Ilotulitteita ammuttaessa on huolehdittava turvallisuudesta ja noudatettava käyttöaikarajoituksia

Turun, Naantalin, Raision, Paraisten, Salon ja Uudenkaupungin alueilla on rajoitusalueet, joilla ei ilmoituksenkaan perusteella myönnetä lupaa yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden tai muiden pyroteknisten tuotteiden käyttöön. Rajoitusalueet käyvät ilmi liitteen kartoista.

Monet eläimet pelkäävät ilotulitteita ja eläintenomistajat usein ajoittavatkin ulkoilutukset juuri ennen sallittua ilotulitteiden käyttöaikaa ja heti sen jälkeen, joten on hyvin tärkeää, että käyttöaikaa koskevia rajoituksia noudatetaan tarkasti.

Ilotulitteiden käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia, joita on ehdottomasti noudatettava:

1. Ilotulitteiden käyttäjän on käytettävä suojalaseja.

2. Hätäraketteja saa käyttää vain todellisessa hätätilanteessa.

3. Ilotulitteiden käyttäjä on vastuussa niiden oikeasta käytöstä sekä käytössä sattuneista vahingoista. Ilotulituksesta muodostuvat roskat on siivottava käyttöpaikalta.

4. Ilotulitteiden käytössä on noudatettava tuotteen pakkauksessa esitettyjä käyttöohjeita.

5. Ilotulitteina saa käyttää vain yleiseen kauppaan ja käyttöön hyväksyttyjä tuotteita.

6. Ilotulitteet on ammuttava vähintään 15 metrin etäisyydeltä rakennuksista.

7. Ilotulitteita ei saa suunnata tai heittää ihmistä tai rakennusta kohti. Ilotulitteita ei saa käyttää yleisön joukossa.

8. Ilotulitteita ei saa ampua rakennuksen katoilta, parvekkeilta tai terasseilta.

9. Ilotulitteita ei saa luovuttaa alaikäiselle tai päihtyneelle henkilölle.

10. Maastopalovaroituksen tai kovan tuulen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty. Ilotulitusta harkitsevan on selvitettävä voimassa olevat varoitukset. Varoituksista kerrotaan esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos toivottaa iloista ja turvallista uuttavuotta.