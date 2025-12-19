Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamo sai ympäristöluvan kuudeksi vuodeksi

Lappeenrannan Lämpövoima Oy on saanut uuden määräaikaisen ympäristöluvan (voimassa 31.12.2031 saakka) Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnalle ja puhdistettujen jätevesien johtamiselle Rakkolanjokeen. Lupapäätöksellä turvataan Lappeenrannan alueen välttämätön jätevesienkäsittely siksi aikaa, kun korvaava jätevesienkäsittelyratkaisu on toteutettu.

Puhdistetun jäteveden pitoisuustasojen ja puhdistustehon lisäksi päätöksessä on määrätty puhdistamon toiminnan tehostamisesta. Luvanhaltijan tulee edistää viemäriverkoston suunnitelmallista kunnostamista, jotta vuotovesien ja puhdistamo-ohitusten määrät vähenevät ja puhdistustulos paranee. Lisäksi päätöksessä on määrätty mm. puhdistamorakenteista, selvityksestä vesieliöstölle haitallisen hygienisointikemikaalin vaihtamisesta, vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöinventaariosta, sulfaattipitoisuuden ja pohjavesien tarkkailusta sekä poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta. Lisäveden johtamista Rakkolanjokeen on jatkettava sekä turvattava puhdas juomavesi laiduntaville eläimille.

Uuden tehokkaamman jätevesienkäsittelyratkaisun rakentaminen on viivästynyt mm. luvista ja kaavaratkaisuista tehtyjen valitusten takia. Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminta on alkanut 1950-luvulla.

”Päätöksessä aluehallintovirasto edellyttää toiminnan tehostamista siten, kuin toimintaansa lopettavalta laitokselta voidaan edellyttää. Myös toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailua sekä riskeihin varautumista on tiukennettu verrattuna aiempaan lupaan. Lupapäätöksen mukaisesti toimittaessa päästöjen Rakkolanjokeen arvioidaan viimeisten toimintavuosien aikana pysyvän nykyisellä tasolla tai pienenevän, kun puhdistamo-ohitukset ja verkostovuodot vähenevät. Rakkolanjoen ja Haapajärven huono ekologinen tila on valitettava seuraus pitkään jatkuneesta jätevesi- ja hajakuormituksesta. Purkuvesistön ja Haapajärven Natura-alueen kannalta olisi olennaista saada kehittyneen tekniikan mukainen jätevesienkäsittelyratkaisu käyttöön mahdollisimman nopeasti”, arvioi ympäristöneuvos Reetta Klemetti Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lupapäätös nro 405/2025 on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (ESAVI/41226/2024)

Aluehallinnon uudistuksen takia tietopalvelussa on käyttökatko 1.–2.1.2026.

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä ja ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

Aluehallintoviraston ympäristönsuojelulain mukaiset lupatehtävät siirtyvät uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon 1.1.2026.