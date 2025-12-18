Vaasan kaupunki kilpailuttaa neljä paikkaa valomainostauluille
Vaasan kaupunki pyytää tarjouksia neljän valomainostaulupaikan vuokrauksesta. Kaupunki vuokraa maa-alueita, joihin voi sijoittaa valomainostaulun.
Vaasan kaupunki omistaa maa-alueet, joille mainostaulut voi sijoittaa, ei varsinaisia mainostauluja. Taulupaikat sijaitsevat alla olevissa kohteissa:
- Moottorikatu
- Ratakatu
- Yhdystie
- Yrittäjänkatu
Kohteissa on tällä hetkellä nykyisen toimijan omistamat, noin 10 m² suuruiset valomainostaulut.
Mainostaulupaikat huutokaupataan
Jokainen mainostaulupaikka kilpailutetaan erikseen kaksivaiheisella huutokauppamenetelmällä Huutokaupat.com –palvelussa.
Kaksivaiheisen huutokaupan ensimmäisessä vaiheessa ilmoittaudutaan mukaan kisaan ja toisessa vaiheessa määritellään hinta hyväksyttyjen tarjoajien välillä.
Kilpailutuksen ensimmäinen vaihe alkaa viikolla 51 ja päättyy 9.1.2026.
Ilmoittaudu tarjouskilpailuun: https://huutokaupat.com/ilmoittaja/vaasan-kaupunki
Vuokrasopimukset pyritään aloittamaan 1.7.2026. Vuokrasopimusten kesto on viisi vuotta sekä kaksi optiovuotta.
Yhteyshenkilöt
Liikennejärjestelypäällikkö Jori Löfbacka, puh. 040 354 3494, jori.lofbacka@vaasa.fi
