Joulun junaliikenne jakautuu usealle päivälle – uutuutena on jouluaattona pohjoiseen matkaava yöjuna

Joulun juhlapäivät sijoittuvat tänä vuonna keskelle viikkoa, joten matkustaminen jakautuu useammalle päivälle. Suosituimmat matkustuspäivät junaliikenteessä sijoittuvat menoliikenteessä 19.–23.12. ja paluuliikenteessä 26.–28.12. väliselle ajalle. Etenkin päiväjunista löytyy vielä hyvin paikkoja suosituimpia lähtöjä lukuun ottamatta. Omat matkat kannattaa varata hyvissä ajoin.

Uutuutena VR on asiakkaiden toiveesta lisännyt jouluaatolle 24.12. Helsingistä Rovaniemen kautta Kemijärvelle saakka matkaavan yöjunan. Aaton yöjunavuoro on osoittautunut erityisen suosituksi, ja se myytiin nopeasti täyteen. Jouluyön junassa on luvassa matkustajille upeaa joulutunnelmaa sekä esimerkiksi livemusiikkia.

”Joulu on yksi suosituimmista junamatkustamisen sesongeista. Olemme lisänneet merkittävän määrän junavuoroja sekä kalustokapasiteettia joulun meno- ja paluuliikenteeseen, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus valita joulun matkoilleen mukava ja vähäpäästöinen matkustusmuoto. Esimerkkinä tästä on kaikkien aikojen ensimmäinen jouluaaton yöjuna Kemijärvelle, jonka kyytiin ovat löytäneet niin kotimaiset kuin kansainväliset asiakkaat”, kertoo VR:n myynti- ja hinnoittelujohtaja Antti Karjalainen.

Erityisen suosittuja reittejä ovat perinteiseen tapaan pohjoiseen suuntautuvat reitit, kuten Helsinki-Rovaniemi ja Helsinki-Oulu. Suosituimpien reittien joukossa ovat myös Helsinki-Turku, Helsinki-Joensuu ja Helsinki-Tampere. Menoliikenteen suosituimmat vuorot suuntaavat pohjoiseen ja paluuliikenne puolestaan takaisin etelään.

Joulutunnelmointi alkaa jo asemalla ja junassa

Perinteiseen tapaan VR ilahduttaa joulun menoliikenteen matkustajia Helsingin ja Tampereen asemilla tiistaina 23.12.2025. Asemilla on tarjolla pieniä jouluherkkuja, ja päärautatieasemalla on mahdollisuus päästä tapaamaan itse joulupukkia klo 14–18. Myös Helsingistä lähtevissä junissa on pieniä jouluisia yllätyksiä.

Lisäksi VR järjestää 21.–23.12. välisenä aikana asiakkailleen maksuttoman autokuljetuksen Pasilan autojuna-asemalta Triplaan Pasilan asemalle, josta matka jatkuu vaivattomasti kohti pohjoista yöjunan kyydissä.