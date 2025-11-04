Ylva Palvelut Oy

HYYn keskustakiinteistöjen kauppa on vahvistettu

22.12.2025 16:33:54 EET | Ylva Palvelut Oy | Tiedote

Jaa

HYYn keskustakiinteistöt ovat siirtyneet työeläkevakuuttaja Kevan johtaman konsortion omistukseen 22.12. allekirjoitetulla sopimuksella. Keskustakiinteistöihin kuuluvat Uusi ja Vanha ylioppilastalo sekä Citytalo, Kaivotalo, Kaivokatu 12 ja Hansatalo.

Ylvan kiinteistöt Helsingin keskustassa.
Ylvan kiinteistöt Helsingin keskustassa. Kristo Vedenoja Ylva

Kevan kanssasijoittajina hankkeessa ovat Mrec Investment Management Oy ja HGR Property Partners Oy, jotka vastaavat kohteen kiinteistöjohtamisesta ja kehittämisestä kaupan toteutumisen jälkeen.

HYYn edustajisto päätti myynnistä kokouksessaan 12.11.2025. Myynti ratkaisee osaltaan HYYn kiinteistötalouden erittäin haastavan velkatilanteen ja auttaa turvaamaan ylioppilaskunnan toiminnan tulevaisuuden. Kun kaikki järjestelyt on saatu päätökseen, ylioppilaskunta on velaton. Ylva Palvelut Oy:n alle kuuluvat ravintolaliiketoiminta ja kolmas ylioppilastalo Domus Gaudium jäävät HYYn omistukseen. 

Myynnillä ei ole välittömiä vaikutuksia vuokralaisiin tai kiinteistöjen käyttäjiin. HYY siirtää kaiken toimintansa vuoden 2026 aikana Uudelta ylioppilastalolta Domus Gaudiumille Leppäsuolle. Järjestöille ja kokonaistilamuutoksille on varattu noin puolen vuoden siirtymäaika. HYYn verkkosivuilla kerrotaan järjestöille ja jäsenistölle lisätietoja tulevista muutoksista. 

Kiinteistöt jäävät suomalaiseen omistukseen. Keva tunnetaan yhtenä Suomen vakavaraisimmista ja vastuullisimmista institutionaalisista sijoittajista.

Ylvan neuvonantajana myyntiprosessissa toimi Advium ja juridisena neuvonantajana Avance.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahinta ei ole julkinen.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ylvan kiinteistöt Helsingin keskustassa.
Ylvan kiinteistöt Helsingin keskustassa.
Kristo Vedenohja Ylva
Lataa
Ylvan kiinteistöt Helsingin keskustassa.
Ylvan kiinteistöt Helsingin keskustassa.
Kristo Vedenoja Ylva
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ylva Palvelut Oy

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus esittää merkittäviä kiinteistöjä koskevia kiinteistökauppoja HYYn edustajistolle – kutsu tiedotustilaisuuteen 12.11.20254.11.2025 19:03:16 EET | Tiedote

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallitus on kokouksessaan 4.11.2025 päättänyt esittää HYYn edustajistolle merkittäviä kiinteistöjä koskevia kiinteistökauppoja. HYYn edustajisto on kutsuttu koolle 12.11.2025 klo 17.30 pidettävään kokoukseen, jossa esitystä käsitellään.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye