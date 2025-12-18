Kela lopettaa elossaolon vahvistamisen ulkomaisia eläkkeitä varten – 1.1.2026 alkaen todistus tilataan Digi- ja väestötietovirastosta
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Kela ei vahvista asiakkaiden elossaoloa enää 1.1.2026 alkaen. Jos ulkomainen eläkelaitos tarvitsee todistuksen siitä, että eläkkeensaaja on elossa, todistus täytyy tilata Digi- ja väestötietovirastosta.
Kela lopettaa asiakkaiden elossaolon vahvistamisen ulkomaisia eläkkeitä varten. Aiemmin Kela on voinut asiakkaan pyynnöstä merkitä vahvistuksen ulkomaisen eläkelaitoksen lomakkeelle, mutta tämä käytäntö päättyy 31.12.2025. Kelan tekemä elossaolon vahvistus on ollut epävirallinen, eikä sen hyväksymisestä ulkomaisessa eläkelaitoksessa ole ollut varmuutta. Elossaolon vahvistaminen ei myöskään kuulu Kelan lakisääteisiin velvollisuuksiin.
Ulkomaiset eläkelaitokset voivat edellyttää määräajoin todistusta siitä, että eläkkeensaaja on edelleen elossa, jotta eläkkeen maksaminen jatkuu. 1.1.2026 alkaen asiakas voi tilata elossaolotodistuksen Digi- ja väestötietovirastosta eli DVV:stä (dvv.fi). Todistus on maksullinen. Elossaolotodistus on virallinen asiakirja, ja Suomessa sen voi antaa vain DVV.
Muutos selkeyttää vastuita ja ohjaa asiakkaat suoraan viranomaiselle, joka myöntää virallisen ja kansainvälisesti hyväksytyn todistuksen.
Lisätietoja asiakkaille
Yhteyshenkilöt
Tiina Pikkarainenryhmäpäällikkö (asiakkuusyksikkö)KelaPuh:020 634 3862etunimi.sukunimi@kela.fi
Päivi Kuivasniemietuuspäällikkö (Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus)KelaPuh:020 634 9402etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Ändringar i utkomststödet: nya skyldigheter och strängare villkor från och med februari18.12.2025 10:30:00 EET | Pressmeddelande
Riksdagen har godkänt en ändring av lagen om utkomststöd som gör stödet i högre grad knutet till skyldigheter och skärper villkoren för att få stöd. Reformen styr kunderna att ansöka om primära förmåner i förhållande till utkomststödet och att anmäla sig som sökande av heltidsarbete för att utkomststödets grunddel inte ska sänkas. I samband med reformen skärs utkomststödets grunddel ned med 2–3 % för alla personer över 18 år och förvärvsinkomstavdraget på 150 euro slopas. Ändringen inverkar också på hur hyrans andel betalas.
Toimeentulotukeen muutoksia: uudet velvoitteet ja tiukemmat ehdot helmikuusta alkaen18.12.2025 10:30:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Eduskunta on hyväksynyt toimeentulotukilain muutoksen, joka lisää tuen velvoittavuutta ja tiukentaa tuen saamisen ehtoja. Uudistus ohjaa asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla. Uudistuksen yhteydessä tuen perusosaa leikataan kaikilta täysi-ikäisiltä 2–3 % ja tuesta poistetaan 150 euron ansiotulovähennys. Muutos vaikuttaa myös siihen, miten vuokran osuus maksetaan.
Changes to social assistance: new requirements and stricter criteria as of February18.12.2025 10:30:00 EET | Press release
Parliament has passed an amendment to the Act on Social Assistance imposing stricter requirements and criteria for receiving the benefit. The reform will require customers to apply for benefits that are primary in relation to social assistance and to register as jobseekers looking for full-time work. Customers who fail to comply risk having their basic amount reduced. As a consequence of the reform, the basic amount of social assistance will be cut by 2–3% for all adult recipients aged 18 or over and the earned-income deduction of EUR 150 will be abolished. The new amendment also affects payment of the part of social assistance earmarked for rent.
Information till arbetsgivare: Det här förändras år 202618.12.2025 07:00:00 EET | Pressmeddelande
År 2026 medför ändringar för arbetsgivare när det gäller ersättningar för företagshälsovård, särskild graviditetspenning och donationsdagpenning. Även arbetsgivaravgifterna ändras något.
Työnantaja, nämä asiat muuttuvat vuonna 202618.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Vuosi 2026 tuo työnantajille muutoksia työterveyshuollon korvauksiin, erityisraskausrahaan ja luovutuspäivärahaan. Myös työnantajien maksut muuttuvat hieman.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme