Uutta maatalouden vesiensuojelun avustusmuotoa testataan Saaristomeren valuma-alueella – haku aukeaa 8.1.2026
Tulosperusteisen avustuksen avulla kehitetään ja testataan tulosperusteisen avustuksen toimintamallia tulevaisuuden tarpeisiin. Saaristomeren valuma-alueen viljelijöille tarjotaan mahdollisuus saada avustusta peltojen korkean fosforipitoisuuden alentamiseen. Avustuksen haku on auki 8.1.-2.2.2026.
Tulosperusteinen avustus on suunnattu viljelijöille Saaristomeren valuma-alueella. Tavoitteena on arvioida tulosperusteisen avustuksen toimivuus maatalouden ja vesiensuojelun tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua ja vähentää fosforikuormitusta Saaristomereen.
Avustuksen toteutus kestää kolme vuotta (2026–2028) ja siihen otetaan Saaristomeren valuma-alueelta mukaan 10–30 maatilaa. Avustusta voi hakea pelloille, joiden fosforiluku on korkea tai arveluttavan korkea. Viljelijä saa kiinteän 1000 euron korvauksen kehitystyöhön osallistumisesta. Lisäksi viljelijälle maksetaan avustusta saavutetusta fosforiluvun alenemisesta: 25 euroa hehtaarilta jokaista fosforinalenemayksikköä kohden. Fosforitasot mitataan maanäytteillä hankkeen alussa ja lopussa, jotta tulokset voidaan todentaa luotettavasti.
Avustus tuottaa lisätietoa tulosperusteisen rahoitusmallin toimivuudesta. Viljelijät saavat taloudellista tukea onnistuneista toimenpiteistä samalla, kun tavoitellaan hyötyjä ympäristölle.
Lisätietoja avustuksesta Saaristomeri-ohjelman verkkosivuilla (ely-keskus.fi).
Hakemisen tueksi on tarjolla maksuton hakuklinikka 8.1.2026
Tulosperusteisen avustuksen haku avautuu maanantaina 8.1.2026 klo 9.00 ja päättyy 2.2.2026 klo 17.00. Avustusta haetaan valtionavustusten hakupalvelussa (haeavustuksia.fi) nimellä “Tulosperusteinen avustus maatalouden vesiensuojeluun Saaristomeren valuma-alueella”. Avustusta haetaan vuoden 2026 alussa aloittavalta Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta.
Hakijoille järjestetään maksuton hakuklinikka torstaina 8.1.2026 klo 13–16. Klinikan aikana saa ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen ja voi esittää kysymyksiä. Hakuklinikka järjestetään Teamsilla, eikä siihen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Tulosperusteisen avustus toteutetaan osana Saaristomeri-ohjelmaa yhteistyössä ACWA life -hankkeen kanssa. Valmistelusta on vastannut ympäristöministeriö. Avustuksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman kirjaukset Saaristomeren ravinnekuormituksen laskemiseksi.
Lisätietoja:
- Mikko Jaakkola, mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi, Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Jenna Bergholm, jenna.bergholm@ely-keskus.fi, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
