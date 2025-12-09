Solita voitti neljän vuoden sopimuksen Juutinrauman sillan tietojärjestelmäintegraatioista

Øresundsbro Konsortiet, Juutinrauman sillan operoinnista vastaava tanskalais-ruotsalainen yhtiö, julkisti tänään yhtiön digitaalisesta kehittämisestä vastaavat toimittajat uudelle nelivuotiselle puitesopimuskaudelle. Solita valittiin konsortion integraatiokumppaniksi. Sopimuksen arvo on noin 2,4 miljoonaa euroa (18 miljoonaa Tanskan kruunua) seuraavan neljän vuoden aikana.



"Olemme todella ylpeitä siitä, että Øresundsbron valitsi meidät puitesopimuksen integraatiokumppaniksi. Seuraavien neljän vuoden aikana autamme heitä siirtymään sujuvasti Microsoft BizTalkista uuteen Azure-pohjaiseen integraatioalustaan, mikä vähentää teknistä velkaa sekä esimerkiksi parantaa tietoturvaa. Integraatiot ja API-rajapinnat ovat Solitalle tärkeä painopiste. Viemme projektiin osaavan ja kokeneen tiimin", kertoo Solitan Tanskan myynnistä vastaava Lise Bach Vestergaard. "Ketterä ja aktiivinen yhteistyö asiakkaan ja tarjoajien välillä oli tärkeä valintaperuste - toimiva yhteistyö on avain onnistuneeseen digitaaliseen muutokseen. Lisäksi tämä projekti on hieno esimerkki rajat ylittävästä yhteistyöstä Tanskan ja Ruotsin Solita-kollegojen kesken.”

Perusteellinen kilpailutus

Øresundsbro Konsortiet odottaa innostuneena yhteistyön aloittamista Solitan ja muiden puitesopimustoimittajien kanssa vuodenvaihteessa.





"Toteutimme pitkän ja perusteellisen tarjousprosessin, ja olemme iloisia, että niin monet palveluntarjoavat olivat hankkeesta kiinnostuneita. Valitut puitesopimustoimittajamme tuovat hankkeeseen monia erilaisia osaamisalueitaan, ja odotamme innolla yhteistyön käynnistymistä tammikuussa", kertoo Juutinrauman sillan konsortioyhtiö Øresundsbron digitalisaatiosta ja IT:stä vastaava johtaja Bengt Hergart.

Puitesopimus pähkinänkuoressa

Kesto: 4 vuotta

Kattaa neljä aluetta: Integraatiot, verkko- ja sovelluskehityksen, data-alustat ja konsultointityön

Voittajat: Solita (integraatiot), Consid AB (verkko- ja sovelluskehitys, data-alusta), Immeo AB (konsultit)

