Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote joulukuu 2025

Espoon väkiluku oli lokakuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 325 510

Tammi-lokakuussa Espoon väestö kasvoi noin 4 580 asukkaalla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, mikä on 960 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024. Kuntien välinen nettomuutto oli 250 asukasta pienempi kuin vuosi sitten vastavana aikana. Espoon väestöä lisäsi tammi-lokakuussa 2025 eniten nettosiirtolaisuus (47 prosenttia). Seuraavaksi eniten väestöä lisäsi luonnollinen väestönkasvu (31 prosenttia). Kuntien välinen muutto lisäsi väestöä 22 prosenttia.

Espooseen syntyneiden lasten määrä (2 950 lasta) oli 10 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (1 550 henkeä) oli noin 70 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli edelleen positiivinen (1 400 henkeä), mutta se lisäsi kuitenkin väestöä noin 60 henkeä vuotta aiempaa vähemmän.

Jos Espoon väestönkasvu jatkuisi alkuvuoden tapaan, niin väestö kasvaisi kuluvana vuonna noin 5 500 hengellä. Ennustetietoa tarkennetaan vuoden edetessä.

Etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys kasvoivat voimakkaasti

Lokakuun 2025 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 17 640 ja työttömien osuus työvoimasta oli 10,7 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,6 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1594 ja 50 vuotta täyttäneitä 5645. Naisia oli 47,1 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7739 eli 43,9 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 648 avointa työpaikkaa.

Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli lokakuussa 2025 työttömien osuus työvoimasta 3,4 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 7197 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole missään vaiheessa palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli lokakuun lopulla työttömiä 8,6 % (1403 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 20,7 % (273 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 36,1 % (2053 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen. Lokakuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 14,3 % (108 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.

