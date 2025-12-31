Suden kiintiömetsästys alkaa 1.1.2026 – turvallisuus ja vastuullinen toteutus etusijalla
Suden kiintiömetsästys käynnistyy 1. tammikuuta 2026. Metsästys sallitaan yhteensä 16 kiintiöalueella eri puolilla maata. Pyynnissä tärkeintä on turvallisuus ja vastuullisuus.
Suden kiintiömetsästyksellä vastataan kasvaneen susikannan seurauksena lisääntyneisiin turvallisuushuoliin, kotieläinvahinkoihin sekä poliisin suurpetotehtäviin, joita on ollut enemmän, vaikka ennaltaehkäiseviin toimiin on panostettu laajasti.
Metsästyksen tavoitteena on pienentää susikantaa hallitusti, ehkäistä suden aiheuttamia sosioekonomisia haittoja ja vastata kansalaisten huoliin turvallisuudesta ja vahingoista.
Kiintiöiden valinta perustuu turvallisuuteen ja vahinkoihin
Kiintiöalueet on määritelty ensisijaisesti turvallisuus- ja vahinkoperustein. Painopiste on alueilla, joilla susien aiheuttamat vahingot tai turvallisuushuolia aiheuttavat tilanteet ovat olleet merkittäviä. Suuri osa metsästyksestä kohdistuu Länsi-Suomeen, jossa susikanta on vahvin.
Metsästystä suunnataan lisäksi metsäpeura-alueille sekä laumoihin, joissa on Luonnonvarakeskuksen aineiston perusteella havaintoja koirasusista tai susien lähisukulaisuudesta. Kiintiömetsästyksen yhteydessä pyritään poistamaan haitallinen vieraslaji, koirasusi. Sen vuoksi koirasusialueille on määritetty oma erillinen 26 yksilön kiintiö. Tarkoituksena on turvata metsästäjien oikeusturva tilanteissa, joissa saaliiksi päätyy koirasuden sijaan susi.
Laumakohtainen pyyntimalli lisää ennakoitavuutta
Kiintiömetsästys toteutetaan alueellisten kiintiöiden puitteissa ja kohdennetaan reviirikohtaisilla aluerajauksilla ensisijaisesti kokonaisiin laumoihin. Laumakohtaisen pyynnin vaikutukset susikantaan ovat hyvin arvioitavissa. Ruotsissa vastaavaa mallia on käytetty vuosia.
Kiintiöpyynti ei vaadi erillistä Suomen riistakeskuksen myöntämää pyynti- tai poikkeuslupaa. Metsästykseen voivat osallistua kiintiöalueen metsästysoikeuden haltijat, jotka Suomessa ovat pääsääntöisesti metsästysseuroja.
Saaliiksi saadusta sudesta on tehtävä välittömästi saalisilmoitus Oma riistaan. Kun alueellinen kiintiö täyttyy, riistakeskus keskeyttää metsästyksen ja tiedottaa asiasta verkkosivuillaan. Metsästäjien tulee seurata kiintiön tilannetta aktiivisesti kiintiölaskurissa kiintio.riista.fi.
Turvallisuus ja vastuullisuus metsästyksen ytimessä
Kiintiömetsästykseen on nimettävä metsästyksen johtaja. Riistakeskus on kouluttanut metsästyksen johtajia ja varajohtajia joulukuussa. Turvallisuus korostuu, sillä metsästys järjestetään pääosin seuruejahteina.
Vastuullinen metsästys edellyttää lainsäädännön noudattamista, muiden maastossa liikkujien huomioimista ja harkittuja riistalaukauksia. Saatua saalista käsitellään arvostavasti. Jokainen metsästäjä vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, millainen kuva sudenmetsästyksestä välittyy.
Riista.fi-sivuilta löytyy tietoa kiintiömetsästyksestä sekä koulutusmateriaali, jolla metsästyksen johtajat on koulutettu.
Sauli Härkönen
Julkisten hallintotehtävien päällikkö
Puh:029 431 2104
sauli.harkonen@riista.fi
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Kvotjakt på varg inleds 1.1.2026 – säkerhet och ansvarsfullt genomförande prioriteras31.12.2025 10:05:17 EET | Pressmeddelande
Kvotjakt på varg inleds den 1 januari 2026. Jakt är tillåten på sammanlagt 16 kvotområden runt om i landet. Det viktigaste under jakten är säkerhet och ansvar.
