Alueellinen Oulu2026-ohjelma esittelee rajat ylittävää kulttuuria, taidetta ja yhteistyötä

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026 juhlistetaan Oulu2026-alueella laajalla ja monimuotoisella alueellisella ohjelmalla, joka kokoaa yhteen kaupunkeja, kuntia, taiteilijoita ja kulttuuritoimijoita yli maakunta- ja valtiorajojen. Oulu2026-ohjelmaa toteutetaan Oulun lisäksi neljän maakunnan alueella, peräti 39 kunnassa.
Oulu2026 Alueellisen ohjelman juhlistusta vietettiin Torniossa 9.12. ja tilaisuudessa annettiin maistiaisia niistä ensi vuoden kulttuuriohjelmista, jotka tapahtuvat nimenomaan Oulun ulkopuolella. Tornion Aineen taidemuseo juhlii 40-vuotissyntymäpäiviään osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta, ja avaa Kaikkien syntymäpäivät -tapahtumien sarjan. Aineen taidemuseon johtaja Virpi Kanniainen kertoo, että vuoden mittaan joka kuukausi avautuu yleisölle Aineen taidemuseon yllätyslahja, joka tutustuttaa muun muassa niin saamelais- ja romanikulttuureihin kuin sarjakuvataiteeseen. Tammikuu alkaa maineikkaiden torniolaislähtöisten Teija ja Pekka Isorättyän näyttelyllä Robohemians, jossa rakennetaan robottibaari Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitsevaan Rajalla På Gränsen -kauppakeskukseen.
Tornionlaakson museon Lippobiili on renkaiden päällä liikkuva näyttely. Museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio kertoo, että näyttely liittyy Tornionjoen rajattomaan lippokalastusperinteeseen, jota haetaan parhaillaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Museossa pääsee myös tutkimaan onko maapallo pyöreä vaiko litteä. Museo toteuttaa yhdessä Maupertuis-säätiön kanssa näyttelyn Not flat or round – kuinka maapallon muoto määriteltiin Tornionlaaksossa.
Tornion ja Kemin kaupungit toteuttavat omia laajoja Oulu2026-ohjelmiaan, ja kutsuivat myös Haaparannan kaupungin mukaansa. Syntyi Vid samma hav – saman meren äärellä -tapahtuma. Se on rajan ylittävä kolmepäiväinen Perämeren satamissa ja saaristossa tapahtuva taidetta, kulttuuria ja paikallista ruokaa juhlistava tapahtuma, joka houkuttelee runsaasti niin paikallisia kuin matkailijoita tutustumaan Perämeren saaristoon.
Parempia makupaloja maakunnista
Alueellisen ohjelman juhlistuksessa annettiin tapahtumavinkkejä 39 kunnan alueelta ja tutustuttiin muutamaan lähemmin. Haapavedeltä lähtöisin oleva ja Etelä-Suomessa asuva taiteilija Ulla Phillips toteuttaa purkutaloteoksensa yhdessä taiteilija Jenni Valtakarin sekä maahanmuuttajanaisten ja -lasten kanssa. Taidetalo Katveeksi nimetty purkutalo Kalajoen keskustassa saa kesän ajaksi uuden, savilaastitekniikalla toteutettavan värikkään sisustuksen.
Ylivieskasta kotoisin oleva maailmankansalainen, kuvataitelija, drag-artisti ja DJ. Tatu Vuolteenaho lähetti videoterveisensä Meksikosta. Hän toteuttaa yhdessä tekstiilitaiteilija Jani Maunulan kanssa Rainbow Magic -näyttelyn Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikkaan elokuussa 2026. Luvassa on sateenkaariyhteisöjen ilottelusta innostuksensa saanutta kuvataidetta, painokankaita ja työpajoja.
Teatteriohjaaja Tuula Väisänen kertoi torniolaisesta Eetu Istosta ja hänen Hyökkäys -maalauksestaan, josta tehty näytelmä saa kantaesityksensä Vojakkalan teatterissa. Hyökkäys -teosta pidetään tunnetuimpana suomalaisena poliittisena maalauksena ja se nousee teemoiltaan monella tapaa ajankohtaiseksi tämän päivän poliittisessa ilmapiirissä.
Videoinserteissä nähtiin niin kansainvälisen ja korkeatasoisen taidekokonaisuuden syntymistä Akolan kartanon maille Iihin, Ovet-nimisen yhteisötaideteoksen rakentamista Siikalatvan maisemiin kuin Hailuotolaisen kulttuurimaiseman ja saksalaisen panimokulttuurin yhdistymistä osaksi Arctic Food Labin Oulu2026 -ruokakulttuuriohjelmaa.
Kainuulainen vahva kulttuuri, tanssi ja hyvä ruoka yhdistyvät Puumiehet Showssa, ja ryhmän esitys sai yleisön innostumaan. Tanssi ja hyvä ruoka pitävät pohjoissuomalaisen miehen tiellä, ja tätä ilosanomaa ryhmä tulee jakamaan alkavana vuonna tanssi- ja työpajakiertueellaan eri puolilla Oulu2026-aluetta.
Alueellisen ohjelman juhlistus osoitti, että maakunnista tulee niin työryhmien ja yhdistysten kuin taidelaitosten ja kuntien tuottamaa monipuolista ja raikkaalla tavalla tuotettua kulttuuriohjelmaa. Erityisesti eri toimijoiden yhteistyöstä syntyy uusia alkuja ja kulttuuri-ilmastonmuutos toteutuu laajalla rintamalla.
Birgitta Mäki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Lastenkulttuurikeskus Kotilo avautuu Oulussa kulttuuripääkaupunkivuoden alussa17.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Uusi lastenkulttuurikeskus on vuosien kehittämistyön tulos ja tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön taiteen ja kulttuurin kokemiseen, tekemiseen ja tutkimiseen. Kutsumme median edustajat tutustumaan avautuviin näyttelyihin sekä Lastenkulttuurikeskus Kotilon tiloihin torstaina 15.1.2026 klo 12–13.
Dálvemánnu bjuder på fantastiska konserter och sällsynta upplevelser i Uleåborg i februari15.12.2025 09:19:10 EET | Pressmeddelande
Uleåborg är Europas kulturhuvudstad år 2026. Dálvemánnu-festivalen samlar samiska konstnärer och kulturaktörer från ett brett nordligt område. Programmet inom Oulu2026 Europas kulturhuvudstadsår kulminerar i samernas nationaldag den 6 februari.
Dálvemánnu tarjoaa upeita konsertteja ja harvinaista koettavaa Oulussa helmikuussa4.12.2025 13:41:33 EET | Tiedote
Dálvemánnu-festivaali kokoaa yhteen saamelaistaiteilijoita ja kulttuurintekijöitä laajalta pohjoiselta alueelta. Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaan kuuluva kokonaisuus huipentuu saamelaisten kansallispäivään 6. helmikuuta.
Kutsu toimittajille: Paikoillanne, valmiit, Oulu! – Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Avajaisfestarit 16.-18.1.20263.12.2025 09:00:00 EET | Kutsu
Monipuolisella ohjelmalla ja laajalla tekijäjoukolla tarjoillaan maistiaisia siitä, mitä kulttuuripääkaupunkivuosi tuo tullessaan. Koettavaa on perjantaista sunnuntaihin koko perheelle. Lähes kaikki Avajaisfestareiden tapahtumat ovat pääsymaksuttomia, ikärajattomia ja kaikille avoimia. Toimittajat kutsutaan mukaan!
På era platser, färdiga, Uleåborg! – Programmet för Invigningsfestivalen av Europas kulturhuvudstadsår har publicerats!1.12.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
I januari förvandlas Uleåborgs centrum till en scen för mångsidiga evenemang under tre dagar. På Oulu2026:s Invigningsfestival ordnas program för alla åldrar på över 20 platser den 16–18 januari 2026. En stor del av programmet är avgiftsfritt och öppet för alla.
