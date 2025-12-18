Keskuskauppakamari: Välimiesmenettelylain uudistusehdotus parantaa Suomen asemaa kansainvälisillä markkinoilla

Uudistuksen tavoitteena on muuttaa lainsäädäntöä ottaen huomioon välitysmenettelyn alalla tapahtunut kansainvälinen kehitys ja digitalisaatiosta aiheutuneet muutostarpeet sekä edistää Suomen välitysmenettelytoiminnan kilpailukykyä.

”Lakihankkeen lopputuloksena Suomeen saataisiin kansainväliset standardit täyttävä välitysmenettelylaki ja suomalainen riidanratkaisu pystyisi aikaisempaa merkittävästi paremmin palvelemaan kansainvälistyneen elinkeinoelämän tarpeita ja houkuttelemaan myös ulkomaalaisia välitysmenettelyn käyttäjiä ja riitoja ratkaistavaksi Suomeen ja suomalaiseen välitysmenettelyyn. Näin ollen välitysmenettelyn taloudelliset vaikutukset levittäytyvät laajalti yhteiskuntaan”, sanoo Keskuskauppakamarin itsesääntely- ja vastuullisuusasioiden johtaja Stina Wikberg.

Oikeusministeriön työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi välitysmenettelylaki, joka korvaisi voimassa olevan välimiesmenettelystä annetun lain. Uusi välitysmenettelylaki perustuisi YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNCITRAL) kansainvälistä kaupallista välimiesmenettelyä koskevaan mallilakiin.

”Työryhmän mietintö tarjoaa ajantasaisen ja huolellisesti valmistellun kokonaiskuvan Suomen välimiesmenettelylain uudistamistarpeista. Mietintö perustuu laajaan asiantuntemukseen ja on hyväksytty yksimielisesti. Se luo hyvän pohjan lainsäädäntöprosessin seuraaville vaiheille”, Wikberg sanoo.

Mietintö hyväksyttiin yksimielisesti, ja se etenee seuraavaksi lainsäädäntöprosessin jatkovaiheisiin, mukaan lukien lausuntokierros.

Mietintö on luettavissa täältä: Uusi välitysmenettelylaki : Työryhmän mietintö