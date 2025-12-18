Tapaninpäivänä arki palaa ostoskoreihin – nuoret haluavat vaihtelua nopeammin
Jouluna suomalaisten pöydät notkuvat perinteisistä herkuista kuten laatikoista, kinkusta ja rosollista. Tapaninpäivä on kuitenkin käännekohta, jolloin moni alkaa kaivata uusia makuja ja rennompia tarjoiluja jouluklassikoiden rinnalle. Vaihtelunhalu näkyy selkeämmin erityisesti nuorempien ikäryhmien ostoskoreissa.
Jouluruokien hankinta kasvaa huimasti noin viikko ennen joulua. Joulupöydän perinteinen tähti, kinkku, on edelleen monien valinta joulun ostoskoriin, ja S-ryhmän ruokakaupoista kinkkua myydään lähes kaksi miljoonaa kiloa joulua edeltävän kahden viikon aikana. Kinkun ostaminen on erityisen suosittua Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla, kun sen sijaan Uudellamaalla se on suhteessa vähemmän kysytty joulun herkku.
Joulun pyhinä pöydät notkuvat myös muista tutuista mauista kuten laatikoista, rosollista, kalasta ja limpusta, jonka suosio korostuu joulua edeltävinä päivinä erityisesti Ahvenanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Pohjanmaalla lipeäkala on erityisen pidetty herkku, kun taas lohi kasvattaa suosiotaan joulun alla ympäri Suomen.
”Aaton aattona ostoskoreihin päätyy niin nuoremmilla kuin vanhemmilla ikäryhmillä pääasiassa perinteisiä joulun makuja. Nuorten joulupöydässä näkyy kuitenkin myös uusia makuvivahteita. Aaton aattona nuorten ostoskoreissa korostuvat vanhempia ikäryhmiä enemmän muun muassa lihattomat vaihtoehdot”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström
Joulukinkku vaihtuu banaaniin ja pastaan
Jouluherkuttelun jälkeen vaihtelunhalu alkaa näkyä tapaninpäivänä ostoskoreissa, joissa korostuvat aaton aattoa selkeämmin arkiset maut. Esimerkiksi banaanit, perunapakasteet, pastat, jogurtti ja erilaiset välipalat löytävät tiensä monien kotiin. Myyntidatan valossa erityisesti nuoret etsivät tapaninpäivänä jo selkeämmin eroa joulun makuihin.
“Tapaninpäivänä alle 35-vuotiaiden ostoksissa korostuvat vanhempiin ikäryhmiin nähden esimerkiksi virvoitus- ja energiajuomat, rahkat, jauheliha, broileri, pasta, pakastepizza ja texmex-tuotteet. Vanhemmissa ikäryhmissä jouluherkuista nautitaan todennäköisesti pidempään ja niiden oheen hankitaan täydentäviä perusmakuja. Yli 65-vuotiailla tapaninpäivän ostoksissa korostuvat nuorempiin ikäryhmiin nähden muun muassa peruna, piimä, hedelmät ja puurohiutaleet”, Backström kertoo.
Jos kinkku alkaa tapaninpäivänä tökkimään, kannattaa jäljelle jääneet ruoat hyödyntää luovasti.
“Kinkun tähteistä voi esimerkiksi loihtia Yhteishyvän ohjeella nyhtöpossupizzaa tai perinteisemmästä mausta pitävät voivat keittää herkullisen hernekeiton. Näin hävikki saadaan käytettyä hyödyksi.”
Yhteyshenkilöt
Hans Backström
S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja
puh. 010 768 1520
hans.backstrom@sok.fi
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
