksellä. Samalla toteutuu myös haaveeni päästä esittelemään omaa musiikkiani Aurora-yleisölle. Ensemble MMXX -lauluyhtyeen tilausteoksen De Fennis teksti on historioitsija Tacituksen vuonna 79 suomalaisten heimosta laatima kuvaus ja kiteyttää mainiosti suomalaisuuden päivän ydinkysymyksen: ’Mitä ne meistä ajattelevat?’ Konsertin muu anti koostuu renessanssiajan musiikkiin erikoistuneen yhtyeen ohjelmistosta.”

Taiteen talon Pääsalin ollessa remontissa Aurora-sarja siirtyy saman rakennuksen viidenteen kerrokseen Sanojen saliin. Tila ja kapasiteetti on pienempi kuin ennen, mutta mahdollistaa intiimimpien konserttien järjestämisen. Rajoitetun kapasiteetin vuoksi konserttikävijöitä pyydetään ilmoittautumaan konsertteihin etukäteen osoitteessa tmj.fi.

Kevätkauden 2026 Aurora-konsertit:

Ti 13.1. Puhallinkvintetti Otava

To 12.2. Trio Lago

Ti 10.3. KAAÅS-trio

Ti 14.4. Mikko Luoma

Ti 12.5. Ensemble MMXX

Konsertit järjestetään Taiteen talon Sanojen salissa (Tehdas-rakennus, 5. kerros). Kaikki konsertit alkavat klo 18. Konserttien lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tmj.fi