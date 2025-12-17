Marjo Poutanen on valittu KAMU Espoon kaupunginmuseon museonjohtajaksi
Marjo Poutanen on valittu museonjohtajaksi KAMU Espoon kaupunginmuseoon. Kaupunginmuseo kuuluu Espoon kaupungin organisaatioon ja kulttuurin tulosyksikköön.
Kaupunginmuseonjohtaja on palvelualueensa päällikkö, ja hän vastaa palvelualueensa kehittämisestä, taloudellisista ja hallinnollisista tehtävistä sekä museon yhteiskuntasuhteista. Museo hoitaa myös alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristötehtäviä. KAMUn museoperheeseen kuuluvat KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä, Talomuseo Glims, Huvilamuseo Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad ja Saaristomuseo Pentala.
Marjo Poutasella on vahva kokemus Vantaan museoista. Hän on vuosien varrella johtanut Vantaan taidemuseo Artsia sekä Vantaan kaupunginmuseota. Vuoden 2020 alusta lähtien on johtanut näistä kahdesta museosta koostuvaa palveluyksikköä. Poutanen on myös Museoliiton hallituksen jäsen, Tekniikan museon säätiön sekä Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiön hallituksen jäsen.
”On ilo hypätä mukaan KAMU Espoon kaupunginmuseon toimintaan. Museossa on käynnissä hienoja uudistuksia, kuten KAMU WeeGeen uudistuminen. KAMUn museoammattilaisten kanssa on ollut aina kivaa tehdä yhteistyötä, joten odotan innolla työskentelyä Espoossa.”, Marjo Poutanen sanoo.
Marjo Poutanen on koulutukseltaan filosofian maisteri, ja hän aloittaa uudessa tehtävässään 1. helmikuuta 2026.
”Olemme iloisia saadessamme Marjon, hyvin museoalalla verkostoituneen alan ammattilaisen johtamaan KAMUa. Hänellä on hyvä kokemus johtamisesta ja hän on saanut erityisen paljon kiitosta hyvästä henkilöstöjohtamisesta ja tavoitteellisesta toiminnan johtamisesta. Olen erittäin iloinen, että saamme vankan ammattilaisen sekä kenttää ja verkostoja hyvin tuntevan henkilön johtamaan KAMUa”, kulttuurijohtaja Susanna Tommila toteaa.
KAMU Espoon kaupunginmuseo tutkii, säilyttää ja esittelee Espoon historiaa ja lähiympäristöä yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa. KAMUn museoperheeseen kuuluvat Talomuseo Glims, KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä, Huvilamuseo Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad ja Saaristomuseo Pentala.
