Espoon uusivuosi 2026 tarjoaa maailmanluokan valotaidetta ja koko perheelle suunnattua ohjelmaa

19.12.2025 12:17:54 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Espoon uuttavuotta juhlitaan Tapiolan keskuksen alueella keskiviikkona 31.12.2025 kello 17–22. Tapiolan Jääpuutarhassa sijaisteva valotaideteos on mahdollista kokea sekä jalkaisin että luistellen revontulten maagisen loisteen alla, kun sveitsiläisen taiteilijan Dan Acherin teos Borealis valaisee taivaan. Lisäksi Tapiolan Keskusaltaan ympäristössä ja Espoon Kulttuurikeskuksessa on paljon monipuolista ohjelmaa, kuten disko, karuselli, DJ-musiikkia sekä valo- ja mediataidetta.

Espoon uusivuosi 2026
Espoon uusivuosi 2026 Kaupunkitapahtumat Espoo

Uudenvuodentapahtuman vetonaulana oleva Borealis on nähty Suomessa aiemmin ainoastaan vuonna 2022,  jolloin teos oli mukana LUX Helsingissä. Tapiolan Jääpuutarhan ylle levittäytyvä teos elää jatkuvasti sääolosuhteiden mukaan. Acherin teos tuo yhden luonnon vaikuttavimmista ilmiöistä kaupunkien ylle ympäri maailmaa. Uudenvuodenaaton jälkeen Borealis on nähtävillä joka ilta loppiaiseen 6.1.2026 saakka.

Espoon kaupunki on luopunut ilotulitteista ja toiminut edelläkävijänä kokeillessaan uusia kekseliäitä tapoja viettää uuttavuotta

”Haluamme tarjota asukkaille ja vierailijoille ikimuistoisen ja yhteisöllisen uudenvuodenjuhlan Espoossa. Tapiolan sydämessä koettava Dan Acherin Borealis teos tuo revontulten taian Tapiolan ytimeen”, toteaa tapahtumajohtaja Lea Rintala Espoon kaupungilta. ”Lasten ja nuorten pääkaupunkina meille on tärkeää, että kaikenikäisillä on mahdollisuus osallistua juhlintaan. Kestävän kehityksen arvojen mukaisesti Espoo luopui vuonna 2009 perinteisistä ilotulitteista, ja jatkamme valitsemallamme linjalla edelleen. Toivotamme kaikki tervetulleiksi Espooseen ja virittäytymään yhdessä uudenvuoden vaihtumiseen revontulten maagisessa tunnelmassa”, toteaa Rintala.

Yleisöä kannustetaan saapumaan paikalle ensisijaisesti julkisilla kulkuvälineillä

Tapahtuma-alue on Tapiolan metroaseman ja bussiterminaalin välittömässä läheisyydessä. Borealis-teos on koettavissa parhaiten luistellen. Alueelta löytyy lämmitetty tila luistintenvaihtoon. Alueella on katselumahdollisuus myös luistinradan ulkopuolella.

Tapahtuma alkaa kello 17. Borealis–teos on käynnissä uudenvuodenaattona kello 18–22 ja muina iltoina kello 16–20. Espoon kulttuurikeskuksen ohjelma ja palvelut ovat avoinna kello 23 saakka.

Espoon Uusivuosi 2026 –tapahtuman tuottaa Kaupunkitapahtumat Espoo yhteistyössä Espoon kulttuurikeskuksen kanssa. Tapahtuman tuotantokumppanina toimii Liwlig Finland.

Dan%20Acher%3A%20Borealis
Dan Acherin valotaideteos Borealis nähdään Espoon uudenvuodentapahtumassa Chloe Elizabeth / Adelaide Fringe

Avainsanat

espoouusivuositapahtumakaupunkikulttuurivalotaideteosvaloteostaidekulttuuriliikuntaluistelutapiolajääpuutarhaespoonkulttuurikeskus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Espoon uusivuosi 2026
Espoon uusivuosi 2026
Kaupunkitapahtumat Espoo
Lataa
Dan Acher: Borealis
Dan Acherin valotaideteos Borealis nähdään Espoon uudenvuodentapahtumassa
Chloe Elizabeth / Adelaide Fringe
Lataa
Dan Acher: Borealis
Dan Acher: Borealis
Chloe Elizabeth / Adelaide Fringe
Lataa
Dan Acher: Borealis
Dan Acher: Borealis
Sebastien Puiatti / Lausanne
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo vahvistaa asemaansa Suomen startup-keskuksena15.12.2025 14:39:16 EET | Tiedote

Tuore selvitys paljastaa Espoon startup-ekosysteemin olevan Suomen kansainvälisin ja kilpailukykyisin. Kaupungissa on poikkeuksellisen vahva tutkimuksesta kaupallistamiseen ja skaalaamiseen ulottuva polku, mikä näkyy yksityisten sijoitusten suuressa määrässä, nopeassa liikevaihdon kasvussa sekä laajassa teknologiakirjossa kvanttitekniikasta avaruusteknologiaan. Syksyllä 2025 tehty startup-selvitys julkaistiin 15. joulukuuta 2025.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye