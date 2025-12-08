Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Häme johtaa alueiden yhteistä energiavaikuttamista Euroopassa

18.12.2025 15:20:37 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Päijät-Hämeen maakunta johtaa eurooppalaisen syrjäisten ja merellisten alueiden liiton eli CPMR-järjestön energiatyöryhmää kaudella 2025–2026. Puheenjohtajana toimii Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sami Salminen (sd.).

Voimajohto alhaalta kuvattuna.
Markus Kivistö

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) on yksi Euroopan merkittävimmistä alueiden edunvalvontajärjestöistä, joka kokoaa yhteen noin 160 aluetta eri puolilta Eurooppaa. Järjestö tarjoaa alueille yhteisen kanavan vaikuttaa EU:n politiikkavalmisteluun ja rahoituslinjauksiin erityisesti energian, liikenteen, aluekehityksen ja kestävän kasvun kysymyksissä. 
 
Energiatyöryhmän puheenjohtajana toimii Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sami Salminen. Puheenjohtajakaudella Päijät-Häme nostaa esiin alueiden roolia energiasiirtymän käytännön toteuttajina ja vahvistaa alueiden ääntä EU:n energiapolitiikassa.

Sami Salminen johti puhetta CPMR:n energiatyöryhmän etäkokouksessa 18.12.2025. Antti Kalliomaa

Päijät-Hämeelle energiasiirtymä tarkoittaa ennen kaikkea käytännön tekoja. Sähköistyminen, toimivat sähköverkot ja teollinen siirtymä edellyttävät alueilla konkreettisia investointeja ja ratkaisuja. Puheenjohtajakaudella haluamme varmistaa, että alueiden näkökulma kuuluu EU:n energiapolitiikassa ja että ratkaisut tukevat alueiden erilaisia lähtökohtia, Salminen toteaa.

CPMR:n energiatyöryhmän kokouksessa 18.12.2025 keskusteltiin EU:n ajankohtaisista energiapoliittisista aloitteista ja alueiden roolista niiden toimeenpanossa. Kokoukseen osallistui viisikymmentä alueiden edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Kokouksen keskeisiä teemoja olivat energian ja liikenteen sähköistyminen, sähköverkkojen kehittäminen, investointien ja rahoituksen edellytykset sekä alueiden valmius vastata kasvavaan energiakysyntään. 

Kokouksessa vaihdettiin näkemyksiä myös EU:n tulevista painopisteistä sekä siitä, miten alueet voivat vaikuttaa valmisteluun ja hyödyntää EU:n rahoitus- ja tukivälineitä energiasiirtymän edistämisessä. Useissa puheenvuoroissa korostettiin alueiden välisen energiayhteistyön merkitystä niin hankkeiden ja projektien kuin edunvalvonnankin näkökulmasta.  

Kansainvälinen energia- ja liikenneseminaari Lahdessa keväällä 2026

Päijät-Hämeen puheenjohtajakauden yksi keskeinen avaus on keväällä Lahdessa järjestettävä kansainvälinen seminaari, jonka toteuttavat yhdessä CPMR:n energiatyöryhmä ja liikennetyöryhmä. Seminaarissa käsitellään energian ja liikenteen sähköistymistä eri näkökulmista sekä sähköverkkojen, ajoneuvojen ja infrastruktuurin yhteensovittamista. 
 

Päijät-Hämeen liiton edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa korostaa CPMR:n merkitystä osana alueen EU-vaikuttamistyötä: 

CPMR tarjoaa Päijät-Hämeelle vaikuttavan kanavan EU-tason energiapolitiikkaan ja alueen edunvalvontaan. Energiatyöryhmä avaa konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa valmisteluun, rakentaa hankekumppanuuksia sekä tuoda esiin maakuntamme osaamista ja tarpeita eurooppalaisessa päätöksenteossa, Kalliomaa sanoo.

Avainsanat

päijät-hämepäijät-hämeen liittocpmrenergiaedunvalvontaeu

