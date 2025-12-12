Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Rautatientorin metroasemalla avattiin uudet liukuportaat

19.12.2025 15:30:03 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnin uudet liukuportaat Asema-aukiolla avattiin matkustajien käyttöön perjantaina 19. joulukuuta 2025. Kaupunkiliikenne Oy vaihtoi liukuportaat uusiin kuluneen syksyn aikana.

Uudet liukuportaat Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnillä.
Pääsisäänkäynnin vanhat liukuportaat olivat alkuperäiset, Valmetin valmistamat vuodelta 1982.

– Liukuportaat palvelivat vuosikymmenet kunnialla, ja niitä on vuosien aikana peruskunnostettu. Kaikkia osia ei voitu kuitenkaan vaihtaa vanhoista portaista ja lisäksi varaosien saatavuus oli lähes olematonta, siksi vaihdoimme liukuportaat uusiin, kertoo Kaupunkiliikenteen tekninen asiantuntija Antti Tikkanen.

Vanhojen liukuportaiden poistaminen ja uusien asentaminen tapahtui yöaikaan suunnitellusti.

– Hankkeen alussa näimme tärkeänä, että päiväsaikaan pääsisäänkäynnin hissi ja kiviportaat ovat koko työn ajan matkustajien käytössä, jotta pystymme mahdollistamaan sujuvan liikkumisen metroaseman ja Asema-aukion välillä, kertoo Kaupunkiliikenteen projektipäällikkö Susanna Saloranta.

Työmaa-alue rajattiin kiviportaisiin kiinteillä vaneriseinillä työturvallisuuden takia. Ruuhka-aikoina sisäänkäynnin oville muodostui jonoa, mistä Kaupunkiliikenne sai palautetta.

– Haluamme kiittää kaikkia matkustajia ja alueella liikkuvia kärsivällisyydestä liukuporrasremontin aikana ja toivottaa tervetulleeksi käyttämään uusia liukuportaita, Saloranta sanoo.

Uudet liukuportaat Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnillä.
Rautatientorin metroaseman uudet vihreät liukuportaat pääsisäänkäynnillä.
Pääsisäänkäynti Rautatientorin metroasemalle Asema-aukiolla, taustalla rakennuksia.
