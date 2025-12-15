Administer ja Numera Palvelut ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Sarastian hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkahallintoliiketoiminnan ostamisesta
Administer Oyj Lehdistötiedote 19.12.2025 klo 11.45
Administer kertoi 16.10.2025 aiesopimuksen allekirjoittamisesta koskien liiketoimintakauppaa Sarastian (Numera Palvelut Oy) hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkahallintoliiketoiminnan ostamisesta. Administer ja Numera Palvelut Oy ovat tänään 19.12.2025 allekirjoittaneet kauppasopimuksen Numeran yhtiökokouksen hyväksyttyä kaupan 18.12.2025.
Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän, ja kaupan arvioidaan vahvistuvan lähikuukausina.
Lisätiedot:
Kimmo Herranen, toimitusjohtaja, Administer Oyj, puh. 050 560 6322, kimmo.herranen@administer.fi
Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.
www.administergroup.com
