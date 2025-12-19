Reseptilääkkeiden hinnat halpenevat vuodenvaihteessa
Hintoja laskevat reseptilääketaksan leikkaus ja lääkkeiden alv-muutos.
Reseptilääkkeiden hinnat laskevat 1.1.2026 lukien, kun reseptilääketaksaa leikataan osana hallituksen päättämiä lääkesäästöjä. Hintoja alentavat sekä reseptilääketaksan leikkaus että arvonlisäveron muutos: alennettu ALV-kanta laskee 14 prosentista 13,5 prosenttiin ja koskee myös lääkkeitä.
Lääkkeen hinnan laskun suuruus riippuu sen hinnasta. Taksaleikkauksen ja ALV-muutoksen jälkeen esimerkiksi:
• 10 euroa maksavan lääkkeen hinta laskee noin 20 senttiä (–1,8 %)
• 100 euroa maksavan lääkkeen hinta laskee noin 2,5 euroa (–2,6 %)
• 500 euroa maksavan lääkkeen hinta laskee reilut 10 euroa (–2,1 %)
Hinnanlasku jakautuu Kelan ja asiakkaan kesken ja osuudet riippuvat siitä, mihin korvausluokkaan lääke kuuluu.
Reseptilääkkeiden hinnat ovat laskeneet leikkausten vuoksi koko 2000-luvun ajan. Tilastokeskuksen mukaan reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat laskeneet 20 vuoden aikana peräti 40 prosenttia.
Vuonna 2026 lääkekustannusten alkuomavastuu noin 70 euroa
Lääkekustannusten alkuomavastuuta ja vuosiomavastuuta korotetaan 1.1.2026 alkaen kansaneläkeindeksin mukaisesti 0,5 prosentilla.
Vuonna 2026 lääkekustannusten alkuomavastuu on 70,33 euroa. Tämä tarkoittaa, että Kelan lääkekorvauksia saa vasta sen jälkeen, kun henkilö on maksanut korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista tai perusvoiteista yhteensä 70,33 euroa. Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita, ja sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.
Vuonna 2026 lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on 636,12 euroa. Kun vuotuinen lääkekatto täyttyy, asiakas maksaa korvattavan lääkehoidon kertaostosta vain 2,50 euron omavastuun.
Apteekki saa tiedon alkuomavastuun ja vuosiomavastuun täyttymisestä Kelalta suoraan lääkeoston yhteydessä, jolloin asiakas saa korvauksen heti apteekissa.
Pienituloisille tarjolla lääkeluotto
Kela myöntää pienituloisille henkilöille lääkeluottoa Kelan korvaamien lääkkeiden vuosiomavastuun maksamiseen. Lääkeluotto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lääkekulut ovat niin suuret, että asiakas joutuisi maksamaan vuosiomavastuun kerralla tai yhden kalenterikuukauden aikana.
Lääkeluotto on laina, joka maksetaan takaisin Kelalle 12 kuukauden kuluessa. Kyseessä on kolmivuotinen kokeilu, joka alkoi syksyllä 2025.
Sujuvampaa asiointia saatavuushäiriöissä
Vuonna 2026 on tulossa voimaan myös lainmuutos, jolla sujuvoitetaan apteekkien asiakaspalvelua esimerkiksi tilanteissa, joissa lääkkeellä on valtakunnallinen saatavuushäiriö.
Lisätietoja: Inka Puumalainen, farmaseuttinen johtaja, inka.puumalainen@apteekkariliitto.fi, p. 010 6801 427
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aija PirinenViestintäpäällikköPuh:010 6801 442aija.pirinen@apteekkariliitto.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Apteekkariliitto
Pipsa Lotta Marjamäki Apteekkariliiton viestintäjohtajaksi19.12.2025 10:30:00 EET | Tiedote
VTM Pipsa Lotta Marjamäki on nimitetty Apteekkariliiton viestintäjohtajaksi. Liiton pitkäaikainen viestintäjohtaja, proviisori Erkki Kostiainen jää Apteekkariliitosta eläkkeelle ensi kesänä.
Apteekkiuudistus vietävä uudelleen perustuslakivaliokuntaan9.12.2025 11:06:01 EET | Tiedote
Perustuslain vastainen lakiesitys on vietävä uudelleen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi ennen täysistuntoa, Apteekkariliitto vaatii.
Apteekkiuudistus rapauttaa apteekkiverkostoa9.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevassa apteekkiuudistuksessa tehdään liian monta muutosta kerralla. Jättimäinen lääketaksan leikkaus yhdistettynä apteekkiveron muutoksiin ja itsehoitolääkkeiden jakelukanavan laajentamiseen rapauttaa apteekkien taloutta ja apteekkiverkostoa ennakoimattomalla tavalla.
Apteekkariliiton Risto Holma: ”Montako apteekkia pitää sulkeutua, että apteekkien nopeasti heikentyneeseen tilanteeseen herätään?”28.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Hallitus on heikentämässä apteekkien toimintaedellytyksiä tavoilla, joilla saattaa olla ennakoimattomia vaikutuksia apteekkiverkostoon ja koko terveydenhuollon toimivuuteen.
Apteekkien rokotuspalvelut yleistyvät – jo lähes 130 apteekkia rokottaa20.11.2025 05:00:00 EET | Tiedote
Apteekkirokotuksia saa jo jokaiselta hyvinvointialueelta. Eniten rokottavia apteekkeja on tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme