Sofia Virralta suorat sanat: perussuomalaisille puoluekurin rikkominen on vakavampi asia kuin rasismi

– Tämä ei ole yksittäinen kohu tai yksittäinen lausunto. Niin kauan kuin hallituksessa on puolue, jonka riveissä rasismi toistuu ilman todellisia seuraamuksia, Suomi ajautuu yhä uudelleen samaan tilanteeseen, Virta painottaa.

Virran mukaan perussuomalaisten toiminta paljastaa myös räikeän kaksoisstandardin puolueen sisäisessä vastuunkannossa. Kun perussuomalaisten kansanedustaja äänesti sairaalan säilyttämisen puolesta ja asetti ihmisten terveyden puoluekurin edelle, hänet erotettiin eduskuntaryhmästä. Sen sijaan rasistisesta puheesta seuraamukseksi on riittänyt huomautus.

– On vaikea välttyä johtopäätökseltä, että perussuomalaisille puoluekurin rikkominen on vakavampi asia kuin rasismi. Tämä kertoo paljon puolueen arvoista ja siitä, miksi kohut toistuvat, Virta toteaa.

Virran mukaan Suomessa on perinteisesti ymmärretty kantaa poliittista vastuuta myös huomattavasti pienemmistä virheistä.

– Vastuu ei ole tarkoittanut selittelyä, vaan valmiutta asettaa isänmaan etu henkilökohtaisten ja puoluepoliittisten asemien edelle. Nyt tämä vastuu on hallituksella ja erityisesti perussuomalaisilla. Vai pitääkö seuraavan valtion maailmalta ärähtää, ennen kuin esimerkiksi perussuomalaisten varapuheenjohtaja Keskisarjan rasistiset kommentit saadaan kuriin? Ei riitä, että edustajia vakavasti huomautetaan, jos samaan aikaan perussuomalaisten riveissä yleisesti rasistinen puhe sallitaan, Virta huomauttaa.