Rautatientorin metroasemalla avattiin uudet liukuportaat
Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnin uudet liukuportaat Asema-aukiolla avattiin matkustajien käyttöön perjantaina 19. joulukuuta 2025. Kaupunkiliikenne Oy vaihtoi liukuportaat uusiin kuluneen syksyn aikana.
Pääsisäänkäynnin vanhat liukuportaat olivat alkuperäiset, Valmetin valmistamat vuodelta 1982.
– Liukuportaat palvelivat vuosikymmenet kunnialla, ja niitä on vuosien aikana peruskunnostettu. Kaikkia osia ei voitu kuitenkaan vaihtaa vanhoista portaista ja lisäksi varaosien saatavuus oli lähes olematonta, siksi vaihdoimme liukuportaat uusiin, kertoo Kaupunkiliikenteen tekninen asiantuntija Antti Tikkanen.
Vanhojen liukuportaiden poistaminen ja uusien asentaminen tapahtui yöaikaan suunnitellusti.
– Hankkeen alussa näimme tärkeänä, että päiväsaikaan pääsisäänkäynnin hissi ja kiviportaat ovat koko työn ajan matkustajien käytössä, jotta pystymme mahdollistamaan sujuvan liikkumisen metroaseman ja Asema-aukion välillä, kertoo Kaupunkiliikenteen projektipäällikkö Susanna Saloranta.
Työmaa-alue rajattiin kiviportaisiin kiinteillä vaneriseinillä työturvallisuuden takia. Ruuhka-aikoina sisäänkäynnin oville muodostui jonoa, mistä Kaupunkiliikenne sai palautetta.
– Haluamme kiittää kaikkia matkustajia ja alueella liikkuvia kärsivällisyydestä liukuporrasremontin aikana ja toivottaa tervetulleeksi käyttämään uusia liukuportaita, Saloranta sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti TikkanenKaupunkiliikenne Oy, tekninen asiantuntijaPuh:040 527 2081antti.tikkanen@kaupunkiliikenne.fi
Kuvat
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Raitiovaunun- ja metrojunankuljettajat jakavat heijastimia Lucian päivänä12.12.2025 09:14:41 EET | Tiedote
Raitiovaunun- ja metrojunankuljettajat jakavat jälleen heijastimia Lucian päivänä lauantaina 13. joulukuuta. Ratikka-, pikaratikka- ja metroheijastimia on jaossa yhteensä noin 7000 kappaletta.
Kaupunkiliikenteen yhtiörakenne muuttuu4.12.2025 09:06:03 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiörakenne muuttuu vuodenvaihteessa, kun emoyhtiön alle perustettavat uudet tytäryhtiöt Helsingin Joukkoliikenneinfra Oy ja RV Kalusto ja Varikko Oy aloittavat toimintansa.
Uuden kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotto viivästyy – markkinaoikeus kumosi Kaupunkiliikenteen hankintapäätöksen3.12.2025 17:17:39 EET | Tiedote
Markkinaoikeus kumosi Kaupunkiliikenteen kesäkuussa tekemän uuden kaupunkipyöräpalvelun tarjoajan valintaan liittyvän hankintapäätöksen.
Herttoniemen metroaseman kunnostustyöt valmistumassa – lippuhallin liukuportaat otetaan käyttöön maanantaina 17.11.14.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy on kunnostanut Herttoniemen metroaseman sisä- ja ulkotiloja tämän vuoden aikana. Työt ovat valmistumassa, ja Länsi-Herttoniemen puolella lippuhallissa suljettuna olleet liukuportaat otetaan käyttöön maanantaina 17.11. Tämän jälkeen kaikki reitit metroaseman laituritasolle ovat normaalisti käytössä. Työt laituritasolla ja piha-alueella jatkuvat vielä loppuvuoden ajan.
Käpylän raitiotie täyttää 100 vuotta – juhlat 16.11.12.11.2025 11:15:00 EET | Tiedote
Käpylän 100-vuotiasta raitiotietä juhlitaan sunnuntaina 16.11. klo 11–16. Ohjelmassa on muun muassa raitiovaunuajeluita vanhalla reitillä Käpylä–Vallila, musiikkia ja historiaa sekä lapsille raitiovaunu-kasvomaalauksia. Koko ohjelma on katsottavissa Kaupunkiliikenne Oy:n verkkosivuilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme