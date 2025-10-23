Uudet koulutus- ja politiikkasuositukset tukevat Asunto ensin -työn laajentamista Euroopassa

18.12.2025 15:00:05 EET | Y-Säätiö | Tiedote

Jaa

Y-Säätiö on julkaissut uudet koulutus- ja politiikkasuositukset Asunto ensin -työn vahvistamiseen Euroopassa. Asunnottomuus koskettaa arviolta noin 1,3 miljoonaa ihmistä Euroopassa ja komission uusi kohtuuhintaisen asumisen suunnitelma nostaa asunnottomuuden torjunnan ja Asunto ensin -mallin entistä selkeämmin yhteiseksi prioriteetiksi. Asunto ensin -malli toimii, mutta sitä toteutetaan liian pienessä mittakaavassa – siksi mallin laadukas toteutus ja osaamisen vahvistaminen ovat ratkaisevia.

Y-Säätiön tutkijatohtori Riikka Perälä esitteli Adapting Housing FIrst -hankkeen tuloksia Dublinissa
Y-Säätiön tutkijatohtori Riikka Perälä esitteli Adapting Housing FIrst -hankkeen tuloksia Dublinissa

    Asunto ensin -mallin laajentaminen Euroopassa on erityisen ajankohtaista Euroopan komission tuoreen kohtuuhintaisen asumisen ohjelman myötä. Y-Säätiö on julkaissut uudet koulutus- ja politiikkasuositukset, jotka tukevat Asunto ensin -mallin käyttöönottoa ja vahvistamista eri maissa ja palvelujärjestelmissä.

    Suositukset on laadittu Euroopan unionin Erasmus+ -rahoitteisessa Adapting Housing First – Innovating Staff -hankkeessa (2023–2025). Ne vastaavat kasvavaan tarpeeseen kehittää Asunto ensin -työn osaamista ja varmistaa, että mallin keskeiset periaatteet toteutuvat erilaisissa paikallisissa olosuhteissa.

    Kolmivuotisessa Erasmus+-hankkeessa tarkasteltiin Asunto ensin -työn toteutusta Suomessa, Saksassa, Irlannissa ja Espanjassa. Tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön pohjalta tunnistettiin keskeisiä koulutustarpeita Asunto ensin -työssä toimiville ammattilaisille, vertaisille ja asukkaille sekä koottiin lupaavia ja innovatiivisia toimintamalleja, jotka tukevat asumisen pysyvyyttä, asiakaslähtöistä tukea ja asunnottomuuden poistamista.

    Paikalliset vahvuudet käyttöön malliuskollisuuden sijaan  

    Koulutussuositusten keskiössä on yksi Asunto ensin -työn keskeisistä kysymyksistä: miten säilyttää työn keskeiset arvot ja periaatteet, kuten asuminen ihmisoikeutena, asumisen normaalius ja asukkaiden valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus, samalla kun toimintaa sovitetaan paikalliseen toimintaympäristöön ja asukkaiden vaihteleviin tarpeisiin ja toimintakykyyn.  

    Suosituksissa koulutukseen osallistujia tuetaan erottamaan toisistaan haitallinen Asunto ensin-periaatteista lipsuminen ja sellaiset hyväksyttävät soveltamistavat, jotka huomioivat paikallisia rajoitteita, kuten esimerkiksi asuntojen niukkuuden, palvelujärjestelmän pirstaleisuuden tai tukiresursseihin liittyvät haasteet vaarantamatta kuitenkaan asukkaiden oikeuksia tai Asunto ensin -työn eettistä perustaa. Tavoitetta tukevat suosituksissa korostettu monitoimijainen lähestymistapa, joka vastaa Asunto ensin -työn arkea.  

    Koulutuksiin tulisi saada mukaan Asunto ensin -työntekijöiden lisäksi myös muita asuntotoimijoita sekä palvelujärjestelmän eri sektoreita: mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikääntyvien palvelut ja työllisyyspalvelut – sekä paikallisia virkamiehiä ja päättäjiä aiheesta riippuen.  

    Myös vertaiset ja asukkaat tunnistetaan keskeisiksi toimijoiksi ja tiedon tuottajiksi.  Koulutuksia kannustetaan järjestämään siten, että ne vähentävät hierarkioita ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden välillä sekä mahdollistavat turvallisen ja tasavertaisen osallistumisen.

    ”Suomessa Asunto ensin -koulutukset ovat olleet hyvin koordinoituja ja paikallisia tarpeita huomioivia. Samalla on muistutettu työn keskeisistä periaatteista. Tätä mallia olemme pyrkineet levittämään muihinkin maihin, joissa Asunto ensin -työ saattaa toimia hyvinkin erillään muusta palvelujärjestelmästä”, toteaa koulutussuositusten laatija tutkija Riikka Perälä Y-Säätiöstä.  

    Tuki eurooppalaisille asunnottomuustavoitteille 

    Koulutussuositusten julkaisu tukee Euroopan unionin tavoitteita asunnottomuuden vähentämiseksi ja poistamiseksi. Euroopan komission kohtuuhintaisen asumisen ohjelmassa Asunto ensin -mallille on varattu keskeinen rooli asunnottomuuden torjunnassa eri puolilla Eurooppaa.

    ”Työssä on hyödynnettävä olemassa olevia resursseja ja verkostoja, joihin Asunto ensin -työ integroidaan. Ei kannata luoda varjojärjestelmiä, joita rahoitetaan väliaikaisesti ilman laajempaa yhteyttä ympäröiviin toimijoihin. Tämä vaatii ymmärrystä Asunto ensin -työstä eri sektoreilla ja politiikan tasoilla”, korostaa Perälä. 

    Suositusten yhteydessä julkistetut politiikkasuositukset korostavat muun muassa kansallisten ja paikallisten Asunto ensin -suunnitelmien laatimista sekä Asunto ensin -työn integroimista paikallisiin naapurusto- ja järjestöverkostoihin. Yksi keskeinen osa-alue on asunnottomuuden ehkäisy, jossa Suomi on perinteisesti ollut Euroopan kärkimaita.  

    ”Asunnottomuuden ehkäisyn tulisi olla ensisijainen osa mitä tahansa asunnottomuustyötä ja myös Asunto ensin -työtä.  Muuten mikään ei muutu. Suomi on ollut tässä yksi Euroopan kärkimaita yhdistämällä universaalia ehkäisyä, kuten asumistukea ja muuta sosiaaliturvaa, ja kohdennetumpia toimenpiteitä, kuten asumisneuvontaa asumisen riskitilanteissa. Valitettavasti tätä pohjaa on nyt nakerrettu muun muassa sosiaaliturvaan kohdistetuilla leikkauksilla, joka näkyy lisääntyneinä asumisen kriisitilanteina alueilla”.     

    Avainsanat

    asunnottomuusasunto ensin

    Yhteyshenkilöt

    Linkit

    Y-Säätiö

    Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä.

    Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.

    Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.

    Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

    Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

    Lue lisää julkaisijalta Y-Säätiö

    Y-Säätiö harkitsee uuden vastuullisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen liikkeeseen laskemastaan vuonna 2026 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta5.9.2025 10:36:12 EEST | Tiedote

    Lisätietoa Y-Säätiön harkitsemaan vastuulliseen joukkovelkakirjalainaan: EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

    Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

    Tutustu uutishuoneeseemme
    World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye