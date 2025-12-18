Sairaanhoitajien iltavastaanotot päättyvät Tipotien sote-asemalla
Tampereella Tipotien sote-aseman sairaanhoitajien iltavastaanotot loppuvat 31.12.2025. Aiemmin sairaanhoitajille on voinut varata kiireettömiä aikoja myös illalle kolmena päivänä viikossa.
Iltavastaanotoille on ollut hyvin vähän kysyntää eikä vastaavaa palvelua ei ole ollut tarjolla muilla sote-asemilla. Sen vuoksi resurssit keskitetään päiväaikaiseen toimintaan. Jatkossa hoitajat palvelevat ma–to klo 8–16 ja pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15.
Yhteyshenkilöt
Myllymäki KatiYlilääkäri, vastaanottopalvelutPuh:040 801 6905kati.myllymaki@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Korjaus tiedotteeseen: Asiakasmaksut muuttuvat vuodenvaihteessa - perumatta jääneen ajan maksu nousee18.12.2025 13:48:17 EET | Tiedote
Aiemmin lähetyssä tiedotteessa on perumatta jääneellä maksulla virheellinen summa. Oikea summa on 73,70 euroa. Tässä tiedotteessa summa on korjattu oikeaksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuja korotetaan vuodelle 2026. Maksut nousevat keskimäärin 6,9 prosenttia. Peruuttamatta jääneestä käynnistä peritään vuodenvaihteesta alkaen 73,70 euroa.
Sarviksen pysäköintiin muutoksia rakennustöiden ajaksi18.12.2025 11:18:48 EET | Tiedote
Tampereella Sarviksen toimipisteessä osoitteessa Hatanpäänkatu 3 pysäköintipaikat vähenevät uuden pysäköinti- ja toimistorakennuksen rakennustöiden ajaksi.
Asiakasmaksut muuttuvat vuodenvaihteessa - perumatta jääneen ajan maksu nousee18.12.2025 11:03:37 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuja korotetaan vuodelle 2026. Maksut nousevat keskimäärin 6,9 prosenttia. Peruuttamatta jääneestä käynnistä peritään vuodenvaihteesta alkaen 73,70 euroa.
Tays Keskussairaalan alueelle suunnitellaan uutta helikopterikenttää17.12.2025 13:32:18 EET | Tiedote
Tays Keskussairaalan uuden M-rakennuksen katolle suunnitellaan helikopterikenttää. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi kenttään liittyvät suunnitelmat 16.12. kokouksessaan. Jaosto päätti myös kliinisen mammografian sijoittamisesta M-rakennukseen. Uuden helikopterikentän rakentaminen ja kliinisen mammografian tilat edellyttävät muutoksia M-rakennuksen rakennuslupaan.
Voiko tekoäly keventää radiologien työtaakkaa rintasyövän seulonnassa? Tutkimusta valmistellaan Taysissa17.12.2025 08:38:14 EET | Tiedote
Kansainväliset tutkimukset viittaavat siihen, että tekoälyn hyödyntäminen rintasyöpäseulonnoissa voi vähentää radiologien työmäärää merkittävästi ja jopa parantaa seulonnan tuloksia ilman ylidiagnostiikkaa. Taysin kuvantaminen valmistelee aiheesta tutkimusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme