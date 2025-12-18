Veikkauksen ja ranskalaisen PMU:n yhteistyö jatkuu tulevinakin vuosina
Veikkaus on allekirjoittanut jatkosopimuksen ranskalaisen PMU:n (Pari Mutuel Urbain) kanssa vuoden 2030 loppuun asti. Yhteistyö takaa Veikkauksen asiakkaille jatkossakin pääsyn PMU:n isoihin kansainvälisiin pelipooleihin ja laadukkaaseen kuvatuotantoon.
PMU on Euroopan suurin muuttuvakertoimisten hevospelien operaattori, ja yhteistyö takaa Veikkauksen asiakkaille laadukkaat ja monipuoliset pelielämykset myös jatkossa.
Sopimuksen myötä Veikkaus tarjoaa asiakkailleen jatkossakin ravi- ja laukkakohteita PMU:n isoihin pooleihin sekä PMU:n tuottaman kuvan.
Veikkauksen asiakkailla on jo nyt mahdollisuus pelata PMU:n suuriin pooleihin päivittäin lähes kaikkiin tarjottaviin kohteisiin. Pelattavia kohteita on Ranskasta ja ympäri maailmaa. Jatkosopimus varmistaa tämän tarjonnan pitkäjänteisen kehittämisen.
- Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että voimme jatkaa yhteistyötä PMU:n kanssa pitkälle tulevaisuuteen. PMU on alallaan Euroopan johtava toimija, ja yhteistyö heidän kanssaan tarjoaa asiakkaillemme mielenkiintoisen ja laajan pelitarjoaman, sanoo Veikkauksen Head of Toto and racing Juha Ahjolinna.
- Sopimus ja yhteistyö mahdollistavat myös uusien tuotteiden lanseeraamisen, josta kerromme tarkemmin pian lisää, jatkaa Ahjolinna.
Vuonna 1930 perustettu Pari Mutuel Urbain (PMU) on nykyään Euroopan johtava toimija ja maailman kolmanneksi suurin totopelien operaattori.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
