Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden hoivakodin Saloon

Mainiokotien uusi ikääntyneiden hoivakoti tarjoaa viihtyisän ja rauhallisen ympäristön ikääntyneille asukkaille. Suunnittelussa panostetaan erityisesti kodinomaisuuteen ja yhteisöllisyyteen, jotta arki on sujuvaa ja asukkaiden tarpeet tulevat huomioiduksi.

– Saloon syntyy koti, jossa turvallisuus, arjen vaivattomuus ja läheisyys luovat puitteet omannäköiselle ja arvokkaalle elämälle. Virikkeelliset piha-alueet ja yhteiset tilat vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja arjen kohtaamisia, toteaa palvelujohtaja Piia Pitkäpaasi Mainiokodeista.

– Tilat toteutetaan luonnonvaloa hyödyntäen ja luontoyhteyttä vahvistaen. Sisustuksessa tulemme nostamaan esiin Salon käsityöperinteitä ja paikallista historiaa. Haluamme, että koti tuntuu kotoisalta – ja salolaiselta, täydentää Pitkäpaasi.

Uuden hoivakodin rakentamisessa toteutetaan vastuullisuuden periaatteita, mikä näkyy muun muassa energiatehokkaissa ratkaisuissa ja kestävissä materiaaleissa. Kiinteistö tulee olemaan A-energialuokkaa ja varustettu aurinkopaneeleilla.

Lisätietoja:

Mainiokodit, palvelujohtaja Piia Pitkäpaasi, piia.pitkapaasi@mainiokodit.fi, p. 050 572 3934