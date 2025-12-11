Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden hoivakodin Saloon
Ikääntyneiden asumispalveluja tarjoava Mainiokodit avaa Saloon uuden hoivakodin loppukesästä 2027. Kotiin valmistuu 52 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa, joista osa soveltuu myös yhteisölliseen palveluasumiseen. Yksikkö sijoittuu lähelle keskustaa joen varteen, hyvien kulkuyhteyksien äärelle.
Mainiokotien uusi ikääntyneiden hoivakoti tarjoaa viihtyisän ja rauhallisen ympäristön ikääntyneille asukkaille. Suunnittelussa panostetaan erityisesti kodinomaisuuteen ja yhteisöllisyyteen, jotta arki on sujuvaa ja asukkaiden tarpeet tulevat huomioiduksi.
– Saloon syntyy koti, jossa turvallisuus, arjen vaivattomuus ja läheisyys luovat puitteet omannäköiselle ja arvokkaalle elämälle. Virikkeelliset piha-alueet ja yhteiset tilat vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja arjen kohtaamisia, toteaa palvelujohtaja Piia Pitkäpaasi Mainiokodeista.
– Tilat toteutetaan luonnonvaloa hyödyntäen ja luontoyhteyttä vahvistaen. Sisustuksessa tulemme nostamaan esiin Salon käsityöperinteitä ja paikallista historiaa. Haluamme, että koti tuntuu kotoisalta – ja salolaiselta, täydentää Pitkäpaasi.
Uuden hoivakodin rakentamisessa toteutetaan vastuullisuuden periaatteita, mikä näkyy muun muassa energiatehokkaissa ratkaisuissa ja kestävissä materiaaleissa. Kiinteistö tulee olemaan A-energialuokkaa ja varustettu aurinkopaneeleilla.
Lisätietoja:
Mainiokodit, palvelujohtaja Piia Pitkäpaasi, piia.pitkapaasi@mainiokodit.fi, p. 050 572 3934
Mainiokodit
Mainiokodit on ikääntyneiden asumispalveluiden laatujohtaja Suomessa. Mainiokodeilla on noin sata hoivakotia eri puolilla Suomea, joissa on yli 4 000 asukaspaikkaa. Mainiokodit kuuluu Mehiläinen-konserniin. www.mainiokodit.fi
