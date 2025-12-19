Valvonta paljasti puutteita yksityisten päiväkotien henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa
Aluehallintovirastot valvoivat vuonna 2025 yksityisten päiväkotien kasvatus-, opetus-, ja hoitohenkilöstön sekä päiväkodin johtajien varhaiskasvatuslain mukaisten kelpoisuusvaatimusten toteutumista. Valvonnan tuloksena aluehallintovirastot antoivat yli 200 palveluntuottajalle hallinnollista ohjausta.
Aluehallintovirastot kartoittivat keväällä yhteistyössä kuntien valvontaviranomaisten kanssa yksityisten päiväkotien kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön sekä yksityisten päiväkotien johtajien kelpoisuusvaatimusten toteutumista. Tarkasteluajankohtana yksityisiä päiväkoteja oli 112 kunnassa ja valvonnan kohteena oli 899 päiväkotia.
Keväällä päiväkodin johtajista noin 92 % täytti varhaiskasvatuslain mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimukset täyttävistä päiväkodin johtajista hieman yli 37 % täyttää kelpoisuusvaatimukset 31.12.2029 asti. Tämän jälkeen johtajilta edellytetään varhaiskasvatuslain mukaan kasvatustieteen maisterin tutkinto.
Syksyllä aluehallintovirastot jatkoivat yksityisten päiväkotien kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön kelpoisuusvaatimusten valvontaa. Valvonnan kohteeksi otettiin 227 palveluntuottajaa, joilla oli 605 yksityistä päiväkotia. Näissä päiväkodeissa oli eniten puutteita henkilöstön kelpoisuusvaatimusten täyttymisessä kevään tarkastelussa.
Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön osuus jäi liki 64 %:ssa valvonnan kohteena olevista päiväkodeista osittain tai kokonaan toteutumatta. Valvonnassa selvisi, että 11 päiväkodissa ei ollut lainkaan varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimukset täyttävää kasvatus-, opetus- tai hoitohenkilöstöä. Keväällä tällaisia päiväkoteja oli ollut vielä 20. Varhaiskasvatuksen opettajista noin puolet täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Valvonnassa ilmeni myös, että lähes sadassa päiväkodissa ei syksyllä ollut lainkaan kelpoisuusvaatimukset täyttävää varhaiskasvatuksen opettajaa.
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen valvontaohjelman tulokset toivat esiin edelleen huomattavan määrän puutteita varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten toteutumisessa. Puutteet henkilöstön kelpoisuusvaatimusten toteutumisessa heikentävät lasten oikeutta varhaiskasvatuslain mukaiseen suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuteen, jossa painottuu erityisesti pedagogiikkaa.
Valvonnan seurauksena aluehallintovirastot antoivat 212 yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle hallinnollista ohjausta velvollisuudesta huolehtia siitä, että päiväkodissa on riittävästi kelpoisuusvaatimukset täyttävää varhaiskasvatuksen henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan.
Aluehallintovirastojen ja Valviran toiminta päättyy tämän vuoden lopussa. Valviran ja aluehallintovirastojen varhaiskasvatuksen valvonnan tehtävät siirtyvät uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Lupa- ja valvontavirasto jatkaa keväällä 2026 opetus-, kasvatus- ja hoitohenkilöstön kelpoisuusvaatimusten täyttymisen valvontaa.
Lisätietoja:
Johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, opetus- ja kulttuuritoimi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
0295 018 815
marja-liisa.keski-rauska@avi.fi
ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen
Valvira
0295 209 215
kirsti.tolonen@valvira.fi
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
