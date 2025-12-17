Helsingin rakennusvalvonta kannustaa taksalla fiksuun ja kestävään rakentamiseen
Vuoden 2026 rakennusvalvontataksaan on tullut korotuksia, mutta se tuo etua niille rakentajille, jotka panostavat energiatehokkuuteen ja hakevat lupansa hyvissä ajoin ennen kesää.
Esimerkiksi energiatehokkuustoimilla voi säästää kerrostalon lupamaksusta yli 5 000 euroa. Pientalon rakentaja taas voi saada hyvin ajoitetulla lupahakemuksella alennusta noin 500–1000 euroa.
Hyöty on suurempi kuin pelkkä alennus
Talvikaudella (1.10.–31.3.) jätetystä hakemuksesta saa 20 % alennuksen, kun suunnittelutehtävä luokitellaan vähäiseksi, tavanomaiseksi tai vaativaksi. Rakentaja hyötyy, koska talvella lupajono on yleensä kohtuullinen. Lisäksi työmaa saadaan käynnistettyä silloin, kun säät suosivat rakentamista.
Energiatehokkaasta asuinrakennuksesta saa 30 % alennuksen rakentamislupamaksusta, jos rakennus kuluttaa enintään 70 % vertailuratkaisun energiasta. Kerrostalon putkiremontissa saa alennusta 30 %, jos hankkeessa asennetaan myös poistoilman lämmöntalteenotto. Näistä ratkaisuista hyötyvät sekä tilojen tulevat käyttäjät että ympäristö.
Alennuksia voi yhdistää.
Taksan uutuutena asiakas saa hyvityksen, jos lupapäätös viivästyy laissa määrittellystä määräajasta rakennusvalvonnasta johtuen.
Taksaa päivitetään säännöllisesti
Uudisrakentamisen, ullakkorakentamisen ja laajojen korjaushankkeiden lupamaksut nousevat ensi vuonna noin 5–6 %. Tavoitteena on, että maksuilla katetaan rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut. Taksoja on aiempina vuosina myös pienennetty.
Uusi taksa on laadittu aiempaa helpommin ymmärrettäväksi: maksuista aiempaa suurempi osuus on ilmoitettu kiinteinä hintoina. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan 1.1.2026.
Yhteyshenkilöt
Leena Immonen
rakennusvalvontapäällikkö
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 041 730 5909, leena.immonen@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
