foodora julkaisee 2025 in Bites -vuosikoonnin – Vuoden 2025 ensimmäinen tilaus Euroopassa tehtiin Raumalla
Foodora, yksi Euroopan johtavista ruoan ja päivittäistavarakaupan kuljetuspalveluista, julkaisee tänään vuosikoosteensa nimeltä “2025 in bites”. Foodoran asiakkaat saavat sovellukseen personalisoidun koosteen tilauksistaan tänä vuonna. Sen lisäksi yritys julkistaa maakohtaisen katsauksen tilauksista ja kuluttajakäyttäytymisestä kuudessa Euroopan maassa. Foodora tarjoaa viimevuotiseen tapaan syväsukelluksen jakelu- ja kuljetusalan eurooppalaisiin trendeihin.
Nopeat syövät hitaat: Vuoden 2025 ensimmäinen foodora-tilaus tehtiin Suomessa
Vuoden 2025 vaihtuessa Euroopan ensimmäinen foodora-tilaus tehtiin Suomessa. Tilaus kirjattiin Raumalla sijaitsevaan Eti Kebab & Pizzeriaan vain 24 sekuntia keskiyön jälkeen, ja se sisälsi kebabin ranskalaisilla sekä Muumi-limun. Ruotsi sijoittui kakkoseksi: lahden toisella puolella ensimmäinen tilaus tehtiin 11 sekuntia myöhemmin.
Suomen nopein foodora-toimitus kesti kaksi minuuttia (120 sekuntia), mutta Euroopan kärkisijan vei Unkari hurjalla ajalla minuutti ja yksi sekunti. Suomessa suosituin foodora-tilauspäivä oli sunnuntai ja vilkkain tilauskuukausi maaliskuu.
Isoissa kaupungeissa nautitaan huikopalaa hieman myöhemmin kuin muualla Suomessa, sillä Helsingissä, Tampereella ja Turussa tehtiin eniten myöhäisen illan tilauksia.
Kulinaristiset suosikit: suomalaiset luottavat tuttuun
Uusien ravintoloiden kokeilussa suomalaiset olivat kaikkein varovaisimpia Euroopan mittakaavassa: keskimäärin testattiin vain kolmea uutta ravintolaa. Vertailun vuoksi itävaltalaiset kokeilivat vuoden aikana keskimäärin viittä ravintolaa. Suomen suosituimmat ruoat olivat italialainen (esim. pizza), amerikkalainen (esim. burgerit ja sandwichit) sekä kiinalainen. Yksittäisistä annoksista selvästi suosituin oli juustohampurilainen, joka kruunattiin myös koko Euroopan suosituimmaksi annokseksi.
Suomalaisten arjen perustuotteet: kurkku useimmin mukana ruokakorissa
Useimmin tilauksissa mukana ollut päivittäistavaratuote Suomessa oli kurkku, ja heti toiselle sijalle nousi banaani. Tämä kertoo suomalaisten tekevän parhaansa pitääkseen hedelmät ja vihannekset ruokavaliossaan. Vähittäiskauppatilausten perustuotteisiin kuuluivat lisäksi muun muassa maitotuotteet, kananmunat ja jauheliha. Juomissa suomalaiset suosivat sokerittomia vaihtoehtoja: tilatuin juomatuote oli Pepsi Max 1,5 litran tuplapakkaus.
foodoran alustalla tehdyt tilaukset lokakuusta 2024 lokakuuhun 2025
Tietoa julkaisijasta
foodora on yksi Pohjoismaiden johtavista ruoan ja päivittäistavarakaupan kuljetuspalveluista, joka toimittaa ravintolaruokia ja päivittäistavaroita suoraan asiakkaiden ovelle. foodora toimii kuudessa maassa Euroopassa - Suomessa, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa yli 100 paikkakunnalla toimiva foodora aloitti toimintansa Helsingissä kesällä 2015. foodora toimittaa ravintolaruoat, päivittäistavarat ja paljon muuta suoraan ovelle alle puolessa tunnissa. foodora haluaa mahdollistaa kaikille enemmän aikaa heille tärkeiden asioiden parissa; asiakkaille, yrityksille ja läheteille. foodora on osa saksalaista Delivery Hero -konsernia, joka on yksi maailman johtavimmista ruoan ja päivittäistavarakaupan toimitusalustoista.
