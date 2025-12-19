Reseptilääkkeiden hinnat halpenevat vuodenvaihteessa

Reseptilääkkeiden hinnat laskevat 1.1.2026 lukien, kun reseptilääketaksaa leikataan osana hallituksen päättämiä lääkesäästöjä. Hintoja alentavat sekä reseptilääketaksan leikkaus että arvonlisäveron muutos: alennettu ALV-kanta laskee 14 prosentista 13,5 prosenttiin ja koskee myös lääkkeitä.



Lääkkeen hinnan laskun suuruus riippuu sen hinnasta. Taksaleikkauksen ja ALV-muutoksen jälkeen esimerkiksi:

• 10 euroa maksavan lääkkeen hinta laskee noin 20 senttiä (–1,8 %)

• 100 euroa maksavan lääkkeen hinta laskee noin 2,5 euroa (–2,6 %)

• 500 euroa maksavan lääkkeen hinta laskee reilut 10 euroa (–2,1 %)

Hinnanlasku jakautuu Kelan ja asiakkaan kesken ja osuudet riippuvat siitä, mihin korvausluokkaan lääke kuuluu.



Reseptilääkkeiden hinnat ovat laskeneet leikkausten vuoksi koko 2000-luvun ajan. Tilastokeskuksen mukaan reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat laskeneet 20 vuoden aikana peräti 40 prosenttia.



Vuonna 2026 lääkekustannusten alkuomavastuu noin 70 euroa

Lääkekustannusten alkuomavastuuta ja vuosiomavastuuta korotetaan 1.1.2026 alkaen kansaneläkeindeksin mukaisesti 0,5 prosentilla.

Vuonna 2026 lääkekustannusten alkuomavastuu on 70,33 euroa. Tämä tarkoittaa, että Kelan lääkekorvauksia saa vasta sen jälkeen, kun henkilö on maksanut korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista tai perusvoiteista yhteensä 70,33 euroa. Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita, ja sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

Vuonna 2026 lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on 636,12 euroa. Kun vuotuinen lääkekatto täyttyy, asiakas maksaa korvattavan lääkehoidon kertaostosta vain 2,50 euron omavastuun.

Apteekki saa tiedon alkuomavastuun ja vuosiomavastuun täyttymisestä Kelalta suoraan lääkeoston yhteydessä, jolloin asiakas saa korvauksen heti apteekissa.



Pienituloisille tarjolla lääkeluotto

Kela myöntää pienituloisille henkilöille lääkeluottoa Kelan korvaamien lääkkeiden vuosiomavastuun maksamiseen. Lääkeluotto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lääkekulut ovat niin suuret, että asiakas joutuisi maksamaan vuosiomavastuun kerralla tai yhden kalenterikuukauden aikana.

Lääkeluotto on laina, joka maksetaan takaisin Kelalle 12 kuukauden kuluessa. Kyseessä on kolmivuotinen kokeilu, joka alkoi syksyllä 2025.



Sujuvampaa asiointia saatavuushäiriöissä

Vuonna 2026 on tulossa voimaan myös lainmuutos, jolla sujuvoitetaan apteekkien asiakaspalvelua esimerkiksi tilanteissa, joissa lääkkeellä on valtakunnallinen saatavuushäiriö.



