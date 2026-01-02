Väitös: Psykologinen joustavuus tukee urheilijoiden hyvinvointia (Ronkainen)
Kuuden viikon psykologisen joustavuuden harjoittelu voi parantaa urheilijoiden psyykkistä hyvinvointia sekä vähentää stressioireita, selviää PsM Hannaleena Ronkaisen väitöstutkimuksen tuloksista. Ronkainen väittelee psykologian tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa perjantaina 16.1.2026.
Urheilijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden kysymykset ovat viime vuosina nousseet yhä näkyvämmin esille urheilun arjessa, mediassa ja tutkimuksessa. PsM Hannaleena Ronkaisen väitöskirjassa tarkastellaan, miten psykologisen joustavuuden harjoittelu voi tukea urheilijoiden hyvinvointia. Tutkimus keskittyi urheiluun sovellettuun hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuvaan ryhmäinterventioon ja sen vaikutuksiin ja toteutettavuuteen urheilukontekstissa.
– Nykypäivän kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa on keskeistä huomioida urheilijan psyykkinen hyvinvointi, sillä se on olennainen osa kokonaiskuormituksen hallintaa ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, urheilupsykologina ja psykoterapeuttina toimiva Ronkainen toteaa.
Urheilijoiden stressi- ja masennusoireet yleisiä
Urheilijat ovat usein nuoria ihmisiä, joiden arkea kuormittavat monet samanaikaiset vaatimukset. Sosiaaliset suhteet, identiteetin rakentuminen ja opinnot aiheuttavat stressiä, minkä lisäksi urheiluun liittyy omia erityisiä stressitekijöitä: loukkaantumiset, epäonnistumiset kilpailutilanteissa, menestyspaineet sekä urheilun ja opintojen yhteensovittaminen.
Ronkaisen tutkimukseen osallistuneista urheilijoista 77 prosentilla esiintyi kohtalaisia ja 20 prosentilla korkeita stressioireita. Lisäksi 36 prosentilla ilmeni lieviä masennusoireita, 9 prosentilla kohtalaisia masennusoireita. Naisurheilijoilla havaittiin enemmän stressi- ja masennusoireita kuin miesurheilijoilla.
Psykologinen joustavuus tarkoittaa kykyä olla läsnä hetkessä ja säädellä toimintaansa omien arvojensa mukaisesti silloinkin, kun mielessä on häiritseviä ajatuksia, tunteita tai kehollisia tuntemuksia. Tätä taitoa harjoitettiin tutkimusta varten kehitetyssä HOT-ryhmäinterventiossa, joka kesti kuusi viikkoa.
Interventio toi näkyviä tuloksia urheilijoiden arkeen
Tutkimuksen tulokset osoittivat arvojen mukaisten tekojen, läsnäolon ja hyväksyntätaitojen tukevan psyykkistä hyvinvointia. Mitä vahvemmat urheilijoiden läsnäolon ja hyväksynnän taidot olivat ja mitä enemmän he toimivat arvojensa mukaisesti, sitä paremmaksi he kokivat psyykkisen vointinsa. Sen sijaan emotionaalinen välttäminen oli yhteydessä lisääntyneisiin stressi- ja masennusoireisiin.
Interventioon osallistuneet urheilijat hyötyivät harjoittelusta monin tavoin. Verrokkiryhmään verrattuna heidän psykologinen joustavuutensa lisääntyi, psyykkinen hyvinvointi vahvistui ja stressioireet vähenivät.
Myös urheilijoiden omat kokemukset interventiosta olivat hyvin myönteisiä. Jopa 93 prosenttia koki intervention hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi, ja 95 prosenttia suosittelisi sitä muille urheilijoille.
– Urheilijat kokivat, että muun muassa heidän tarkkaavuutensa ja hyväksynnän taitonsa kehittyivät selvästi intervention aikana, Ronkainen kertoo.
Osallistujat kuvasivat itsetuntemuksensa lisääntyneen ja suhtautumisensa ajatuksiin, tunteisiin ja kehon tuntemuksiin muuttuneen aiempaa hyväksyvämmäksi. Moni kertoi pystyvänsä sitoutumaan arvojensa mukaiseen toimintaan aiempaa paremmin, häiritsevistä kokemuksista huolimatta.
Tutkimuksen perusteella psykologista joustavuutta vahvistava HOT-ryhmäinterventio on vaikuttava ja hyvin urheilijoille soveltuva keino tukea henkistä hyvinvointia ja stressinhallintaa.
Taustatiedot
Hannaleena Ronkainen on syntynyt Oulussa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Madetojan musiikkilukiosta vuonna 1999. Ronkainen valmistui Jyväskylän yliopistosta psykologian maisteriksi vuonna 2005 ja integratiiviseksi psykoterapeutiksi vuonna 2020. Ronkainen on tehnyt työuransa pääasiassa urheilun sektorilla, erityisesti huippu-urheilussa. Tällä hetkellä hän työskentelee psykoterapeuttina omalla vastaanotollaan sekä urheilupsykologina Huippu-urheilun instituutti KIHUssa. Väitöstutkimusta ovat olleet rahoittamassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Urheiluopistosäätiö, Emil Aaltosen säätiö sekä Suomen Urheilututkimussäätiö.
PsM Hannaleena Ronkaisen psykologian alan väitöskirjan” ACT for athletes’ mental well-being – Evaluating the impact and feasibility of sport-specific acceptance and commitment therapy group intervention for athletes” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 16.1.2026 klo 12 Jyväskylän yliopiston Vanhassa juhlasalissa, S212. Vastaväittäjänä toimii Associate Professor Paul Gorczynski (University of Greenwich) ja kustoksena toimii yliopistonlehtori Katariina Keinonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Väitöstilaisuutta voi seurata myös osoitteessa https://r.jyu.fi/vaitos-ronkainen-160126
Väitöskirja on luettavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-1217-9
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannaleena Ronkainen
hannaleena.ronkainen@kihu.fi
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Haku JYU:n englanninkielisiin ohjelmiin alkaa – uutuutena kansainvälinen it-alan kandiohjelma2.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Kevään 1. yhteishaussa on haettavana 20 kansainvälistä maisteriohjelmaa sekä kaksi kandidaattiohjelmaa Jyväskylän yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Haku alkaa 7.1.2026 klo 8.00 ja päättyy 21.1.2026 klo 15.00.
Vuoden 2026 alussa aloittava Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen korkeakoulukonserni on yksi Suomen suurimmista22.12.2025 10:05:52 EET | Tiedote
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto sekä vähemmistöomistajat Jämsän kaupunki ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Poke) allekirjoittivat tänään 22.12.2025 Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) osakkeita koskevan osakekauppakirjan. Jyväskylän kaupunki myy 50,6 % ja Jämsän kaupunki sekä Poke kumpikin 5 % ammattikorkeakoulun osakkeista Jyväskylän yliopistolle. Osakekaupan jälkeen Jyväskylän yliopistosta tulee ammattikorkeakoulun pääomistaja 60,6 % omistusosuudella, Jyväskylän kaupungin säilyttäessä 39,4 % omistusosuuden.
Nordea lahjoittaa 50 000 euroa lisää Jyväskylän yliopiston luonnon monimuotoisuustutkimukseen22.12.2025 08:01:00 EET | Tiedote
Nordea ja Jyväskylän yliopisto jatkavat vuoden 2025 aikana aloitettua nelivuotista tutkimusohjelmaa, jossa kehitetään taloudellisesta toiminnasta aiheutuvan luontojalanjäljen arviointimenetelmiä. Vuoden alussa tutkimusohjelmaan lahjoitetun 200 000 euron lisäksi Nordea on nyt vuoden lopussa lisännyt rahoitustaan 50 000 eurolla. Tutkimusyhteistyön tavoitteena on syventää koko yhteiskunnan ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja edistää kestävää siirtymää Pohjoismaissa.
Suomen Akatemialta rahoitusta Jyväskylän yliopistoon kansainväliseen suurteholaskennan tutkimusyhteistyöhön19.12.2025 10:30:00 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt tutkimusrahoitusta suurteholaskennan kansainväliseen yhteistyöhön. Rahoitusta osoitettiin 12 hankkeelle yhteensä 6,4 miljoona euroa kaudelle 2026–2028. Jyväskylän yliopistossa rahoitusta sai kaksi hanketta, yhteensä noin 960 000 euroa.
Anu Kankainen valittiin akatemiaprofessoriksi19.12.2025 08:01:48 EET | Tiedote
Fysiikan professori Anu Kankainen sai arvostetun akatemiaprofessorin rahoituksen kaudelle 1.1.2026-31.12.2031.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme