Suden kiintiömetsästys alkaa 1.1.2026 – turvallisuus ja vastuullinen toteutus etusijalla

31.12.2025 10:04:51 EET | Suomen riistakeskus | Tiedote

Suden kiintiömetsästys käynnistyy 1. tammikuuta 2026. Metsästys sallitaan yhteensä 16 kiintiöalueella eri puolilla maata. Pyynnissä tärkeintä on turvallisuus ja vastuullisuus.

Suden kiintiömetsästyksellä vastataan kasvaneen susikannan seurauksena lisääntyneisiin turvallisuushuoliin, kotieläinvahinkoihin sekä poliisin suurpetotehtäviin, joita on ollut enemmän, vaikka ennaltaehkäiseviin toimiin on panostettu laajasti.

Metsästyksen tavoitteena on pienentää susikantaa hallitusti, ehkäistä suden aiheuttamia sosioekonomisia haittoja ja vastata kansalaisten huoliin turvallisuudesta ja vahingoista.

Kiintiöiden valinta perustuu turvallisuuteen ja vahinkoihin

Kiintiöalueet on määritelty ensisijaisesti turvallisuus- ja vahinkoperustein. Painopiste on alueilla, joilla susien aiheuttamat vahingot tai turvallisuushuolia aiheuttavat tilanteet ovat olleet merkittäviä. Suuri osa metsästyksestä kohdistuu Länsi-Suomeen, jossa susikanta on vahvin.

Metsästystä suunnataan lisäksi metsäpeura-alueille sekä laumoihin, joissa on Luonnonvarakeskuksen aineiston perusteella havaintoja koirasusista tai susien lähisukulaisuudesta. Kiintiömetsästyksen yhteydessä pyritään poistamaan haitallinen vieraslaji, koirasusi. Sen vuoksi koirasusialueille on määritetty oma erillinen 26 yksilön kiintiö. Tarkoituksena on turvata metsästäjien oikeusturva tilanteissa, joissa saaliiksi päätyy koirasuden sijaan susi.

Laumakohtainen pyyntimalli lisää ennakoitavuutta

Kiintiömetsästys toteutetaan alueellisten kiintiöiden puitteissa ja kohdennetaan reviirikohtaisilla aluerajauksilla ensisijaisesti kokonaisiin laumoihin. Laumakohtaisen pyynnin vaikutukset susikantaan ovat hyvin arvioitavissa. Ruotsissa vastaavaa mallia on käytetty vuosia.

Kiintiöpyynti ei vaadi erillistä Suomen riistakeskuksen myöntämää pyynti- tai poikkeuslupaa. Metsästykseen voivat osallistua kiintiöalueen metsästysoikeuden haltijat, jotka Suomessa ovat pääsääntöisesti metsästysseuroja.

Saaliiksi saadusta sudesta on tehtävä välittömästi saalisilmoitus Oma riistaan. Kun alueellinen kiintiö täyttyy, riistakeskus keskeyttää metsästyksen ja tiedottaa asiasta verkkosivuillaan. Metsästäjien tulee seurata kiintiön tilannetta aktiivisesti kiintiölaskurissa kiintio.riista.fi.

Turvallisuus ja vastuullisuus metsästyksen ytimessä

Kiintiömetsästykseen on nimettävä metsästyksen johtaja. Riistakeskus on kouluttanut metsästyksen johtajia ja varajohtajia joulukuussa. Turvallisuus korostuu, sillä metsästys järjestetään pääosin seuruejahteina.

Vastuullinen metsästys edellyttää lainsäädännön noudattamista, muiden maastossa liikkujien huomioimista ja harkittuja riistalaukauksia. Saatua saalista käsitellään arvostavasti. Jokainen metsästäjä vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, millainen kuva sudenmetsästyksestä välittyy.

Riista.fi-sivuilta löytyy tietoa kiintiömetsästyksestä sekä koulutusmateriaali, jolla metsästyksen johtajat on koulutettu.

