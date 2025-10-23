Uudet koulutus- ja politiikkasuositukset tukevat Asunto ensin -työn laajentamista Euroopassa

Asunto ensin -mallin laajentaminen Euroopassa on erityisen ajankohtaista Euroopan komission tuoreen kohtuuhintaisen asumisen ohjelman myötä. Y-Säätiö on julkaissut uudet koulutus- ja politiikkasuositukset, jotka tukevat Asunto ensin -mallin käyttöönottoa ja vahvistamista eri maissa ja palvelujärjestelmissä.

Suositukset on laadittu Euroopan unionin Erasmus+ -rahoitteisessa Adapting Housing First – Innovating Staff -hankkeessa (2023–2025). Ne vastaavat kasvavaan tarpeeseen kehittää Asunto ensin -työn osaamista ja varmistaa, että mallin keskeiset periaatteet toteutuvat erilaisissa paikallisissa olosuhteissa.

Kolmivuotisessa Erasmus+-hankkeessa tarkasteltiin Asunto ensin -työn toteutusta Suomessa, Saksassa, Irlannissa ja Espanjassa. Tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön pohjalta tunnistettiin keskeisiä koulutustarpeita Asunto ensin -työssä toimiville ammattilaisille, vertaisille ja asukkaille sekä koottiin lupaavia ja innovatiivisia toimintamalleja, jotka tukevat asumisen pysyvyyttä, asiakaslähtöistä tukea ja asunnottomuuden poistamista.

Paikalliset vahvuudet käyttöön malliuskollisuuden sijaan

Koulutussuositusten keskiössä on yksi Asunto ensin -työn keskeisistä kysymyksistä: miten säilyttää työn keskeiset arvot ja periaatteet, kuten asuminen ihmisoikeutena, asumisen normaalius ja asukkaiden valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus, samalla kun toimintaa sovitetaan paikalliseen toimintaympäristöön ja asukkaiden vaihteleviin tarpeisiin ja toimintakykyyn.

Suosituksissa koulutukseen osallistujia tuetaan erottamaan toisistaan haitallinen Asunto ensin-periaatteista lipsuminen ja sellaiset hyväksyttävät soveltamistavat, jotka huomioivat paikallisia rajoitteita, kuten esimerkiksi asuntojen niukkuuden, palvelujärjestelmän pirstaleisuuden tai tukiresursseihin liittyvät haasteet vaarantamatta kuitenkaan asukkaiden oikeuksia tai Asunto ensin -työn eettistä perustaa. Tavoitetta tukevat suosituksissa korostettu monitoimijainen lähestymistapa, joka vastaa Asunto ensin -työn arkea.

Koulutuksiin tulisi saada mukaan Asunto ensin -työntekijöiden lisäksi myös muita asuntotoimijoita sekä palvelujärjestelmän eri sektoreita: mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikääntyvien palvelut ja työllisyyspalvelut – sekä paikallisia virkamiehiä ja päättäjiä aiheesta riippuen.

Myös vertaiset ja asukkaat tunnistetaan keskeisiksi toimijoiksi ja tiedon tuottajiksi. Koulutuksia kannustetaan järjestämään siten, että ne vähentävät hierarkioita ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden välillä sekä mahdollistavat turvallisen ja tasavertaisen osallistumisen.

”Suomessa Asunto ensin -koulutukset ovat olleet hyvin koordinoituja ja paikallisia tarpeita huomioivia. Samalla on muistutettu työn keskeisistä periaatteista. Tätä mallia olemme pyrkineet levittämään muihinkin maihin, joissa Asunto ensin -työ saattaa toimia hyvinkin erillään muusta palvelujärjestelmästä”, toteaa koulutussuositusten laatija tutkija Riikka Perälä Y-Säätiöstä.

Tuki eurooppalaisille asunnottomuustavoitteille

Koulutussuositusten julkaisu tukee Euroopan unionin tavoitteita asunnottomuuden vähentämiseksi ja poistamiseksi. Euroopan komission kohtuuhintaisen asumisen ohjelmassa Asunto ensin -mallille on varattu keskeinen rooli asunnottomuuden torjunnassa eri puolilla Eurooppaa.

”Työssä on hyödynnettävä olemassa olevia resursseja ja verkostoja, joihin Asunto ensin -työ integroidaan. Ei kannata luoda varjojärjestelmiä, joita rahoitetaan väliaikaisesti ilman laajempaa yhteyttä ympäröiviin toimijoihin. Tämä vaatii ymmärrystä Asunto ensin -työstä eri sektoreilla ja politiikan tasoilla”, korostaa Perälä.

Suositusten yhteydessä julkistetut politiikkasuositukset korostavat muun muassa kansallisten ja paikallisten Asunto ensin -suunnitelmien laatimista sekä Asunto ensin -työn integroimista paikallisiin naapurusto- ja järjestöverkostoihin. Yksi keskeinen osa-alue on asunnottomuuden ehkäisy, jossa Suomi on perinteisesti ollut Euroopan kärkimaita.