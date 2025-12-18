Keusote yhdistää perhehoidon palvelut – perhehoitokeskus Pihlaja aloittaa toimintansa 1.1.2026
Perhehoitokeskus Pihlaja aloittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) 1.1.2026. Kyseessä ei ole fyysinen toimipiste, vaan perhehoidon sisäinen organisoituminen. Keskus kokoaa perhehoidon palvelut yhteen, vahvistaa rekrytointia ja tukee perhehoitajia – tavoitteena lisätä perhehoidon tunnettuutta ja tarjota yhä useammalle asiakkaalle kodinomaisia vaihtoehtoja. Keväällä käyttöön otettava digitaalinen hakutapa OmaKeusote-sovelluksessa tuo rekrytoinnin uudelle tasolle.
Miksi muutos tehdään?
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) kokoaa kaikki perhehoidon palvelut yhteen uuteen perhehoitokeskus Pihlajaan vuoden 2026 alusta. Keskus vastaa jatkossa perhehoidon kokonaisuudesta kaikilla toimialueilla – lastensuojelussa, ikäihmisten palveluissa ja vammaispalveluissa – sekä perhehoitajien rekrytoinnista, valmennuksesta ja tuesta.
Perhehoitajien tarve on suuri kaikissa asiakasryhmissä, mutta kasvaa erityisesti ikääntyneiden kohdalla.
Uusi keskus auttaa meitä vastaamaan tähän haasteeseen ja lisäämään perhehoidon tunnettuutta. Haluamme, että yhä useampi asiakas saa mahdollisuuden elää tavallista arkea kodinomaisessa ympäristössä, korostaa palvelujohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.
Mitä tämä tarkoittaa asiakkaille ja perhehoitajille?
Muutoksesta huolimatta perhehoidettavien palvelut jatkuvat normaalisti. Myös perhehoitajien, tukiperheiden ja tukihenkilöiden toiminta jatkuu tuttuun tapaan, ja kaikki nykyiset työntekijät siirtyvät automaattisesti uuteen keskukseen.
Keusoten kautta työskentelee tällä hetkellä yhteensä 505 henkilöä perhehoitajina, tukiperheinä tai tukihenkilöinä. Tarve on jatkossakin suuri ja edellyttää aktiivista rekrytointia.
Rekrytointi vahvistuu ja hakeminen helpottuu
Perhehoitokeskus Pihlaja vastaa perhehoitajien, tukiperheiden ja tukihenkilöiden rekrytoinnista kaikille asiakasryhmille. Keskus tarjoaa valmennuksen ja jatkuvan tuen, jotta perhehoitajat voivat toimia työssään turvallisesti ja hyvinvoivana.
Keväällä otetaan käyttöön yhtenäinen digitaalinen hakutapa OmaKeusote-sovelluksessa. Tämä on iso askel kohti sujuvampaa ja modernimpaa perhehoitajien rekrytointia – hakeminen onnistuu jatkossa helposti yhdestä paikasta, ajasta ja paikasta riippumatta.
Toistaiseksi perhehoitoon hakeudutaan nykyisin toimintatavoin:
- Ikääntyneiden ja vammaisten perhehoitajaksi haetaan paperilomakkeella
- Lastensuojelun perhehoitoon, tukiperheeksi tai tukihenkilöksi haetaan Pihlajan sivuilta löytyvillä sähköisillä lomakkeilla.
Yhteystiedot
• Puhelin: 050 497 0505 (arkisin klo 9–15)
• Sähköposti: pihlaja@keusote.fi
• Perhehoidosta kiinnostuneiden hakemukset: https://www.keusote.fi/etusivu-pihlaja/perhehoito-sijaisperhetoiminta/
Pihlajan erillissivusto poistuu alkuvuoden aikana 2026, ja jatkossa tiedot löytyvät Keusoten verkkosivuilta.
Mitä perhehoito tarkoittaa?
Perhehoito tarjoaa hoivaa ja huolenpitoa kodinomaisessa ympäristössä perhehoitajan kotona tai asiakkaan omassa kodissa. Se voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista ja koskea eri asiakasryhmiä: lapsia ja nuoria, ikääntyneitä sekä vammaisia henkilöitä. Perhehoito on inhimillisempi vaihtoehto laitosmuotoiselle hoidolle ja tukee asiakkaiden hyvinvointia arjen keskellä.
Pihlaja – Kodinomaisia vaihtoehtoja, vahvaa tukea.
Kristiina Kariniemi-ÖrmäläKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, palvelujohtajaPuh:050 497 2558kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
