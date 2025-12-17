EKP:n rahapoliittisia päätöksiä
EKP:n neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan.
EKP:n neuvoston päivitetyn arvion mukaan inflaatio vakautunee keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen.
Eurojärjestelmän uusissa asiantuntija-arvioissa kokonaisinflaatio on keskimäärin 2,1 % vuonna 2025 ja 1,9 % vuonna 2026 sekä 1,8 % vuonna 2027 ja 2,0 % vuonna 2028. Energia- ja elintarvikehinnoista puhdistetun inflaation arvioidaan olevan keskimäärin 2,4 % vuonna 2025 ja 2,2 % vuonna 2026 sekä 1,9 % vuonna 2027 ja 2,0 % vuonna 2028. Arviota vuoden 2026 inflaatiosta on tarkistettu ylöspäin lähinnä siksi, että palvelujen hintainflaation odotetaan nyt vaimenevan ennakoitua hitaammin. Talouskasvun odotetaan olevan vahvempaa kuin syyskuun asiantuntija-arvioissa etenkin sisäisen kysynnän ansiosta. Kasvun arvioidaan nyt olevan 1,4 % vuonna 2025 ja 1,2 % vuonna 2026 sekä 1,4 % vuonna 2027, ja sen odotetaan pysyvän 1,4 prosentissa vuonna 2028.
EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen. Se määrittää rahapolitiikan mitoituksen kokouskohtaisesti aina tuoreimpien tietojen perusteella. EKP:n neuvoston korkopäätökset perustuvat etenkin inflaationäkymiä ja niihin liittyviä riskejä koskevaan arvioon, jossa on otettu huomioon taloutta ja rahoitusoloja koskevat tuoreimmat tiedot, pohjainflaation kehitys ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuus. EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.
EKP:n ohjauskorot
Talletuskorko on edelleen 2,00 %, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,15 % ja maksuvalmiusluoton korko 2,40 %.
Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)
APP- ja PEPP-ohjelmissa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.
***
EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattiinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti talouteen. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.
