Hartela rakentaa Tokmannille uuden myymälärakennuksen Vantaan Kivistöön
Hartela on myynyt omaperusteisesti kehittämänsä toimitilahankkeen kokonaisuudessaan kiinteistöyhtiö Cibus Nordic Real Estate AB:lle. Kohteen pääkäyttäjäksi tulee Tokmanni, ja Hartela vastaa hankkeen toteutuksesta.
Hanke on laajuudeltaan noin 4 000 neliötä, josta Tokmannin myymälärakennus kattaa noin 3 500 neliötä. Rakentamisen on tarkoitus alkaa alkuvuonna 2026, ja tavoitteena on saada tilat valmiiksi joulumyyntiin samana vuonna. Kiinteistön muut palveluntarjoajat tarkentuvat myöhemmin.
“Tokmanni on Cibukselle merkittävä yhteistyökumppani, ja olemme iloisia voidessamme lisätä tämän kaupallisesti ja teknisesti korkealaatuisen kohteen portfolioomme, ja kasvattaa salkkuamme strategiamme mukaisesti. Yhteistyö Hartelan kanssa on sujunut alusta alkaen erinomaisesti, ja odotamme tämän jatkuvan myös rakennusvaiheen aikana”, kertoo Cibuksen tietohallintojohtaja Iiris Eestilä.
Tokmannin uuden myymälärakennuksen lämmintä myymäläpinta-alaa on noin 2 600 neliötä. Myymälän yhteyteen valmistuu lisäksi laaja kausi- ja pihamyymälä sekä autolla asioiville yhteinen pysäköintialue.
Kivistön alue tarjoaa erinomaiset liikenneyhteydet: junayhteys tuo asiakkaita lähialueilta, ja autolla kohteeseen on helppo poiketa Hämeenlinnanväylältä sekä Tikkurilantieltä. Hanke täydentää alueen palvelutarjontaa ja vahvistaa sen kaupallista vetovoimaa.
“Kivistön myymälä on meille tärkeä askel myymäläverkoston kehittämisessä pääkaupunkiseudulla. Alueen kasvu ja hyvät liikenneyhteydet tarjoavat erinomaiset edellytykset palvella asiakkaita entistä paremmin”, kertoo Tokmannin kauppapaikka- ja konseptijohtaja Harri Koponen.
Tokmannin myymälärakennus toteutetaan Hartelan Boksi-palvelukonseptin mukaisena liiketilana. Boksi tarjoaa kustannustehokkaan ja modernin ratkaisun, joka on räätälöity liiketoimintojen tarpeisiin. Konsepti on jo käytössä mm. Julan myymälässä Helsingin Konalassa, joka valmistui vuoden 2025 lopussa. Hartelan aiempia pääkaupunkiseudulle toteutettuja kaupan alan toimitiloja ovat myös Lähipalvelukeskus Hertsi ja kauppakeskus Ristikko.
“On hienoa päästä toteuttamaan hanke, joka tuo Kivistöön lisää monipuolisia palveluja ja vahvistaa alueen kaupallista elinvoimaa. Panostamme tilaratkaisuihin, jotka tukevat tehokasta toimintaa ja tarjoavat joustavuutta myös tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitteemme on luoda kokonaisuus, joka palvelee sekä vuokralaisia että alueen asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.
Hartelan neuvonantajina kaupassa toimivat Mrec Oy ja Asianajotoimisto Merilampi Oy.
Yhteyshenkilöt
Ilmari HämäläinenHankekehitysjohtajaHartela Etelä-SuomiPuh:+358 50 569 0466ilmari.hamalainen@hartela.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
