Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunki kilpailuttaa neljä paikkaa valomainostauluille

18.12.2025 15:32:15 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki pyytää tarjouksia neljän valomainostaulupaikan vuokrauksesta. Kaupunki vuokraa maa-alueita, joihin voi sijoittaa valomainostaulun.

Kaupunki omistaa maa-alueet, joille mainostaulut voi sijoittaa, ei varsinaisia mainostauluja. Kohteissa on tällä hetkellä nykyisen toimijan omistamat valomainostaulut. Vaasan kaupunki / Susanna Saari

Vaasan kaupunki omistaa maa-alueet, joille mainostaulut voi sijoittaa, ei varsinaisia mainostauluja. Taulupaikat sijaitsevat alla olevissa kohteissa:

  • Moottorikatu
  • Ratakatu
  • Yhdystie
  • Yrittäjänkatu

Kohteissa on tällä hetkellä nykyisen toimijan omistamat, noin 10 m² suuruiset valomainostaulut.

Mainostaulupaikat huutokaupataan

Jokainen mainostaulupaikka kilpailutetaan erikseen kaksivaiheisella huutokauppamenetelmällä Huutokaupat.com –palvelussa.

Kaksivaiheisen huutokaupan ensimmäisessä vaiheessa ilmoittaudutaan mukaan kisaan ja toisessa vaiheessa määritellään hinta hyväksyttyjen tarjoajien välillä.

Kilpailutuksen ensimmäinen vaihe alkaa viikolla 51 ja päättyy 9.1.2026.

Ilmoittaudu tarjouskilpailuun: https://huutokaupat.com/ilmoittaja/vaasan-kaupunki

Vuokrasopimukset pyritään aloittamaan 1.7.2026. Vuokrasopimusten kesto on viisi vuotta sekä kaksi optiovuotta.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasakuntatekniikka

Yhteyshenkilöt

Liikennejärjestelypäällikkö Jori Löfbacka, puh. 040 354 3494, jori.lofbacka@vaasa.fi

Kuvat

Vaasan kaupunki / Susanna Saari
Lataa

