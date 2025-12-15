Joulun junaliikenne jakautuu usealle päivälle – uutuutena on jouluaattona pohjoiseen matkaava yöjuna
Joulun ajan junaliikenne jakautuu tänä vuonna useammalle päivälle. VR on lisännyt kalustoa ja vuoroja varmistaakseen, että mahdollisimman moni voisi valita mukavan ja vähäpäästöisen junan joulun matkoilleen. Asiakkaiden toiveesta pohjoiseen pääsee nyt ensimmäistä kertaa yöjunalla myös jouluaattona.
Joulun juhlapäivät sijoittuvat tänä vuonna keskelle viikkoa, joten matkustaminen jakautuu useammalle päivälle. Suosituimmat matkustuspäivät junaliikenteessä sijoittuvat menoliikenteessä 19.–23.12. ja paluuliikenteessä 26.–28.12. väliselle ajalle. Etenkin päiväjunista löytyy vielä hyvin paikkoja suosituimpia lähtöjä lukuun ottamatta. Omat matkat kannattaa varata hyvissä ajoin.
Uutuutena VR on asiakkaiden toiveesta lisännyt jouluaatolle 24.12. Helsingistä Rovaniemen kautta Kemijärvelle saakka matkaavan yöjunan. Aaton yöjunavuoro on osoittautunut erityisen suosituksi, ja se myytiin nopeasti täyteen. Jouluyön junassa on luvassa matkustajille upeaa joulutunnelmaa sekä esimerkiksi livemusiikkia.
”Joulu on yksi suosituimmista junamatkustamisen sesongeista. Olemme lisänneet merkittävän määrän junavuoroja sekä kalustokapasiteettia joulun meno- ja paluuliikenteeseen, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus valita joulun matkoilleen mukava ja vähäpäästöinen matkustusmuoto. Esimerkkinä tästä on kaikkien aikojen ensimmäinen jouluaaton yöjuna Kemijärvelle, jonka kyytiin ovat löytäneet niin kotimaiset kuin kansainväliset asiakkaat”, kertoo VR:n myynti- ja hinnoittelujohtaja Antti Karjalainen.
Erityisen suosittuja reittejä ovat perinteiseen tapaan pohjoiseen suuntautuvat reitit, kuten Helsinki-Rovaniemi ja Helsinki-Oulu. Suosituimpien reittien joukossa ovat myös Helsinki-Turku, Helsinki-Joensuu ja Helsinki-Tampere. Menoliikenteen suosituimmat vuorot suuntaavat pohjoiseen ja paluuliikenne puolestaan takaisin etelään.
Joulutunnelmointi alkaa jo asemalla ja junassa
Perinteiseen tapaan VR ilahduttaa joulun menoliikenteen matkustajia Helsingin ja Tampereen asemilla tiistaina 23.12.2025. Asemilla on tarjolla pieniä jouluherkkuja, ja päärautatieasemalla on mahdollisuus päästä tapaamaan itse joulupukkia klo 14–18. Myös Helsingistä lähtevissä junissa on pieniä jouluisia yllätyksiä.
Lisäksi VR järjestää 21.–23.12. välisenä aikana asiakkailleen maksuttoman autokuljetuksen Pasilan autojuna-asemalta Triplaan Pasilan asemalle, josta matka jatkuu vaivattomasti kohti pohjoista yöjunan kyydissä.
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk
Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.
