Tekovan toteuttama Kerava-Sipoon liikuntahalli on valmis liikkujille ja harrastajille

18.12.2025 14:34:40 EET | Tekova Oyj | Uutinen

Keravan ja Sipoon yhteinen Energia-areena Keravan Keinukalliolla luovutettiin Kerava-Sipoo Liikuntahallit Oy:lle joulukuun alussa. Noin 16 600 m² kattava monipuolinen liikuntahallikokonaisuus sisältää jalkapallohallin, monitoimihallin sekä niiden yhteiset pukutilat, aulatilat ja kahvilan.

Tekovan toteuttama Keravan ja Sipoon yhteinen, noin 16 600 m²:n Energia-areena on luovutettu joulukuussa.
Onnistunut rakennushanke ja valmis lopputulos saavat laajasti kiitosta eri osapuolilta.

”Yhteistyö Tekovan kanssa sujui erinomaisesti koko projektin ajan. Pysyimme budjetissa ja aikataulussa, ja tilat valmistuivat meille etuajassa”, kertoo ensi vuoden alussa Kerava–Sipoo Liikuntahallit Oy:n toimitusjohtajana aloittava Erkki Enström.

Myös Liikuntahallien hallituksen puheenjohtaja Teppo Verronen kehuu kokonaisuutta: ”Olemme erittäin tyytyväisiä sekä hankkeeseen että valmiiseen liikuntahalliin. Projektin ajan näkyi, että Tekovalla on kokemusta tämänkaltaisten hankkeiden toteuttamisesta, otteet olivat varmat ja prosessit kunnossa. Ennakoitua ripeämpi luovutus tarkoitti myös joustavaa aikataulua harjoitustoimintaansa meille siirtäville urheiluseuroille”, Verronen sanoo.

”Sujuva yhteistyö oli avainasemassa tässä upeassa lopputuloksessa. Projektin kaikki osat sekä valvontaorganisaation että tilaajan kanssa onnistuivat mutkattomasti. Energia-areenalle on nyt luotu sellaiset puitteet, joissa on varmasti hienoa päästä harjoittelemaan”, kehuu myös hankkeesta Tekovalla vastannut projektipäällikkö Jari Vartiainen.

Urheilijoille optimaaliset ja eri lajeja monipuolisesti palvelevat tilat

Kerava-Sipoon Energia-areena on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen liikuntahalli, sillä se pitää sisällään hengästyttävän määrän eri lajien harjoittelumahdollisuuksia.

Jalkapallohallissa on täysimittaisen jalkapallokentän lisäksi kriketin, amerikkalaisen jalkapallon ja pesäpallon harjoittelualueet. Monitoimihallissa puolestaan voi harjoittaa kaikkia yleisurheilulajeja sekä monipuolisesti eri palloilulajeja, kuten salibandyä ja sulkapalloa. Lisäksi hallista löytyy voimistelualue volttimonttuineen sekä harjoittelualue cheerleadingille.

Turvallisuuteen, toiminnallisuuteen ja urheilijaystävällisyyteen on panostettu erityisen huolellisesti sekä suunnittelussa että rakentamisessa. Eri lajien urheilijoita on osallistettu ja konsultoitu optimaalisten olosuhteiden varmistamiseksi. Yksi erinomainen esimerkki tästä on hallia kiertävä 200 metrin juoksurata, joka on kallistettu päädyistä tarkkojen mittojen ja suositusten mukaan.

”Koko kokonaisuus on kerta kaikkiaan erinomainen. Ei tätä mitenkään muuten voi kuvailla ja kiteyttää”, summaa Enström.

Kaikki seurat, joukkueet ja liikkujat tervetulleita

Kuntien ja kaupunkien tehtävänä on tarjota laajasti erilaisia harrastustiloja ja -mahdollisuuksia asukkaille. Tähän tehtävään Energia-areenan tilat antavat Verrosen mukaan erinomaiset mahdollisuudet, sillä liikuntahalli on muunneltavissa, ja monen eri lajin valmiudet on otettu huomioon jo suunnittelupöydällä.

”Esimerkiksi mahdollisuudet koripallon, futsalin ja lentopallon harrastamiseen ovat liikuntahallissa jo olemassa. Myös painimolskia olemme alustavasti mittailleet väestönsuojaan. Uusia lajikohtaisia mahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti kiinnostuksen mukaan”, Verronen sanoo.

Vaikka halli onkin tällä hetkellä pääasiallisesti urheiluseurojen toiminnalle ja vakiovuoroille varattu, kaikki liikunnan harrastajat voivat nauttia harjoittelupuitteista.

”Toivotamme kiinnostuneet yksittäisetkin liikkujat tervetulleeksi tutustumaan uusiin tiloihin, varaamaan vapaita vuoroja ja urheilemaan”, Enström kehottaa.

Suurelle yleisölle Kerava-Sipoon Energia-areena aukeaa ensi vuoden alussa 2.1.2026.

liikuntahalliliikuntatilattoimitilarakentaminenrakentaminenrakennusalakeravasipootekova

Tekova lyhyesti

Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 120 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 75 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 65,5 MEUR ja liikevoitto 6,0 MEUR (9,1 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

