HYYn keskustakiinteistöjen kauppa on vahvistettu

Kevan kanssasijoittajina hankkeessa ovat Mrec Investment Management Oy ja HGR Property Partners Oy, jotka vastaavat kohteen kiinteistöjohtamisesta ja kehittämisestä kaupan toteutumisen jälkeen.

HYYn edustajisto päätti myynnistä kokouksessaan 12.11.2025. Myynti ratkaisee osaltaan HYYn kiinteistötalouden erittäin haastavan velkatilanteen ja auttaa turvaamaan ylioppilaskunnan toiminnan tulevaisuuden. Kun kaikki järjestelyt on saatu päätökseen, ylioppilaskunta on velaton. Ylva Palvelut Oy:n alle kuuluvat ravintolaliiketoiminta ja kolmas ylioppilastalo Domus Gaudium jäävät HYYn omistukseen.

Myynnillä ei ole välittömiä vaikutuksia vuokralaisiin tai kiinteistöjen käyttäjiin. HYY siirtää kaiken toimintansa vuoden 2026 aikana Uudelta ylioppilastalolta Domus Gaudiumille Leppäsuolle. Järjestöille ja kokonaistilamuutoksille on varattu noin puolen vuoden siirtymäaika. HYYn verkkosivuilla kerrotaan järjestöille ja jäsenistölle lisätietoja tulevista muutoksista.

Kiinteistöt jäävät suomalaiseen omistukseen. Keva tunnetaan yhtenä Suomen vakavaraisimmista ja vastuullisimmista institutionaalisista sijoittajista.

Ylvan neuvonantajana myyntiprosessissa toimi Advium ja juridisena neuvonantajana Avance.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahinta ei ole julkinen.