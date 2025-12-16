Tilastokeskus

Julkinen velka pieneni kolmannella neljänneksellä

18.12.2025 08:02:02 EET | Tilastokeskus | Tiedote

Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka laski vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös velan suhde bruttokansantuotteeseen pieneni.

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilastosta. 

Velkaa oli neljänneksen lopussa 242,4 miljardia euroa, mikä oli 3,6 miljardia euroa vähemmän kuin toisella vuosineljänneksellä. Velkasuhde laski 1,7 prosenttiyksikköä ja oli 86,6 %. 

”Nyt nähdystä laskusta huolimatta sekä velkasumma että velan suhde bruttokansantuotteeseen ovat mittaushistorian toiseksi korkeimmalla tasolla”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pauliina Turunen sanoo. 

Vuotta aiempaan verrattuna julkinen velka on kasvanut noin 17 miljardilla eurolla ja velkasuhde 4,4 prosenttiyksiköllä. 

Vuoden kolmannella neljänneksellä sekä valtionhallinnon että sosiaaliturvarahastojen velka pieneni edellisestä neljänneksestä. Valtionhallinnossa velka lyheni 2,5 miljardilla ja sosiaaliturvarahastoissa 1,1 miljardilla. 

Paikallishallintosektorilla eli kunnissa ja hyvinvointialueilla velka sen sijaan kasvoi 0,1 miljardia euroa. 

”Valtionhallinnossa pitkäaikaisten joukkovelkakirjalainojen kanta pieneni neljällä miljardilla eurolla. Samaan aikaan lyhytaikaisten, alle vuoden mittaisten velkainstrumenttien kanta kasvoi 1,6 miljardilla”, Turunen kertoo. 

Julkisyhteisöjen EDP-velka ylitti 100 miljardin rajan vuonna 2011, ja 200 miljardia ylittyi puolestaan vuonna 2023. 

”Kuluvana vuonna velka on kasvanut noin 15 miljardilla eurolla. 2020-luvulla velan kasvuvauhti on kaksinkertaistunut edelliseen vuosikymmeneen verrattuna”, Turunen toteaa. 

