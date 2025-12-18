Espoon uusivuosi 2026 tarjoaa maailmanluokan valotaidetta ja koko perheelle suunnattua ohjelmaa

Uudenvuodentapahtuman vetonaulana oleva Borealis on nähty Suomessa aiemmin ainoastaan vuonna 2022, jolloin teos oli mukana LUX Helsingissä. Tapiolan Jääpuutarhan ylle levittäytyvä teos elää jatkuvasti sääolosuhteiden mukaan. Acherin teos tuo yhden luonnon vaikuttavimmista ilmiöistä kaupunkien ylle ympäri maailmaa. Uudenvuodenaaton jälkeen Borealis on nähtävillä joka ilta loppiaiseen 6.1.2026 saakka.



Espoon kaupunki on luopunut ilotulitteista ja toiminut edelläkävijänä kokeillessaan uusia kekseliäitä tapoja viettää uuttavuotta



”Haluamme tarjota asukkaille ja vierailijoille ikimuistoisen ja yhteisöllisen uudenvuodenjuhlan Espoossa. Tapiolan sydämessä koettava Dan Acherin Borealis teos tuo revontulten taian Tapiolan ytimeen”, toteaa tapahtumajohtaja Lea Rintala Espoon kaupungilta. ”Lasten ja nuorten pääkaupunkina meille on tärkeää, että kaikenikäisillä on mahdollisuus osallistua juhlintaan. Kestävän kehityksen arvojen mukaisesti Espoo luopui vuonna 2009 perinteisistä ilotulitteista, ja jatkamme valitsemallamme linjalla edelleen. Toivotamme kaikki tervetulleiksi Espooseen ja virittäytymään yhdessä uudenvuoden vaihtumiseen revontulten maagisessa tunnelmassa”, toteaa Rintala.



Yleisöä kannustetaan saapumaan paikalle ensisijaisesti julkisilla kulkuvälineillä



Tapahtuma-alue on Tapiolan metroaseman ja bussiterminaalin välittömässä läheisyydessä. Borealis-teos on koettavissa parhaiten luistellen. Alueelta löytyy lämmitetty tila luistintenvaihtoon. Alueella on katselumahdollisuus myös luistinradan ulkopuolella.



Tapahtuma alkaa kello 17. Borealis–teos on käynnissä uudenvuodenaattona kello 18–22 ja muina iltoina kello 16–20. Espoon kulttuurikeskuksen ohjelma ja palvelut ovat avoinna kello 23 saakka.



Espoon Uusivuosi 2026 –tapahtuman tuottaa Kaupunkitapahtumat Espoo yhteistyössä Espoon kulttuurikeskuksen kanssa. Tapahtuman tuotantokumppanina toimii Liwlig Finland.

Dan Acherin valotaideteos Borealis nähdään Espoon uudenvuodentapahtumassa Chloe Elizabeth / Adelaide Fringe