Solita voitti neljän vuoden sopimuksen Juutinrauman sillan tietojärjestelmäintegraatioista
Solita on solminut yhteistyösopimuksen Juutinrauman sillan tietojärjestelmän integraatioista. Sopimus Euroopan toiseksi pisimmän sillan tietojärjestelmäintegraatioista tehtiin sillan tanskalais-ruotsalaisen Øresundsbro Konsortiet -hallinnointiyhtiö kanssa seuraavien neljän vuoden ajaksi.
Øresundsbro Konsortiet, Juutinrauman sillan operoinnista vastaava tanskalais-ruotsalainen yhtiö, julkisti tänään yhtiön digitaalisesta kehittämisestä vastaavat toimittajat uudelle nelivuotiselle puitesopimuskaudelle. Solita valittiin konsortion integraatiokumppaniksi. Sopimuksen arvo on noin 2,4 miljoonaa euroa (18 miljoonaa Tanskan kruunua) seuraavan neljän vuoden aikana.
"Olemme todella ylpeitä siitä, että Øresundsbron valitsi meidät puitesopimuksen integraatiokumppaniksi. Seuraavien neljän vuoden aikana autamme heitä siirtymään sujuvasti Microsoft BizTalkista uuteen Azure-pohjaiseen integraatioalustaan, mikä vähentää teknistä velkaa sekä esimerkiksi parantaa tietoturvaa. Integraatiot ja API-rajapinnat ovat Solitalle tärkeä painopiste. Viemme projektiin osaavan ja kokeneen tiimin", kertoo Solitan Tanskan myynnistä vastaava Lise Bach Vestergaard. "Ketterä ja aktiivinen yhteistyö asiakkaan ja tarjoajien välillä oli tärkeä valintaperuste - toimiva yhteistyö on avain onnistuneeseen digitaaliseen muutokseen. Lisäksi tämä projekti on hieno esimerkki rajat ylittävästä yhteistyöstä Tanskan ja Ruotsin Solita-kollegojen kesken.”
Perusteellinen kilpailutus
Øresundsbro Konsortiet odottaa innostuneena yhteistyön aloittamista Solitan ja muiden puitesopimustoimittajien kanssa vuodenvaihteessa.
"Toteutimme pitkän ja perusteellisen tarjousprosessin, ja olemme iloisia, että niin monet palveluntarjoavat olivat hankkeesta kiinnostuneita. Valitut puitesopimustoimittajamme tuovat hankkeeseen monia erilaisia osaamisalueitaan, ja odotamme innolla yhteistyön käynnistymistä tammikuussa", kertoo Juutinrauman sillan konsortioyhtiö Øresundsbron digitalisaatiosta ja IT:stä vastaava johtaja Bengt Hergart.
Puitesopimus pähkinänkuoressa
- Kesto: 4 vuotta
- Kattaa neljä aluetta: Integraatiot, verkko- ja sovelluskehityksen, data-alustat ja konsultointityön
- Voittajat: Solita (integraatiot), Consid AB (verkko- ja sovelluskehitys, data-alusta), Immeo AB (konsultit)
Yhteyshenkilöt
Solita Oy, Ossi Lindroos, toimitusjohtaja
ossi.lindroos@solita.fi, +358 40 750 7637
Solita A/S, Lise Bach Vestergaard, Senior Vice President, Sales
lbv@solita.dk, +45 22 23 65 92
Solita AB, Per Ohlqvist, Enterprise Designer per.ohlqvist@solita.se, +46 700 921 347
Øresundsbron, Bengt Hergart, Head of Digitalisation and IT, BHT@oresundsbron.com, +46 705 676 636
SOLITA LYHYESTI
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2100 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
