Hollolalaisen Kari Seitsosen uusin teos Neulasia tarjoaa kevyttä luettavaa aikuisille lukijoille
Kari Seitsosen lyhyttarinakokoelma Neulasia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Neulanen vastaa, miksi hiljainen mies käytti raivaussahaa. Neulanen kertoo, mitä yhteistä on parkinsonilla ja parkourilla. Neulanen selittää, miten selvitä valinnanvaikeuskokeilusta. Neulanen opastaa edestakaisinsoittopalvelun käyttöön. Neulanen opastaa roskapostien lajitteluun. Neulanen kertoo, miten suomalainen tuulikaappi eristää maailmalla.
Neulanen kysyy, entä jos tämä teos olisi jäänyt julkaisematta?
Kari Seitsonen (s. 1957) on hollolalainen kirjoittaja ja sanoilla pelaaja, mutta ”ei se mikään taikuli ole vaan ihan tavallinen insinööli”. Seitsonen on opiskellut kirjoittamista Kriittisen korkeakoulun ja kansalaisopistojen kursseilla. Hän kirjoittaa lyhyesti ja napakasti – taloudellisesti. 1970-luvulla mainostettiin "Viisas raha ostaa Anttilasta". Nyt voisi todeta, että viisas silmä lukee Kari Seitsosta.
Julkaistut teokset:
Esikoiskuljetus -runokokoelma (Katkoviiva ja Lyhyttavara 2023)
Pasin tehot -pienoisromaani (Katkoviiva 2023)
SEITSONEN, KARI : Neulasia
139 sivua
ISBN 9789524171588
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
