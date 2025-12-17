Alueellinen Oulu2026-ohjelma esittelee rajat ylittävää kulttuuria, taidetta ja yhteistyötä

Oulu2026 Alueellisen ohjelman juhlistusta vietettiin Torniossa 9.12. ja tilaisuudessa annettiin maistiaisia niistä ensi vuoden kulttuuriohjelmista, jotka tapahtuvat nimenomaan Oulun ulkopuolella. Tornion Aineen taidemuseo juhlii 40-vuotissyntymäpäiviään osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta, ja avaa Kaikkien syntymäpäivät -tapahtumien sarjan. Aineen taidemuseon johtaja Virpi Kanniainen kertoo, että vuoden mittaan joka kuukausi avautuu yleisölle Aineen taidemuseon yllätyslahja, joka tutustuttaa muun muassa niin saamelais- ja romanikulttuureihin kuin sarjakuvataiteeseen. Tammikuu alkaa maineikkaiden torniolaislähtöisten Teija ja Pekka Isorättyän näyttelyllä Robohemians, jossa rakennetaan robottibaari Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitsevaan Rajalla På Gränsen -kauppakeskukseen.

Tornionlaakson museon Lippobiili on renkaiden päällä liikkuva näyttely. Museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio kertoo, että näyttely liittyy Tornionjoen rajattomaan lippokalastusperinteeseen, jota haetaan parhaillaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Museossa pääsee myös tutkimaan onko maapallo pyöreä vaiko litteä. Museo toteuttaa yhdessä Maupertuis-säätiön kanssa näyttelyn Not flat or round – kuinka maapallon muoto määriteltiin Tornionlaaksossa.

Tornion ja Kemin kaupungit toteuttavat omia laajoja Oulu2026-ohjelmiaan, ja kutsuivat myös Haaparannan kaupungin mukaansa. Syntyi Vid samma hav – saman meren äärellä -tapahtuma. Se on rajan ylittävä kolmepäiväinen Perämeren satamissa ja saaristossa tapahtuva taidetta, kulttuuria ja paikallista ruokaa juhlistava tapahtuma, joka houkuttelee runsaasti niin paikallisia kuin matkailijoita tutustumaan Perämeren saaristoon.

Parempia makupaloja maakunnista

Alueellisen ohjelman juhlistuksessa annettiin tapahtumavinkkejä 39 kunnan alueelta ja tutustuttiin muutamaan lähemmin. Haapavedeltä lähtöisin oleva ja Etelä-Suomessa asuva taiteilija Ulla Phillips toteuttaa purkutaloteoksensa yhdessä taiteilija Jenni Valtakarin sekä maahanmuuttajanaisten ja -lasten kanssa. Taidetalo Katveeksi nimetty purkutalo Kalajoen keskustassa saa kesän ajaksi uuden, savilaastitekniikalla toteutettavan värikkään sisustuksen.

Ylivieskasta kotoisin oleva maailmankansalainen, kuvataitelija, drag-artisti ja DJ. Tatu Vuolteenaho lähetti videoterveisensä Meksikosta. Hän toteuttaa yhdessä tekstiilitaiteilija Jani Maunulan kanssa Rainbow Magic -näyttelyn Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikkaan elokuussa 2026. Luvassa on sateenkaariyhteisöjen ilottelusta innostuksensa saanutta kuvataidetta, painokankaita ja työpajoja.

Teatteriohjaaja Tuula Väisänen kertoi torniolaisesta Eetu Istosta ja hänen Hyökkäys -maalauksestaan, josta tehty näytelmä saa kantaesityksensä Vojakkalan teatterissa. Hyökkäys -teosta pidetään tunnetuimpana suomalaisena poliittisena maalauksena ja se nousee teemoiltaan monella tapaa ajankohtaiseksi tämän päivän poliittisessa ilmapiirissä.

Videoinserteissä nähtiin niin kansainvälisen ja korkeatasoisen taidekokonaisuuden syntymistä Akolan kartanon maille Iihin, Ovet-nimisen yhteisötaideteoksen rakentamista Siikalatvan maisemiin kuin Hailuotolaisen kulttuurimaiseman ja saksalaisen panimokulttuurin yhdistymistä osaksi Arctic Food Labin Oulu2026 -ruokakulttuuriohjelmaa.

Kainuulainen vahva kulttuuri, tanssi ja hyvä ruoka yhdistyvät Puumiehet Showssa, ja ryhmän esitys sai yleisön innostumaan. Tanssi ja hyvä ruoka pitävät pohjoissuomalaisen miehen tiellä, ja tätä ilosanomaa ryhmä tulee jakamaan alkavana vuonna tanssi- ja työpajakiertueellaan eri puolilla Oulu2026-aluetta.

Alueellisen ohjelman juhlistus osoitti, että maakunnista tulee niin työryhmien ja yhdistysten kuin taidelaitosten ja kuntien tuottamaa monipuolista ja raikkaalla tavalla tuotettua kulttuuriohjelmaa. Erityisesti eri toimijoiden yhteistyöstä syntyy uusia alkuja ja kulttuuri-ilmastonmuutos toteutuu laajalla rintamalla.