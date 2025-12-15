Joulun menoliikenne käynnistyy lauhassa säässä – jouluviikolla kylmenee

Ilmatieteen laitoksen torstaina 18. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan joulun menoliikenne alkaa maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvisessä, paikoin sumuisessa tai tihkusateisessa säässä. Suomeen saapuu perjantaina aamupäivällä lounaasta sadealue, joka liikkuu iltapäivän aikana maan keskiosaan ja siitä edelleen koilliseen saapuen Lappiin myöhemmin illalla.

Sade tulee enimmäkseen vetenä, sillä lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa +2:n ja +7 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa lämpötila vaihtelee enimmäkseen ‒5:n ja ‒15 asteen välillä, mutta lämpötilan nollaraja nousee päivän aikana Keski-Lapin tasolle. Illalla Lappiin saapuvat sateet ovat olomuodoltaan vaihtelevia: Keski- ja Pohjois-Lapissa sataa lunta tai märkää lunta, Etelä-Lapissa osa sateista tulee vetenä.

"Ajokeli voi olla maan pohjoisosassa perjantaiyöstä alkaen huono tai erittäin huono lumisateen ja sään lauhtumisen takia. Jalkakäytävät voivat olla myös paikoin liukkaita pohjoisessa, kun vesisade tai sulamisvesi muodostaa liukkaan pinnan jäisten jalkakäytävien päälle", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen.

Lauhan ja sateisen sään takia tämänhetkinen lumipeite sulanee täysin maan keskiosasta sekä osin myös Pohjois-Pohjanmaan länsiosasta loppuviikon aikana.

Sunnuntaina sää muuttuu talvisemmaksi

Lauantaina matalapaine väistyy Lapin yltä vähitellen itään; sateet vähenevät ja muuttuvat hajanaisiksi koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee ajoittain tihku- tai vesikuuroja. Lapissa sataa edelleen lunta, ja ajokeli jatkuu huonona etenkin Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lämpötiloissa ei ole odotettavissa suurta muutosta perjantaihin verrattuna.

Sunnuntain ja maanantain aikana säätyyppiin on tulossa muutos talvisempaan suuntaan, kun tuuli alkaa vähitellen kääntyä pohjoiseen ja Suomeen alkaa virrata kylmempää ja kuivempaa ilmaa. Alkuviikolla lämpötila on suuressa osassa maata ‒1:n ja ‒15 asteen välillä, maan pohjoisosassa pakkanen voi kiristyä ajoittain jopa 20:n ja 30 pakkasasteen välille. Rannikolla voidaan päivisin käydä nollan tuntumassa.

Pohjoisvirtauksessa liikkuu alkuviikolla paikoin heikkoja lumikuuroja, ja jouluaattonakin saadaan mahdollisesti heikkoja lumisateita.

"Sateiden jälkeen maassa voi olla paikoin ohut lumipeite maan etelä- ja keskiosassa, ja toisaalta pakkasen muodostama kuura voi värjätä maan valkoiseksi, joten joulu ei välttämättä ole musta", Parviainen sanoo.

Täysin varma valkea joulu löytynee Lapista, jossa lumensyvyys on tällä hetkellä monin paikoin yli 50 senttimetriä.