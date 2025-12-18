Joulustressi vaivaa suomalaisia – suurin syy oma taloustilanne, yksinäisyys korostuu yllättäen nuorissa
Joulu aiheuttaa stressiä ja ahdistusta monille suomalaisille, selviää Ifin teettämästä pohjoismaisesta kyselystä.
Ifin tutkimukseen vastanneista suomalaisista joka kolmas (31 %) kokee vähintään jonkin verran stressiä tai ahdistusta jouluun liittyen ja lisäksi 34 prosenttia kertoo stressaavansa ”vain vähän”. Vain kolmannes ei koe joulustressiä lainkaan.
Pohjoismaiden välillä erot ovat pieniä: suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset stressaavat joulunaikaan suunnilleen yhtä paljon. Tanska erottuu kuitenkin joukosta, sillä siellä vain joka viides (22 %) kokee joulustressiä vähintään jonkin verran.
Oma talous suurin yksittäinen stressin aihe
Kaikista suomalaisista, jotka kokevat joulustressiä edes jonkin verran, lähes puolet (48 %) nimeää suurimmaksi syyksi oman taloudellisen tilanteensa. Tämä on huomattavasti suurempi osuus kuin muissa Pohjoismaissa (Norja 39 %, Tanska 31 %, Ruotsi 39 %).
Talouden lisäksi suomalaisia kuormittavat kiireiset aikataulut sekä jouluun liittyvät korkeat odotukset.
Joulustressi jakautuu Suomessa tasaisesti naisten ja miesten kesken. Ikäryhmistä eniten stressiä kokevat nuoret aikuiset (18–29-vuotiaat) sekä 30–39-vuotiaat.
Yksinäisyys korostuu yllättäen nuorissa
Jouluun liittyvän stressin tai ahdistuksen syyksi yksinäisyyden mainitsee 17 prosenttia suomalaisista.
Yllättävää on, että yksinäisyys korostuu erityisesti nuorissa aikuisissa. 18–39-vuotiaista peräti joka viides (20 %) kertoo juuri yksinäisyyden aiheuttavan stressiä tai ahdistusta joulunaikaan. Yli 60-vuotiaista näin vastasi vain 13 prosenttia.
- Tämä yllättävä trendi näkyy kaikissa Pohjoismaissa, että jouluun liittyvä yksinäisyys korostuu nuorilla. Joulun alla puhutaan usein vanhusten yksinäisyydestä, joka on sekin vakava yhteiskunnallinen ongelma. Samalla on tärkeää muistaa huomioida myös nuoret, soittaa heille, kysellä kuulumisia tai kutsua kylään, sanoo Ifin pohjoismainen terveysstrategi Kristina Ström Olsson.
Yksinäisyys korostuu nuorten lisäksi pienituloisissa, joista peräti lähes joka neljäs (24 %) kertoo kokevansa yksinäisyydestä johtuvaa stressiä joulunaikaan.
Parempi uni ja taloudellinen apu toisivat helpotusta stressiin
Riippumatta stressin syystä suomalaiset kokevat saavansa eniten helpotusta paremmasta unesta ja levosta (44 %). Lähes yhtä merkittäväksi koetaan taloudellinen apu (40 %).
Kolmanneksi eniten helpotusta toisi luonnossa liikkuminen ja muu fyysinen aktiivisuus (32 %).
Ifin terveysstrategin vinkit joulustressin lievittämiseen:
- Pohdi, mikä on tärkeintä. Mikä tuottaa sinulle iloa ja rauhaa? Keskity enemmän juuri niihin asioihin.
- Aseta realistiset odotukset. Minkä voisi jättää myöhemmäksi tai kokonaan pois?
- Pyydä apua. Mihin asioihin voisit saada tukea? Toistemme auttaminen hyödyttää molempia osapuolia.
- Ota yhteyttä ystävään. Ehkä sellaiseen, joka saattaa tuntea olonsa yksinäiseksi joulunaikaan.
- Huolehdi päivittäisestä ulkoilusta ja liikkeestä. Fyysinen aktiivisuus auttaa purkamaan stressiä ja edistää terveyttä.
Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov vakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta joulukuussa 2025 Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kyselyyn vastasi Suomessa 1 008 aikuista henkilöä. Kohderyhmä on edustava otos suomalaisista. Kokonaistuloksissa virhemarginaali on keskimäärin noin 3 prosenttiyksikköä (95 prosentin luottamustasolla).
Jos haluat tutustua tutkimusmateriaaliin, olethan yhteydessä yhteyshenkilö Henna Nikkariin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henna NikkariHead of PressPuh:010 514 1245henna.nikkari@if.fi
