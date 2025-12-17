Ilmaiskonserttisarja Aurora jatkaa Taiteen talossa keväällä 2026
Syksyn tauolla ollut konserttisarja palaa Turkuun tammikuusta alkaen.
Taiteen talossa lanseerattu Turun musiikkijuhlien tuottama Aurora-sarja jatkaa toimintaansa pienen tauon jälkeen. Ilmaiskonserttisarja on ehtinyt toimia Taiteen talossa syksystä 2024, ja syksyn tauon aikana sen perään on kyselty paljon.
Kevään kokonaisuuden on suunnitellut paikallinen säveltäjä Lauri Mäntysaari, joka kuratoi myös kauden 2024–2025 Aurora-sarjan. Mäntysaari kuvailee kevään konsertteja seuraavasti:
"Puolen vuoden remonttitauon jälkeen on ollut taas jännittävää päästä suunnittelemaan Aurora-sarjan konsertteja. Väistötilamme Taiteen talon yläkerrassa on intiimi, joten siellä myös intiimiä tunnelmaa vaativat teokset pääsevät oikeuksiinsa. Tammikuussa Puhallinkvintetti Otava tarjoilee mm. Gustav Holstin lempeän puhallinkvinteton sekä Anni Tolvasen kekseliään sovituksen Sibeliuksen rakastettujen pianokappaleiden ’Puusarjasta’. Helmi-maaliskuussa vietämme pianotriojen juhlaa, kun Trio Lago tekee kurkistuksen säveltäjäpariskunta Amanda Maierin ja Julius Röntgenin musiikkikamariin ja KAAÅS-trio soittaa mm. Matthew Whittallilta tilaamansa uuden teoksen.
Huhtikuussa salin valtaa harmonisti Mikko Luoma, ja toukokuussa juhlistamme Snellmanin päivää 12.5. kantaesityksellä. Samalla toteutuu myös haaveeni päästä esittelemään omaa musiikkiani Aurora-yleisölle. Ensemble MMXX -lauluyhtyeen tilausteoksen De Fennis teksti on historioitsija Tacituksen vuonna 79 suomalaisten heimosta laatima kuvaus ja kiteyttää mainiosti suomalaisuuden päivän ydinkysymyksen: ’Mitä ne meistä ajattelevat?’ Konsertin muu anti koostuu renessanssiajan musiikkiin erikoistuneen yhtyeen ohjelmistosta.”
Taiteen talon Pääsalin ollessa remontissa Aurora-sarja siirtyy saman rakennuksen viidenteen kerrokseen Sanojen saliin. Tila ja kapasiteetti on pienempi kuin ennen, mutta mahdollistaa intiimimpien konserttien järjestämisen. Rajoitetun kapasiteetin vuoksi konserttikävijöitä pyydetään ilmoittautumaan konsertteihin etukäteen osoitteessa tmj.fi.
Kevätkauden 2026 Aurora-konsertit:
Ti 13.1. Puhallinkvintetti Otava
To 12.2. Trio Lago
Ti 10.3. KAAÅS-trio
Ti 14.4. Mikko Luoma
Ti 12.5. Ensemble MMXX
Konsertit järjestetään Taiteen talon Sanojen salissa (Tehdas-rakennus, 5. kerros). Kaikki konsertit alkavat klo 18. Konserttien lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tmj.fi
Yhteyshenkilöt
Mike ValtonenVt. myynti- ja markkinointipäällikkö
Turun musiikkijuhlat
Turun musiikkijuhlat on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut musiikkifestivaali. Festivaalin perustajana oli vuonna 1960 Turun Soitannollinen Seura. Monipuolinen kaupunkifestivaali tarjoaa yleisölleen korkeatasoista musiikkia, mm. suuria orkesterikonsertteja, kamarimusiikkia, resitaaleja, jazzia, ulkoilmatapahtumia sekä konsertteja lapsille. Varsinaisen festivaalin lisäksi Turun musiikkijuhlat järjestää konsertteja ja tapahtumia kaikkina vuodenaikoina, yhteensä n. 30-50kpl vuosittain. www.turunmusiikkijuhlat.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr
Katedralen klingar! för sista gången i Åbo domkyrka före renoveringen17.12.2025 06:00:00 EET | Pressmeddelande
Åbo musikfestpel inleder kyrkomusikveckan Katedralen klingar! med uruppförandet av ”Kortekangas Requiem” måndagen den 2 februari 2026. Biljetterna till konserten släpps fredagen den 19 december.
Katedraali soi! viimeistä kertaa Turun tuomiokirkossa ennen remonttia17.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Turun musiikkijuhlat avaa Katedraali soi! -kirkkomusiikkiviikon ”Kortekankaan Requiem” -kantaesityskonsertilla maanantaina 2.2.2026. Liput konserttiin tulevat myyntiin perjantaina 19.12.
Katedraali soi! for the last time in Turku Cathedral before renovation17.12.2025 06:00:00 EET | Press release
The Turku Music Festival will open the Katedraali soi! church musik week with the premiere concert of ”Kortekangas’ Requiem” on Monday, February 2, 2026. Tickets for the concert will go on sale on Friday, December 19.
Åbo musikfestspels Julopera byter solist5.12.2025 10:44:03 EET | Pressmeddelande
Åbo-födda Stella Tähtinen blir ny solist för Julopera 2025.
Turun musiikkijuhlien Oopperajoulun solisti vaihtuu5.12.2025 10:44:03 EET | Tiedote
Oopperajoulun 2025 uudeksi solistiksi tulee turkulaislähtöinen Stella Tähtinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme