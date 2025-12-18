Vaasan kaupunki kilpailuttaa neljä paikkaa valomainostauluille

Nuoret tuottivat oman Punk Before Christmas -musiikkitapahtuman 16.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Vaasassa järjestetään ennen joulua nuorille suunnattu ja nuorten itsensä suunnittelema musiikkitapahtuma Punk Before Christmas. Maksuttoman ja päihteettömän illan ohjelmassa on musiikkia sekä bändien että karaoken muodossa.