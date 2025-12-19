Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamo sai ympäristöluvan kuudeksi vuodeksi
Lappeenrannan Lämpövoima Oy sai luvan jatkaa jätevesien käsittelyä Toikansuolla, kunnes tehokkaampi jätevesienkäsittelyratkaisu on otettu käyttöön. Laitoksen toimintaa, päästö- ja vaikutustarkkailua sekä riskienhallintaa on tehostettava.
Lappeenrannan Lämpövoima Oy on saanut uuden määräaikaisen ympäristöluvan (voimassa 31.12.2031 saakka) Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnalle ja puhdistettujen jätevesien johtamiselle Rakkolanjokeen. Lupapäätöksellä turvataan Lappeenrannan alueen välttämätön jätevesienkäsittely siksi aikaa, kun korvaava jätevesienkäsittelyratkaisu on toteutettu.
Puhdistetun jäteveden pitoisuustasojen ja puhdistustehon lisäksi päätöksessä on määrätty puhdistamon toiminnan tehostamisesta. Luvanhaltijan tulee edistää viemäriverkoston suunnitelmallista kunnostamista, jotta vuotovesien ja puhdistamo-ohitusten määrät vähenevät ja puhdistustulos paranee. Lisäksi päätöksessä on määrätty mm. puhdistamorakenteista, selvityksestä vesieliöstölle haitallisen hygienisointikemikaalin vaihtamisesta, vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöinventaariosta, sulfaattipitoisuuden ja pohjavesien tarkkailusta sekä poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta. Lisäveden johtamista Rakkolanjokeen on jatkettava sekä turvattava puhdas juomavesi laiduntaville eläimille.
Uuden tehokkaamman jätevesienkäsittelyratkaisun rakentaminen on viivästynyt mm. luvista ja kaavaratkaisuista tehtyjen valitusten takia. Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminta on alkanut 1950-luvulla.
”Päätöksessä aluehallintovirasto edellyttää toiminnan tehostamista siten, kuin toimintaansa lopettavalta laitokselta voidaan edellyttää. Myös toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailua sekä riskeihin varautumista on tiukennettu verrattuna aiempaan lupaan. Lupapäätöksen mukaisesti toimittaessa päästöjen Rakkolanjokeen arvioidaan viimeisten toimintavuosien aikana pysyvän nykyisellä tasolla tai pienenevän, kun puhdistamo-ohitukset ja verkostovuodot vähenevät. Rakkolanjoen ja Haapajärven huono ekologinen tila on valitettava seuraus pitkään jatkuneesta jätevesi- ja hajakuormituksesta. Purkuvesistön ja Haapajärven Natura-alueen kannalta olisi olennaista saada kehittyneen tekniikan mukainen jätevesienkäsittelyratkaisu käyttöön mahdollisimman nopeasti”, arvioi ympäristöneuvos Reetta Klemetti Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Lupapäätös nro 405/2025 on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (ESAVI/41226/2024)
Aluehallinnon uudistuksen takia tietopalvelussa on käyttökatko 1.–2.1.2026.
Lisätietoja
ympäristöylitarkastaja Pauliina Kauppinen, p. 050 395 5071 (19.12.2025 ja 5.1.2026 alkaen)
ympäristöneuvos Reetta Klemetti, p. 050 351 2695 (19.12.2025 ja 12.1.2026 alkaen)
ympäristöneuvos Janita Peltonen, p. 050 396 4712 (19.12.2025 ja 7.1.2026 alkaen)
yksikön päällikkö Maria Kukonlehto, p. 050 351 0867 (22.12.2025–2.1.2026)
etunimi.sukunimi@avi.fi | etunimi.sukunimi@lvv.fi (1.1.2026 alkaen)
Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä ja ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.
Aluehallintoviraston ympäristönsuojelulain mukaiset lupatehtävät siirtyvät uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon 1.1.2026.
Avainsanat
Linkit
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Tillsyn avslöjade brister i behörighetsvillkoren för personalen på privata daghem19.12.2025 11:45:39 EET | Pressmeddelande
År 2025 övervakade regionförvaltningsverken att behörighetsvillkoren enligt lagen om småbarnspedagogik uppfylldes för de privata daghemmens fostrings-, undervisnings- och vårdpersonal samt daghemsföreståndare. Som ett resultat av tillsynen gav regionförvaltningsverken över 200 tjänsteproducenter administrativ styrning.
Valvonta paljasti puutteita yksityisten päiväkotien henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa19.12.2025 11:41:03 EET | Tiedote
Aluehallintovirastot valvoivat vuonna 2025 yksityisten päiväkotien kasvatus-, opetus-, ja hoitohenkilöstön sekä päiväkodin johtajien varhaiskasvatuslain mukaisten kelpoisuusvaatimusten toteutumista. Valvonnan tuloksena aluehallintovirastot antoivat yli 200 palveluntuottajalle hallinnollista ohjausta.
Tillstånds- och tillsynsverket som tillhör de största ämbetsverken i Finland inleder sin verksamhet den 1 januari 202618.12.2025 14:05:30 EET | Pressmeddelande
Det nya sektorsövergripande Tillstånds- och tillsynsverket inleder sin verksamhet i början av 2026. Valviras, regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas verksamhet upphör. I fortsättningen sköter Tillstånds- och tillsynsverket de tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som hittills har skötts vid regionförvaltningsverken, NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser och Valvira.
Suomen suurimpiin virastoihin kuuluva uusi Lupa- ja valvontavirasto aloittaa 1.1.202618.12.2025 14:04:12 EET | Tiedote
Uusi monialainen Lupa- ja valvontavirasto aloittaa toimintansa vuoden 2026 alussa. Valviran, aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toiminta päättyy. Lupa- ja valvontavirasto hoitaa jatkossa niitä lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä, joita on tähän asti hoidettu aluehallintovirastoissa, ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueilla ja Valvirassa.
Regionförvaltningsverket meddelade ett föreläggande om att Helsingfors stad ska avhjälpa brister i räddningsväsendets aktionsberedskap18.12.2025 09:04:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ålagt Helsingfors stad att åtgärda betydande brister i aktionsberedskapstiderna för räddningsväsendets första respons. Avsikten med föreläggandet om att avhjälpa brister är att säkerställa att de åtgärder som vidtas för att avhjälpa de långvariga bristerna är tillräckliga och att tjänsterna uppnår den nivå som lagen kräver.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme